PSVは当面、再びアラサン・プレアを起用できない。33歳のFWは金曜日のトレーニング中に負傷離脱し、新たなけがにより少なくとも9月末までは戦列を離れる見通しだ。

プレアにとっては、昨年も長期間のリハビリを強いられていただけに、今回も大きな痛手となった。フランス人FWは昨季8月、FCトゥウェンテ戦でひざに重傷を負い、その後はほぼ1年を棒に振ることになった。

なお、今回の新たなけがは、プレアが昨季に多くの問題を抱えたひざとはまったく関係がない。プレアはまさに少しずつ復帰への道を歩んでいたが、再びリハビリのプロセスをこなさなければならなくなった。

それでも、このベテランFWは自ら打ちひしがれることを拒んでいる。「僕は闘志を失っていないし、できるだけ早く戻るためにすべてを尽くす」と、本人は金曜日に強調した。「大事なのは何度倒れるかではなく、何度立ち上がるかだ」

プレアはPSVと2028年半ばまで契約を残しており、今季はリカルド・ペピと1トップのポジションを争う予定だった。PSVにはCFのポジションの代替案としてフース・ティルもいる。さらにヨングPSVには、場合によっては選択肢となり得る若いセンターフォワードのオースティン・ジョーンズとケザイア・オテン＝メンサーもいる。

今回のプレアの新たなけがにより、PSVは再びストライカーを欠くことになり、移籍市場で動かざるを得なくなる可能性があると、Eindhovens Dagbladのリク・エルフリンクは見ている。昨年はプレアが負傷した後、マイロン・ボアドゥを土壇場で獲得したが、PSVは先月、最終的に同選手との契約継続を見送る決断を下しており、ボアドゥは2026年7月1日からフリーとなっている。

PSVはすでにボデ／グリムトの17歳ミッケル・ブロ・ハンセンの獲得にも動いていた。デンマーク人FWはEDによるとエイントホーフェン行きを望んでいるが、PSVはこの逸材に数百万ユーロを求めるノルウェーのクラブと、まだ合意に達していない。