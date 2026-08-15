メックス・メールディンク、うっかり超大型移籍を発表

AZが土曜夜にFCユトレヒトを1－4で圧倒して下した後、メックス・メールディンクがトロイ・パロットの大型移籍が近づいていることを、どうやら偶然にも漏らしたようだ。FWはESPNのカメラの前で、自身のライバルがAZを去ると語ったが、その数秒後にその発言を撤回した。

パロットは土曜日、スタディオン・ハルヘンワールトで行われた一戦に向けたAZの試合メンバーから外れていた。レーロイ・エフテルド監督は試合前、アイルランド人FWの欠場理由について軽傷だとしていた。

しかし試合後、メールディンクはパロットの将来について注目すべき発言をした。「彼が僕たちのもとを去るのは残念だけど、僕にとっては自分を見せる良いチャンスだ。彼には素晴らしいステップアップに値する。そして次は僕の番だ」

その後、メールディンクがパロットの新天地について問われると、自分が話しすぎた可能性に気づいたようだった。「僕にはまったく分からないよ。彼がいいステップアップをできることを願っているし、そうなれば次は僕の番だ」。その少し前に自ら退団について話していたと指摘されると、彼はこう反応した。「いや、いや、そんなことは言っていない」

エフテルド監督は試合後、パロットの移籍がすでに間近に迫っているとは認めなかった。「彼は今日プレーできる状態ではなかったのは確かだが、移籍を見据えて動いていたことは明らかだ」と指揮官は話し、交渉状況については慎重な姿勢を崩さなかった。「本当に分からない。私はただ、自分が知っていることを話しているだけだ」

パロットはこの夏、すでにAZ退団の可能性が盛んに取り沙汰されていた。報道によれば、ウェストハム・ユナイテッドは以前、このFWに約1750万ユーロのオファーを提示しており、FCポルトも関心を示すクラブとして名前が挙がっている。

いずれにせよ、メールディンクは土曜日にパロット不在の恩恵を受け、FCユトレヒト戦で存在感を示した。後半開始直後にはマテオ・チャベスのクロスから0－3のゴールを決めた。「僕たちは毎日こういう形を練習している。だから結果として報われるのはうれしいよ。喜びも見て取れるでしょ」

また、この得点はメールディンクにとって今季リーグ戦初ゴールでもあった。「リーグ戦で最初の1点を決めるのはいつだってうれしい。前節のADOデン・ハーグ戦では自分の出来が良くなくて、それがずっと引っかかっていた。そうなると模索することになる」とFWは語った。「でも、決められてよかった」