PSVはエクセルシオール戦を0-1とリードして前半を折り返したが、ソーシャルメディア上ではアイントホーフェンのサポーターの不満が渦巻いている。とりわけポール・ヴァナーには、PSVファンから厳しい声が集中している。

ルベン・ファン・ボメルが前半5分の時点で、この前半唯一のゴールを決めた。その先制点の直前には、まさにヴァナーに大きな決定機があった。ジョーイ・フェールマンが見事なスルーパスで20歳のMFをGKと1対1の状況に送り出したが、ヴァナーは時間をかけすぎ、GKステイン・ファン・ガッセルにシュートを当ててしまった。こぼれ球をファン・ボメルが冷静に押し込んだ。

前半の残り時間でも、ヴァナーはほとんど印象を残せなかった。「ヴァナーは史上最悪の補強だ」とあるファンが書き込めば、別のファンは辛辣にこう評している。「あそこでヴァナーがやったことは、彼に何が足りないのかを1つのプレーですべて示している」。さらに別のサポーターは、より端的にこう綴った。「ポール・ヴァナー、なんてひどい試合をしているんだ」

そのため、佐野航大を求める声はますます大きくなっている。今週NECから獲得され、エクセルシオール戦ではベンチスタートとなったこの日本人選手は、複数のサポーターから交代要員として推されている。「ヴァナーに代えてサノを、ぜひ！」

PSVは昨年、ヴァナーに約1500万ユーロを支払った。「バイエルンはヴァナーでうちをだました」とサポーターの間では言われている。別のファンは、このオーストリア代表通算7試合の選手との別れを望んでいた。「ヴァナーを売れ、しかも早く」

ヴァナーが酷評される一方で、数人のチームメートには称賛の声も上がっている。「フェールマンは前半とても力強いプレーをしている」とあるサポーターが書けば、別のファンは「フェールマンとファン・ボメルは素晴らしいプレーをしている」と述べている。特にフェールマンのパスは目を引いており、サポーターによれば、PSVは先週、このフォレンダム出身の選手が出場停止だった際に、その創造性の欠如をはっきり露呈していたという。