PSVはこの夏の移籍市場で、土壇場で破談となった移籍案件をこれで4件目として経験した。クハイブ・ドリウエフは800万ユーロでレンジャーズに移籍する見通しだったが、スコットランドのクラブはメディカルチェック後に最終的にこの取引から手を引いた。

ドリウエフは移籍をまとめるため、すでに3日間グラスゴーに滞在していた。その後、PSVはこの移籍が成立しないと知らされた。「そして今朝になって、実現しないという知らせを受けた。その理由は私には分からない」と、フットボール部門ディレクターのアーネスト・スチュワートはDe Telegraafに対して語った。

議論の焦点となっているのは、太ももの負傷から回復中のドリウエフがいつプレー可能になるかという点だ。レンジャーズは、このアタッカーにはなお4～6週間が必要と見ている一方で、PSVはもっと早く復帰できると考えている。

「我々の見立てでは、彼は復帰までかなり近づいている。今週も継続してトレーニングできていれば、もしかすると来週にも、というところだった」とスチュワートは話す。「私に理解できないのは、4年契約で選手を獲得しようとしておきながら、最初の数週間にプレーできるかどうかでそれを破談にしてしまうことだ」

この夏は、リカルド・ペピのフラム移籍、アルマンド・オビスポのRCランス移籍、アダモ・ナガロのFKコルム移籍も、いずれも遅い段階で成立しなかった。その結果、PSVは移籍金収入の可能性として合計約5500万ユーロを逃した。

スチュワートによると、メディカルチェック後に新たな争点が持ち上がるケースがますます増えているという。「もはや日常茶飯事と言っていいくらいだ。フットボール界では、それがますます何か別の目的のために使われているのを目にする」と、この幹部は述べた。

ドリウエフにとって、この失敗に終わった移籍は大きな打撃となっている。「本人はかなり動揺している。とても、とても重い失望だ。我々のもとには、幻滅した選手が戻ってくることになる。それは気持ちのいいものではない」