アヤックスが敵地でPECズウォレに勝利した後、ヨルシー・モキオがSNS上でちょっとした騒ぎを引き起こした。アヤックスは0-2での勝利後、18歳の得点者の写真をInstagramストーリーズに投稿し、ベルギー国旗の絵文字を添えたが、モキオはそれに対してコンゴの国旗をコメントして訂正した。

モキオの反応は、これが初めてではない。ヘント生まれのこのMFは今年初め、以前にベルギー代表として1試合に出場していたものの、サッカーにおける代表国籍を変更し、今後はDRコンゴ代表としてプレーすることを決めていた。

Xでは、モキオによるこの訂正が激しい反応を呼んでおり、とりわけベルギーのサッカーファンの声が目立っている。多くの閲覧を集めている投稿のひとつでは、あるユーザーが彼の決断を「1枚の画像に凝縮された恩知らず」と表現している。

ほかのベルギー人サポーターの反応はそこまで強くはないが、やはり批判的だ。「最終的にうまくいかなければ、彼はこのことをきっと思い出すだろう」とあるユーザーは書き、別の人物はベルギー協会について「二重国籍の選手をもう育成すべきではない」と主張している。

その一方で、多くの別のユーザーはむしろモキオを擁護している。「彼の選択を尊重しろ。それだけの話だ」といった反応のほか、別のユーザーは「何が恩知らずなんだ？ 彼はコンゴを選び、それを公にもしている」と書き込んでいる。

また、モキオに付けるべき旗を単純に正しく表示すべきだと考えるサポーターからは、アヤックスにも批判が向けられている。「モキオはDRコンゴ代表としてプレーしたいのだから、正しい旗を使えばいい」との声も上がっている。







