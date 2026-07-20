【ワールドカップ ベストイレブン】メッシ、エンバペ、ハーランドも！大会を彩った最高の11人を選出

カーボベルデの40歳GK以上のサプライズはないかもしれない。初出場でノックアウトステージ進出という快挙を成し遂げたこの小国で、最も重要な選手として頭角を現した。確かに勝利こそなかったかもしれないが、この守護神はスペイン、ウルグアイ、サウジアラビアとのグループステージ3試合でファインセーブを連発している。特に後に優勝するスペインとの一戦では、7セーブを記録して世界中に衝撃を与えることに。そして前回王者アルゼンチンとのラウンド32では8セーブを記録。延長戦の末に敗れたとはいえ、そのパフォーマンスは衝撃を与えている。





ヴォジーニャの名前は今や世界中に知れ渡り、SNSのフォロワーが爆増した他、複数のクラブから引っ張りだこに。また、彼の名にちなんだ新種の海洋生物も誕生した。今大会で生まれた“カルトヒーロー”である。