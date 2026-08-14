マリク・ティルマンは、この夏にも早くもバイヤー・レバークーゼンを退団する可能性があると、Sky Sportが報じている。PSVは24歳のMFの復帰を強く望んでいるものの、『Eindhovens Dagblad』のリック・エルフリンク記者によれば、問題に直面しているという。

ティルマンは2025年夏にPSVからバイヤー・レバークーゼンへ移籍した。ドイツのクラブは当時、この攻撃的MFの契約に盛り込まれていた契約解除条項を行使し、3500万ユーロを支払った。

加入から1年で、新たな退団は排除されていない。レバークーゼンは移籍に応じる用意があるものの、そのためには「例外的」な金額が提示されることが条件となる。

レバークーゼンがティルマンに対して具体的にいくらを求めているのかは不明だ。ただ、PSVがアメリカ代表を再びアイントホーフェンに迎え入れたいと考えていることは明らかだ。

EDによれば、王者にとって現時点で復帰は「現実的ではない」という。PSVには3000万～3500万ユーロの移籍金を支払えるだけの資金的余力がない。

レンタル移籍という形も、今のところアイントホーフェン側の解決策にはなりそうにない。「ドイツ側は売却には前向きだが、レンタルは現時点で議題になっていない」と、エルフリンク記者はティルマンを巡る状況について記している。

ティルマンはドイツで2030年半ばまでの契約を結んでいる。なお、Transfermarktによる推定市場価値は3000万ユーロだ。