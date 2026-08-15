ハイドゥク・スプリトがネライショ・カサンウィルヨの獲得に向け、フェイエノールトに正式に接触したと、Feyenoord Transfermarktが伝えている。クロアチアのクラブは24歳のDFに具体的な関心を示しており、すでにデ・カイプにオファーを提示したという。

フェイエノールトはカサンウィルヨの退団に前向きで、完全移籍での放出を目指している。

カサンウィルヨは最近、フォルトゥナ・シッタルトへのレンタル期間を終えてフェイエノールトに復帰した。それ以前にも、ロッテルダムのクラブは同選手を一時的に他クラブへ送り出していた。DFはレンタルでラピード・ウィーン、レンジャーズFC、モルデFKでもプレーしている。

フェイエノールトは2023年1月、FCフローニンゲンから200万ユーロでカサンウィルヨを獲得した。ロッテルダム加入後は、デ・カイプでブレークを果たせずにいる。デ・カイプでの契約は2027年夏まで残っている。

アムステルダム生まれのカサンウィルヨは本職がセンターバックだが、右サイドバックと左サイドバックでも起用可能だ。右利きのDFで、身長は1メートル85センチ。オランダU-21代表として13試合に出場している。

Transfermarktは、カサンウィルヨの現在の市場価値を150万ユーロと見積もっている。