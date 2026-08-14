トル・アロコダレが、ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズのトレーニング中に起きたとされる騒動について初めて反応した。移籍を実現させるために練習場で座り込んだとされるナイジェリア人FWだが、『アルヘメーン・ダフブラット』に対し、何が実際に起きたのかを明かすことは望まなかった。

『BBC』は以前、アロコダレがウルブスで少なからぬ騒動を引き起こしたと報じていた。練習試合のメンバーから外された後、このアタッカーはトレーニング中にピッチへ座り込んだとされている。

他メディアによると、それだけでは終わらなかったという。翌日には、アロコダレが再び練習を妨害するのを防ぐため、警備まで動員されたとされている。

『アルヘメーン・ダフブラット』は新加入のアヤックスFWにこれらの報道についてぶつけたが、トルは固く口を閉ざしたままだ。「それは言えない。まだウルブスと契約しているし、クラブ、選手、そしてファンを尊重しているからだ」

同時に、アロコダレはこれまで表に出ている以上の事情があることも示唆している。「真実はいずれ明らかになるだろう。そうならなかったとしても、神と私が知っている」

また、失敗に終わった関係性が大きく取り上げられたウルブスの別れのメッセージについても話題が及んだ。「あの声明は友人が送ってくれた。多くを物語っているよ。私はまだクラブの一員だ。何を言える？ 問題を起こしたくないんだ」

続いてトルは、今となって振り返って何か後悔していることはあるかと問われた。このアタッカーは、もし本当に自分が何か間違ったことをしたのであれば、責任を取ることにためらいはないと明確にした。

「そうなら、謝罪する。私が口にするのに何の抵抗もない3つの言葉があるとすれば、『please, thank you とsorry』だ。それを笑うことなんて決してない。自分が何か悪いことをしたなら、謝るよ」