視聴者は22分に入ると、ドゥシャン・タディッチをめぐって突如として完全に沸き立った

ウィレムII対NECで、ドゥシャン・タディッチがソーシャルメディア上で厳しい批判にさらされている。37歳のナイメーヘン勢FWは、苦しい前半でほとんど印象を残せず、とりわけ22分の場面をめぐって非難を浴びている。

NECは立ち上がりに苦しみ、長い時間にわたってウィレムIIの守備をほとんど揺さぶることができなかった。むしろ最初の決定機を作ったのはホームチームで、5分に素早いカウンターからチャンスを創出。一方のNECが最初のシュートを記録したのは35分で、アダム・タハウイのシュートはGKカルスト・デ・レーウの正面を突いた。

タディッチも前半は攻撃面でほとんど存在感を示せなかった。ある視聴者は、セルビア人FWが自らシュートを打つまでに時間をかけすぎたと感じた場面にいら立ちを見せ、「タディッチは本当に、もっと早く自分でシュートを打つことを覚えるべきだ」と投稿している。

ただ、最も注目を集めているのは23分の場面だ。タディッチはごくわずかな接触の後に倒れ、はっきりとPKを要求した。X上では、多くの視聴者がほとんど何もなかったと確信している。「ここはタディッチにイエローカードでもよかった。彼は完全にボールをミスして、その後はただのダイブにしただけだ」とアーサーは書いている。

ほかの視聴者も、このFWは処罰されるべきだったと考えている。「あれほどひどい演技をしているのに、タディッチにイエローカードが出ないなんて信じられない。なんてひどいダイブだ」という反応がある一方で、別の投稿では「ここは普通にタディッチにイエローを出すべきだ。ばかげるほどひどいダイブだ」と書かれている。

元アヤックスFWのプレーは、ほかの視聴者の昔からのいら立ちも呼び起こしている。「タディッチはまだ忘れていないな。20分で、もう3回も瀕死の白鳥だ」といった声が上がる一方で、別の人物は皮肉を込めて「タディッチへのひどいファウルだ！」と書いている。

批判は問題のPK場面だけにとどまっていない。「おいNEC、その“ワールドスター”気取りのタディッチの振る舞いを、さっさとたたき直す気はないのか？」と疑問を呈する視聴者もいれば、「タディッチは今日の笑いものだ。なんてダイブだ、あれはイエローを出すべきだった。なんて道化師だ」と語る人もいる。







