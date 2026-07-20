ウナイ・シモン（7/10）：

数回にわたって好判断で飛び出した。セーブを一度もする必要がなかった。

ペドロ・ポロ（7/10）：

幅を保ち、ボールを動かし続けたが、最後のパスはほとんどの場面で大きく不足していた。

パウ・クバルシ（8/10）：

エンソ・フェルナンデスの退場につながったファウルをうまく誘った。ロングボールへの対応も見事で、ボール保持時も落ち着いていた。試合終盤に奇跡的なブロックで勝利を決定づけた。

アイメリク・ラポルト（7/10）：

ボールに多く関わり、十分によく動かした。ボールに関して大きな仕事はなかった。

マルク・ククレジャ（8/10）：

素晴らしかった。メッシにうまく対応し、攻撃の推進力も少し提供した。競り合いにも意欲的だった。代表チームでも一貫して力を発揮している。