Palpite Liverpool x Galatasaray - Champions League - 18/03/2026

Nosso especialista em apostas espera que o Liverpool consiga reverter a desvantagem de 1 a 0 e garanta a vitória nesta partida.

Dicas de apostas para Liverpool x Galatasaray:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Liverpool 2-1 Galatasaray;

Palpite de artilheiros: Liverpool - Dominic Szobozslai, Hugo Ekitike; Galatasaray - Victor Osimhen.

Tem sido uma semana difícil para o Liverpool. Após a derrota por 1 a 0 para o Galatasaray no jogo de ida das oitavas de final da Champions League na semana passada, os Reds não conseguiram vencer no fim de semana. Mesmo liderando a maior parte do clássico contra o Tottenham pela Premier League, o time de Merseyside teve que se contentar com apenas um ponto.

Esse resultado foi um balde de água fria nas ambições de G4, já que perderam a chance de capitalizar em cima da derrota do Chelsea em casa contra o Newcastle. No entanto, a torcida local espera que o foco europeu apague as preocupações com a tabela do campeonato nacional.

Ainda assim, o caminho é longo para chegar às quartas de final. É preocupante o fato de os Reds terem sido eliminados justamente nesta fase em suas duas últimas tentativas. Eles enfrentam uma equipe que não chega ao grupo dos oito melhores desde a temporada 2012/13. Portanto, o desafio será, sem dúvida, uma pedreira.

O Galatasaray certamente entrará em campo na noite de quarta-feira focado em defender sua vantagem de um gol. Contudo, Anfield é famoso por noites europeias místicas e reviravoltas épicas, o que significa que os visitantes precisarão de uma atuação impecável.

A vitória por 3 a 0 sobre o Basaksehir no fim de semana consolidou a liderança do time na Super Lig. O "Cimbom" ostenta atualmente sete pontos de vantagem em sua liga doméstica e precisa levar esse embalo para este jogo de volta crucial se quiser despachar os anfitriões.

Escalações esperadas para Liverpool x Galatasaray

Escalação esperada do Liverpool: Allison, Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szobozslai, Wirtz, Ekitike;

Escalação esperada do Galatasaray: Cakir, Singo, Ayhan, Bardakci, Jakobs, Torreira, Lemina, Yilmaz, Gabriel Sara, Lang, Osimhen.

As noites em Anfield continuam inspirando o Liverpool

Mesmo que o time da casa esteja atravessando uma fase instável, eles costumam "virar a chave" em competições europeias, especialmente jogando em seus domínios. Já bateram o Atlético de Madrid e o Real Madrid em Anfield durante a fase de liga. Os Reds chegam para este duelo com apenas uma derrota nos últimos 10 jogos em casa por todas as competições.

Os comandados de Okan Buruk estão cautelosamente otimistas com a classificação, dada a sequência atual de cinco vitórias consecutivas. O Cimbom mostrou um poder de reação incrível nos playoffs, eliminando a Juventus com dois gols na prorrogação. Dito isto, o retrospecto histórico contra times ingleses em outras competições é equilibrado, com duas vitórias e duas derrotas, o que indica que a moeda pode cair para qualquer lado.

O Liverpool venceu dois dos três confrontos contra oponentes turcos. Além disso, a taxa de sucesso da equipe após perder o jogo de ida por 1 a 0 é impressionante: com nove classificações em 13 eliminatórias, o aproveitamento é de 69%. Os pupilos de Arne Slot venceram 15 das suas últimas 19 partidas europeias em Anfield.

Somado a isso, os Reds venceram cinco dos últimos seis jogos em casa contra turcos em torneios continentais. Já o Galatasaray venceu apenas um dos seus últimos 12 confrontos contra ingleses. Como resultado, a vitória do Liverpool é o cenário mais provável, embora isso não garanta necessariamente a passagem para a próxima fase.

Dica de aposta 1 para Liverpool x Galatasaray: 1x2: Liverpool, com odds de 1.30 na Betano.

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Ambos os lados têm poder de fogo no ataque

Nesta temporada, o time da casa marcou 20 gols em seus nove jogos pela Champions League, registrando uma média de 2,23 gols por partida. No entanto, a defesa tem mostrado brechas, sofrendo uma média de 1 gol por jogo. O fato de os Reds terem levado quatro gols em uma única partida em casa contra o PSV acende o sinal de alerta para a torcida.

Vale notar que o time de Slot não conseguiu o chamado "clean sheet" (passar sem sofrer gols) em nenhuma das suas últimas cinco apresentações oficiais. Com Davinson Sanchez suspenso pelo lado do Galatasaray, os donos da casa podem tirar proveito de uma zaga improvisada pelos visitantes.

Embora haja qualidade inegável no ataque, o clube turco também não tem sido uma fortaleza defensiva na Champions League. Foram 17 gols marcados e 16 sofridos em seus 11 jogos na competição. O Cimbom conseguiu passar ileso na defesa em apenas três das suas últimas 33 partidas europeias.

Com 10 gols marcados nos últimos cinco jogos, os visitantes certamente têm pólvora seca para furar o bloqueio inglês na noite de quarta-feira.

Dica de aposta 2 para Liverpool x Galatasaray: Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 1.60 na Betano.

Osimhen é a peça-chave para as ambições do Galatasaray

O ex-Jogador Africano do Ano, Victor Osimhen, está destruindo na Turquia. O atacante nigeriano já anotou 12 gols em 19 partidas pela Super Lig nesta temporada. Na Champions League, ele divide o posto de quarto maior artilheiro da atual edição.

Osimhen balançou as redes sete vezes em apenas nove jogos no torneio. Além disso, foi dele a assistência que garantiu a vantagem do Galatasaray na ida. Não há dúvidas de que ele será o trunfo do time turco para tentar derrubar o Liverpool.

O jogador de 27 anos participou diretamente de 11 gols em suas últimas oito partidas pelo clube. Somente nos últimos cinco jogos, foram quatro gols e duas assistências, provando ser um perigo constante para as defesas adversárias. Ele é o candidato número um a dar dor de cabeça aos anfitriões.