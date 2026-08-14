ダリンガが最大1100万ユーロの待望の移籍を実現

タイス・ダリンハがボローニャを離れ、1. FCケルンに移籍する見通しだとフロリアン・プレッテンベルクが伝えている。『Sky Sport』の移籍ジャーナリストによれば、両クラブは26歳FWのレンタル移籍で完全合意に達しており、1100万ユーロの買い取りオプションが盛り込まれているという。

プレッテンベルクによれば、この移籍はボローニャとケルンの間で完全にまとまっている。ダリンハのブンデスリーガ行きに向けて残るのは、メディカルチェックと契約書へのサインのみだ。

ケルンはここ数日、オランダ人アタッカーの獲得に向けて具体的に動いていた。ボローニャが期限付きでの放出に応じる用意があること、そしてダリンハ本人もドイツ移籍に前向きであることは、すでに明らかになっていた。

ケルンへの移籍によって、ダリンハにとっては3つ目の主要な国外リーグ挑戦となる。このFWは以前トゥールーズでリーグ・アンを戦い、2024年夏からはボローニャでセリエAに所属している。

ただ、イタリアではついに確固たるレギュラーの座をつかむことはできなかった。ボローニャではここまで公式戦80試合に出場し、12得点8アシストを記録している。

ダリンハはボローニャと2028年半ばまで契約を残している。それにもかかわらず、イタリアのクラブは今回、レンタルでの放出を認め、ケルンは買い取りオプションによって将来的に完全移籍で獲得する可能性を確保した。

オランダ代表で1試合出場のあるダリンハは、Transfermarktで900万ユーロと評価されている。ケルンはレンタル期間終了後、1100万ユーロで完全移籍に切り替えることができる。

国外挑戦の前には、オランダでFCエメン、FCフローニンゲン、エクセルシオールでプレーしていた。