GOALがニュージャージーでのスペインの選手たちを評価する。
【選手採点：スペイン】ビバ・ラ・ロハ！フェラン・トーレスが欧州王者をワールドカップ制覇へ導く
- Getty
GK＆DF
ウナイ・シモン（7/10）：
数回にわたって好判断で飛び出した。セーブを一度もする必要がなかった。
ペドロ・ポロ（7/10）：
幅を保ち、ボールを動かし続けたが、最後のパスはほとんどの場面で大きく不足していた。
パウ・クバルシ（8/10）：
エンソ・フェルナンデスの退場につながったファウルをうまく誘った。ロングボールへの対応も見事で、ボール保持時も落ち着いていた。試合終盤に奇跡的なブロックで勝利を決定づけた。
アイメリク・ラポルト（7/10）：
ボールに多く関わり、十分によく動かした。ボールに関して大きな仕事はなかった。
マルク・ククレジャ（8/10）：
素晴らしかった。メッシにうまく対応し、攻撃の推進力も少し提供した。競り合いにも意欲的だった。代表チームでも一貫して力を発揮している。
- Getty
MF
ロドリ（8/10）：
ほぼ全編にわたって素晴らしかった。ピッチ中央から試合を支配し、効果的にスペースをコントロールした。
ファビアン・ルイス（6/10）：
いくつかのチャンスを作り出し、アルゼンチンの中盤を封じ込めた。
ダニ・オルモ（7/10）：
スペインの問題を象徴する存在。ボールをうまくキープし、適切な動き出しをしたが、チャンスがあってもシュートを打ち抜くことはなかった。
- Getty
FW
ラミン・ヤマル（8/10）：
序盤は活発で、その後アルゼンチンは彼を蹴り倒して排除しようとする戦術に出た。試合が進むにつれて存在感を増し、真の脅威となった。
ミケル・オヤルサバル（6/10）：
25回のタッチ、11本のパス成功、そして中途半端なシュートを2本。調子の良い日は素晴らしいが、ここでは少し凝りすぎで効果的ではなかった。
アレックス・バエナ（6/10）：
左ウイングという不慣れなポジションで起用された。連携は良かったが、スペインが必要としていたスピードの注入は提供できなかった。
- Getty
サブ＆監督
ペドリ（7/10）：
投入されると、スペインが切実に必要としていた攻撃的な意図をもう少し発揮した。
フェラン・トーレス（10/10）：
この日のヒーロー。いくつかの好機を逃した後、決勝点を挙げた。
ニコ・ウィリアムズ（8/10）：
ベンチからの起爆剤。彼のスピードと創造性が試合を変え、アイデアに欠けているように見えたスペインに、さらなる攻撃の要素を与えた。
ミケル・メリーノ（6/10）：
少し体を投げ出すようなプレーを見せた。好機を逃した。
マルティン・スビメンディ（評価なし）：
延長戦での中盤の追加要員。
エリック・ガルシア（評価なし）：
最後の20分ほどをセンターバックでプレー。役目を果たした。
ルイス・デ・ラ・フエンテ（10/10）：
勝利！彼のチームは十分に主導権を握っていたが、攻撃の質という点ではあまり見せられなかった。スペインは延長戦まで結果を出せなかったが、彼は気にしないだろう。これで連続の主要タイトルだ。
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。