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Jeroen van Poppel
Articles by Jeroen van Poppel
Ziggo Sport
レアル・マドリー 対 バイエルン
レアル・マドリー
ファン・デル・ファールトはスター選手に心底うんざりしており、これをやめるよう要求している
フィテッセ 対 ヨング・アヤックス
フィテッセ
アヤックスにとっての悪いニュース：数百万ユーロの大型補強選手が数ヶ月間戦線離脱
移籍情報
マンチェスター・シティ
大型移籍の可能性について明確化：ロドリは来シーズン、どこでプレーするのか
Imago
アヤックス
『デ・テレグラーフ』紙、ポッドキャスト出演後のアヤックス選手を徹底的に批判
NOS
マンチェスター・シティ 対 リヴァプール
マンチェスター・シティ
ウィム・キーフトは呆気にとられた様子でこう語った。「彼はアイコンだが、もはや何の価値もない。ゼロだ！」
NOS
PSVアイントホーフェン 対 ユトレヒト
PSVアイントホーフェン
ファン・デル・ファールト、厳しい評価：エールディヴィジのスターもトップクラスには及ばず
アヤックス 対 トゥウェンテ
アヤックス
ESPNにアヤックスの選手2人が露骨に嘲笑される：「これ何だよ！？ハハハハ」
ESPN
Feyenoord
女子エールディビジ
フェイエノールトの選手が徹底的に叩かれる：「これ、プロサッカー選手なんですか！？ とんでもない、本当にとんでもない！」
アヤックス
アレックス・クロースはもううんざりしており、アヤックスを巡る「小さな嘘」を世の中から一掃しようとしている
フォレンダム 対 フェイエノールト
フォレンダム
FCヴォレンダムは、PSVのリーグ優勝に貢献した見返りとしてボーナスを期待している
ESPN
フォレンダム 対 フェイエノールト
フォレンダム
FCヴォレンダム対フェイエノールトの試合を観戦していたファンが主役の選手に激怒：「あいつを追い出せ！」
NOS
PSVアイントホーフェン 対 ユトレヒト
PSVアイントホーフェン
フェールマンは、クーマンの厳しい拒絶に対し、ある印象的な一言で応じた
アヤックス 対 トゥウェンテ
アヤックス
FCトゥエンテがヨハン・クライフ・アレナで実力通りの勝利を収め、アヤックスを順位で上回った
移籍情報
テルスター
「アンソニー・コレイア、エールディヴィジのクラブと基本合意に達する」
移籍情報
アヤックス
アヤックスのブーカー総監督は微塵の疑いも抱いていない。「彼はエールディヴィジを席巻するだろう！」
PSVアイントホーフェン 対 ユトレヒト
PSVアイントホーフェン
PSV、6000万ユーロを超える史上最高額の移籍金を目指す
IMAGO
テルスター 対 フローニンゲン
テルスター
FCフローニンゲンは、これまで一度も勝利したことのないアウェーの地で、激戦の末に勝利を収めた
PSVアイントホーフェン 対 ユトレヒト
PSVアイントホーフェン
ジェルディ・スハウトンが自身の怪我について率直に語った
PSVアイントホーフェン 対 ユトレヒト
PSVアイントホーフェン
サイバリの圧巻のプレーとドリウエシュの終盤の決勝ゴールにより、PSVが事実上の優勝を決めた
Getty Images Sport
SCフライブルク 対 バイエルン
SCフライブルク
バイエルン・ミュンヘン、信じられないような時間差での驚異的な逆転劇を成し遂げる
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