NECがガブリエル・ブラスの獲得に迫っていると、『Voetbal International』が報じた。22歳のDFはFCポルトから期限付き移籍で加わる見込みで、ポルトガルメディアによれば、ナイメーヘンのクラブは買い取りオプションも取り付けているという。

ブラスの加入により、ディック・スクロイダー監督はようやく最終ラインに求めていた補強を得ることになる。指揮官はプレシーズンの段階ですでに、守備陣の選手層が薄すぎると明かしており、さらに2人か3人のDFを迎えたいと希望していた。

その選択肢不足は、テルスターとの開幕節でもあらためて浮き彫りになった。スクロイダー監督は最終ラインでやり繰りを強いられ、試合後には守備陣の限られた陣容に満足していないことを明確に示していた。

ブラスはその問題に対する最初の解決策となるはずだ。ポルトガルの世代別代表歴を持つこの選手はFCポルトの下部組織で育ち、現在も同クラブと契約を結んでいるが、トップチームでの公式デビューはまだ果たしていない。 Transfermarktによれば、ポルトガルU-21代表で6試合に出場した右利きのセンターバックの市場価値は200万ユーロとされている。

プレシーズン中、ブラスはポルトのトップチームでアピールする機会も与えられていた。ただ最終的に、フランチェスコ・ファリオーリ監督はこのDFを自身の陣容に正式に残さない決断を下した。これにより、元アヤックス指揮官はNECとの取引にゴーサインを出した形だ。

ナイメーヘンのクラブは月曜日、いずれにせよ移籍市場で積極的に動いている。この日それより前には、NECがヴォルフスベルガーACから加入予定のGKニコラス・ポルスター獲得に大きく前進していることも明らかになっていた。

ポルスターはナイメーヘンでゴンサロ・クレタスとのポジション争いに臨むことになる。ブラス、ポルスターともに、火曜日夜のオリンピアコス・ピレウスとのチャンピオンズリーグ予選の一戦にはまだ出場できない。