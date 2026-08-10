ノア・ラングがインスタグラムを通じて、ロナルド・デ・ブールからの厳しい批判に反応した。元オランダ代表は先週、27歳のナポリ所属ウイングの人格面に疑問を投げかけていた。

ラングにはアヤックス移籍の可能性が盛んに取り沙汰されている。デ・ブールは先週、カンファレンスリーグ予選のシェルボーン戦（3-1で勝利）の後、Ziggo Sportでこれに言及した。「選手としてのラングは大好きだが、人間性についてはそうではない。アヤックスがそれでいいのかは分からない」

これに対し、ラングは次のように反応している。「自分の注目を集めるために、名前を使ってたわごとを言う パート764886」と、このFWはデ・ブールが自身について語るZiggo Sportの動画の下に書き込んだ。

デ・ブールによれば、そのためアヤックスはラング獲得の可能性についてよく考えるべきだという。「選手としてはいいが、人格面では彼をグループに入れるべきかどうか分からない」と、元MFは自身の分析を続けた。

さらにデ・ブールは、ラングのここ最近のキャリアにも疑問符を付けた。「ラングがそれほど良かったなら、ナポリやガラタサライに残っていただろう。あの子には何か問題がある」

また、チーム内でのラングとの接し方についても、デ・ブールは疑念を抱いている。「監督としては、彼に関してはしばしば少し厄介な頭痛の種を抱えることになる。誰に聞いてもそう言う。彼は音楽制作のような別のことにもよく気を取られている」とデ・ブールは語り、改めて選手としてのラングのファンであることは強調した。

その後、デ・ブールは自身の発言をやや和らげ、あくまで個人的な感覚だと強調した。「もし本当に彼が来るなら、逆を証明してくれることを願っている。その時は自分が間違っていたと最初に認めるよ。これまで散々けなしてきた選手が素晴らしい活躍を見せたこともあれば、持ち上げた選手がその後まったく結果を出さなかったことも十分にある。誰だって時には間違うものだ」

アヤックスでは、ベルギー人のミカ・ホーツが実際にパリ・サンジェルマンへ移籍した場合、その後釜としてラングが最有力候補とみられている。ファブリツィオ・ロマーノは月曜日、アムステルダムのクラブは現時点でラングに対するオファーを出していないと伝えた。







