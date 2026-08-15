ジョーイ・フェールマン、ドルトムントへの大型移籍の可能性について率直に語る

ジョーイ・フェールマンは、ボルシア・ドルトムントへの移籍を強く望んでいる。PSVのMFは、エクセルシオールに1-2で勝利した試合後、ESPNに対し、ドイツからの関心に関する話は耳にしていると認め、ドルトムントを素晴らしい選択肢だと語った。『そこまで僕を欲しがっているなら、スピードを上げないといけないね』

27歳のフェールマンは土曜の夜、PSVで先発復帰を果たし、最終的にルベン・ファン・ボメルの先制点につながったスルーパスで、いきなりその実力を示した。試合後は、ドルトムントがこの司令塔の獲得先としてますます具体的に取り沙汰される中、その将来が主な話題となっている。

ドイツの強豪クラブからの関心が自分に何をもたらしているかと問われると、フェールマンは長く考えることはなかった。『もちろん、ものすごく素晴らしいクラブだよ。すべてを見守っているところだ』と、このMFは話し、移籍の可能性の現状について質問を受けるとこう続けた。『もちろん、いろいろな話は耳に入ってくる。でも、少なくとも現時点では、まだそこでプレーしているわけじゃない』

フェールマンは以前、イングランドへの移籍を必ずしも理想的な次のステップとは見ていないことを明らかにしており、スペインとイタリアを好む姿勢を隠したこともなかった。ドルトムントはその考えを変え得る存在だ。『もしそうなれば、もちろん僕にとって素晴らしい選択肢になる。実際、そういうチャンスを何年も待っていたんだ』

アイントホーフェンを離れることになれば、フェールマンにとっては極めて成功した時期の終わりを意味する。MFは2022年1月からPSVでプレーしており、フィリップス・スタディオンで過ごした年月を非常に前向きに振り返っている。『本当に素晴らしい5年間だった。ちょっと確認してみると……たしか8個のタイトルを獲ったと思う。いずれにしても最高の時間だったし、ここでは本当に楽しくやれている』

その最後の点は、土曜日のピッチ上でも見て取れたとフェールマンは語る。同時に、次のステップに進みたいという野心を今なお持っていることも隠していない。『今日のピッチでも、僕がここで楽しんでいるのは見えたと思う。でも、いつか素晴らしいステップアップをしたいということは、一度も隠したことがない』

そのため、契約に含まれる条項によって8月20日までなら約2000万ユーロで移籍できると以前報じられていたフェールマンの将来は、今後数日が決定的になる可能性がある。ボルシア・ドルトムントは獲得に向けてますます確信を深めており、一方でフェールマン自身も明確に扉を開いている。『最後の1週間に何が起こるかを待つしかない。正直、この件についてはあまり多くを語れないよ』