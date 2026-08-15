アヤックスは再び給与予算に余地を生み出そうとしている。ベルギー筋が『デ・テレグラーフ』に伝えたところによると、ドン＝アンジェロ・コナドゥはレンタルでSKロンメルへ向かっている。

コナドゥの一時的な退団により、アヤックスは給与で約70万ユーロを節約するとみられている。20歳のFWはここまでトップチームで17試合に出場し、1得点3アシストを記録している。

コナドゥは、以前にゼーブルヒアでスカウトされた後、アヤックスの下部組織の大部分を過ごした。ロンメルでは、年代別代表の同選手がより多くの出場機会を得ることが期待される一方、その退団はアヤックスに財政面でさらなる余裕をもたらす。

この節約分には、まもなく帳簿から外れるアフメトジャン・カプランの給与も加わる。NECはこのDFを固定額250万ユーロで買い取る見通しで、ボーナスによって最大300万ユーロまで上昇する可能性がある。これによりアヤックスは、130万ユーロの同選手の給与負担からも解放される。

人件費の圧縮は、テクニカルディレクターのジョルディ・クライフがさらなる戦力補強を進める前に、監査役会が求める重要な条件となっている。

アヤックスはこの移籍期間に、ミカ・ゴッツのパリ・サンジェルマン移籍を含め、選手売却で約9500万ユーロを得ている。一方で、アムステルダムのクラブはここまで移籍金として3000万ユーロ強を投じている。

その一方で、移籍金のかからない選手やレンタル選手を複数迎え入れたことで、給与コストは上昇している。そのためアヤックスは、移籍市場が閉まる前にオーウェン・ワインダル、ヨシプ・シュタロ、板倉滉、カスパー・ドルベリも他クラブへ移し、給与総額にさらに余地を生み出したい考えだ。

ジョフレ・トレンツに関しては、その余地はすでに確保されているようだ。アヤックスはこの左SBをFCバルセロナから移籍金なしで獲得するが、パフォーマンスボーナスに関する取り決めがあり、一定の目標を達成した場合の総額は600万ユーロ弱まで膨らむ可能性がある。