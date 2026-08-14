『The Athletic』によると、バルセロナはフェラン・トーレスをパリ・サンジェルマンへ売却する寸前にある。合意には巧妙な仕組みが盛り込まれており、スペインの名門は同選手の古巣マンチェスター・シティに最大1800万ユーロを支払わずに済むという。

フェランはこの夏、2026年ワールドカップ決勝の延長戦でスペインをアルゼンチン相手に1-0の勝利へ導き、国民的英雄となった。それでもバルセロナは、昨季に49試合21ゴールでリーグ制覇に大きく貢献したにもかかわらず、来年満了を迎える契約を延長しない決断を下した。

すでにバルセロナとPSGは、追加ボーナスなしの約5000万ユーロの移籍金で合意に達している。今回の移籍が実現すれば、フェランはかつてのスペイン代表監督ルイス・エンリケと再会することになる。

バルセロナは今回の移籍によって、マンチェスター・シティに多額の金額が渡るのを巧みに回避する。その理由はこうだ。バルサが2022年1月にマンチェスター・シティからフェランを5500万ユーロ＋出来高1000万ユーロで獲得した際、具体的な条件が設定されていた。

フェランとの契約を延長した場合、バルセロナはさらに800万ユーロをマンチェスター・シティへ支払わなければならなかった。延長しないことで、この義務は消滅する。

さらにマンチェスター・シティには、このFWが5500万ユーロ以上で売却された場合、1000万ユーロの売却ボーナスを受け取る権利があった。意図的にその基準を下回る5000万ユーロに価格を設定したことで、全額がカタルーニャのクラブの懐に残ることになる。

フェランはバルセロナで通算207試合に出場し、63ゴール23アシストを記録した。