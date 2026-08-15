ルイス・ファン・ハールは、オランダ代表の新監督としてシャビよりもピーター・ボスを個人的には望んでいたようだ。75歳の指揮官がアムステルフェーンでの会食中にドリース・ルールフィンクへそう語ったとされている。

ルールフィンクは土曜日、自身とファン・ハールが一緒に写った写真を公開した。友人同士である2人は金曜日、アムステルフェーンのレストラン「Aan de Poel」で会っており、その場でシャビの代表監督就任が話題に上った。

この歌手は、自身としてはファン・ハールがもう一度オランダ代表を率いてくれたらうれしかったとも明かしている。「Aan de Poelで、ルイス・ファン・ハールは昨日あらためて、シャビをKNVBの間違った選択だとは思っていないが、個人的にはピーター・ボスの方を見たかったと私にとても丁寧に説明してくれた」とルールフィンクは記している。

ファン・ハール自身も金曜日、シャビの就任を受けてすでに反応を示していた。インスタグラムでかつての教え子の新たな役職を祝福し、「おめでとう、シャビ。幸運を、友よ」と投稿した。

ファン・ハールとシャビの関係は、FCバルセロナでともに過ごした時代にさかのぼる。スペイン人MFは1998年、オランダ人指揮官の下でカタルーニャの強豪クラブでの公式デビューを果たした。

また、シャビも就任後、ファン・ハールと自身の成長に対するオランダの影響について賛辞を込めて語っている。「オランダ代表の監督になることを大変光栄に思います。ヨハン・クライフやリヌス・ミケルスらの強い影響を受けたFCバルセロナのアカデミーで育った者として、私はオランダサッカーに特別なつながりを感じています」と彼は語った。

「私は少しばかりオランダサッカーの息子だと言えるかもしれません」とシャビは続けた。「ほかの偉大な監督たち、特にバルセロナで私をデビューさせてくれたルイス・ファン・ハール、そしてフランク・ライカールトも、選手としても指導者としても私の形成に重要な役割を果たしました」







