アヤックスのファンが新たな移籍に一斉に不満　「笑いものだ！」

アフメトジャン・カプランのNEC移籍が間近に迫る中、特に250万ユーロの移籍金をめぐって、アヤックスのサポーターの間では大きな戸惑いが広がっている。Ajax Showtimeには、アムステルダムのクラブがこのDFを安すぎる金額で手放そうとしているとの声が寄せられており、とりわけ過去のアヤックスとの交渉では、NECがより強硬な姿勢を取っていたと見るファンからすれば、その不満はなおさら大きい。

「250万ユーロなんて、ただ同然だろう。情けないよ、ジョルディ（クライフ、編集部注）」と、あるサポーターは書いている。別のファンはこれを「とてもひどい」と評し、250万ユーロは「笑い話だ」と主張。一方で、さらに別のファンは、アヤックスは少なくともその倍を要求すべきだったと考えている。「彼はうちでは本当にいい選手だったと思う。もちろん今は展望がほとんどないけど、ブリントだってあとせいぜい1年か2年しかプレーしないだろう」という声もある。

別のサポーター層にとっては、カプランがよりによってNECへ移るという点が大きい。「250万ユーロなら、ほかにも十分売れるクラブはあったはずだ。サノの件の後では、NECにこんなことは絶対にしてほしくなかった。あちらはアヤックスには法外な値段を求めるのに、自分たちは二束三文で一等席に座ろうとする」と、あるファンは書いている。別のサポーターも不満を隠さない。「何だかんだ言っても、これは単なる便宜供与だ。逆ならこんなことにはならない」

また、「友人価格」だとか、主にNECとカプランにとって有利な取引だという声も出ている。「アヤックスには少し不利だ。もしこちらがネヤスミッチを獲りに行けば、最低でも1000万ユーロになる」と書く声もある。別の反応はこうだ。「NECは何にでも安値で最前列に座ろうとするのに、自分たちの選手はみんな最高値で売ろうとする」 そのため、複数のファンは、今後NECと交渉する際にアヤックスも同じだけの柔軟さを引き出せることを望んでいる。

その一方で、今このタイミングでカプランを売却する判断に一定の理解を示す声もある。あるサポーターは、250万ユーロが望んでいた金額ではないと認めつつも、状況を指摘する。「彼はまた負傷しているし、ケガの経歴も豊富で、契約もあと10カ月しかない。これ以上はあまり望めなかったと思う。それに、給与枠も空けられる」 De Telegraaf によれば、この移籍によってアヤックスはカプランの給与130万ユーロ分を削減できるという。

この最後の論点は、驚くほど頻繁に繰り返されている。「彼は全然プレーしないし、何の実績も残していない。負傷中で、給与は130万ユーロ、しかも契約はあと1年しかない。これは最高の取引だ」と、あるファンは書いている。

「問題は、そもそも彼をばかげた移籍金で獲得し、とんでもない給料を与えたことのほうだ。普通に別れを告げて、スペースを作ればいい」 ジョルディ・クライフが主に給与体系の中で余地を作ろうとしているのではないかと見るサポーターも、ほかにいる。