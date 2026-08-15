PSVが土曜夜、エールディビジ今季初勝利を挙げた。ピーター・ボス監督率いるチームはアウェーでエクセルシオールを1-2で下した。ルベン・ファン・ボメルが早い時間帯に先制点を決めると、後半にはカスパー・ウィデルが同点弾をマーク。それでもPSVはリカルド・ペピのゴールですぐさま勝ち越し、前節フォルトゥナ・シッタート戦のつまずきとなった2-2の引き分けを取り返した。

ボス監督は、先発に復帰したセルジーニョ・デストやヨーイ・フェールマンらを起用した。小代佐野は後半、途中出場でPSVでの公式戦デビューを果たした。エクセルシオールでは主将ノア・ナウヨクスが軽傷のため欠場し、ウィデルがキャプテンマークを巻いて先発した。

エクセルシオールは立ち上がりから勢いよく入り、PSV陣内でいきなり危険な場面を作ったが、5分後には逆サイドのゴールネットが揺れた。フェールマンの完璧なスルーパスでワナーが抜け出すと、ドイツ人MFのシュートはGKステイン・ファン・ガッセルに阻まれたものの、こぼれ球をファン・ボメルがきっちり押し込んで0-1とした。

ホームチームはこの早い時間帯の失点にもひるまず、その直後にダビド・ガーデンとニカ・イェゴイアンを起点にチャンスを迎えた。その後は決定機の数が大きく減り、しばらくは両ゴール前で大きな動きがなかった。36分にはPSVが追加点に迫ったが、ペリシッチの強烈なヘディングはファン・ガッセルが好守で防いだ。

PSVはそのまま1点リードで前半を終え、後半開始直後には突き放す絶好機を迎えた。デストが相手を振り切ってファン・ガッセルと1対1になったが、GKが0-2を阻止。この攻撃では、ペピはデストが自分にパスを出してほしかったと感じていた。

すると1分後、今度は反対側でエクセルシオールが結果を出す。イェゴイアンのクロスにウィデルが合わせ、54分に1-1とした。だがホームチームはその喜びを長く味わえなかった。わずか2分後、デストの見事なクロスを受けたペピが至近距離から押し込み、PSVが再び勝ち越した。

その後ボス監督は、ワナーとファン・ボメルに代えてデビュー戦となった佐野とアミル・ブアムディを投入した。PSVはその後、試合を決定づけるチャンスを迎えたが、仕留めることはできなかった。76分には佐野がファン・ガッセルと1対1になるこの日最大の好機を得たが、エクセルシオールの守護神が足を伸ばしてセーブした。

結局、スコアボードには1-2が残り、PSVは前節フォルトゥナ・シッタート戦の2-2ドローに続いて、今季リーグ戦初勝利を手にした。エクセルシオールは2試合を終えて勝ち点3のままとなっている。