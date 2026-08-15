PSVが敵地でエクセルシオールに苦しみながら1-2で勝利した後、ライアン・フラミンゴに対してESPNで厳しい批判が向けられた。DFは後半、ロッテルダム勢の同点弾の場面でキャスパー・ウィデルとの重要な空中戦に敗北。マリオ・ベーンとフーゴ・ボルストは、このPSV戦士のプレーに批判的な見方を示している。

ベーンがフラミンゴに見ているのは、とりわけ冷酷さの欠如だ。「これは単純にデュエルに勝たなければならない場面で、フラミンゴはかなりあっさり負けている」と、この解説者は語った。「こういうボールでは、もう少しゴールから離れた位置で守るべきなのかもしれない」

ベーンによれば、この場面は彼がこのPSVの選手に見ている、より大きな問題にも当てはまるという。「彼はあまりにも簡単にデュエルに負けていて、それは彼が本当の意味で冷酷なDFではないことを示している。中盤では素晴らしい瞬間があった。特にユトレヒト時代はそうだった。だが、センターでこういうボールをはね返すには、私は彼が十分に冷酷ではないと思う」

その後、ボルストはさらに一歩踏み込む。「私はPSVファンではないが、サポーターならあの男にもううんざりしていても不思議ではないと思う」とコラムニストは話し、これにマルシアーノ・フィンクがすぐさま異議を唱えた。さらにボルストは、別の環境がフラミンゴのためになる可能性もあるのではないかと疑問を呈している。

一方のフィンクは、23歳のDFを明確に擁護し、以前の力強いパフォーマンスを挙げる。「ボスカリが隣にいて、その後はチャンピオンズリーグでスハウテンも一緒だった時、彼は何千万もの移籍金で売られるような本物のスーパーFWたちを相手に、広大なスペースをほぼ一人で守っていた。例えばギェケレシュ（当時スポルティングCP所属、編集部注）に対しても、彼は本当にしっかり渡り合っていた」

「彼は自信を必要とする選手なんだ」とフィンクは続けた。「それに、先週フォルトゥナ戦で決めたあのゴールが、彼にとって本当に非常に大きかったとも思う」 その一方で、この解説者はフラミンゴが時に気の緩みで苦しめられていることも認める。「それは少しばかり彼につきまとっている」

さらにフィンクは、フランク・デ・ブールとの比較も持ち出した。「彼もこういうミスをしていた。ただ、フランク・デ・ブールはそれに加えて非常に賢く、戦術的にもとても優れ、ポジショニングも良かった。フラミンゴにはそれがない」 そして、フラミンゴはむしろ中盤の選手なのではないかと問われると、フィンクは肯定した。「彼は実際のところ、中盤とDFの間にいる」