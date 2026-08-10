アルネ・スロットは、これまで知られていた以上にオランダ代表監督就任に近づいていた。ユリ・ムルダーによれば、この指揮官はKNVBとの交渉をほぼまとめており、アシスタントとしてジョン・ヘイティンガも念頭に置いていたが、最後の最後で辞退を決めたという。

ムルダーは月曜夜、Ziggo SportのRondoで、スロットとオランダサッカー協会の協議をめぐる新たな詳細を明かした。「実際のところ、彼らはもうスロットを確保していたようなものだった」と元FWは語る。「彼はかなり話を進めていて、アシスタントのヘイティンガについてもすでに動いていた」

最終的にスロットが代表監督にならないことは、7月末の時点ですでに明らかになっていた。47歳の指揮官は当時、当面は欧州クラブサッカーの現場にとどまりたい意向を示していたが、ムルダーによれば、その前にはオランダ代表行きはほぼ決着しているように見えたという。

「スロットは土壇場で、理由は何であれ『いや、やはりやらない』と言ったんだ」とムルダーは続ける。「ただ、代表監督になるところまでかなり進んでいたのは確かだ」

その後、バイツェ・ファン・デル・ホートは、契約期間をめぐる見解の相違が影響した可能性に言及した。「一つの話では、2年にするか4年にするかだったということだ」と司会者は述べた。

ムルダーは、契約年数だけが最終的な決め手だったとは考えにくいとしている。「もしそうなら、それはそれでなおさら奇妙だ。2年の何が問題なんだ？ 4年間縛られるわけではなく、2年後にまた見直すこともできる」

そのためムルダーは、スロットの最終決断には別の要因もあった可能性があるとみている。「それだけだったとは思わない。彼はある時点で『やはりやらないでおこう。』と考えたんだと思う」 その翻意の正確な理由については、ムルダーにも分かっていない。