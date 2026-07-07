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Spain Portugal GFXGetty
Thomas Hindle

翻訳者：

【選手採点：ポルトガルvsスペイン】ミケル・メリーノは最高のサブ…C・ロナウドの戦いは終わる

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ポルトガル 対 スペイン
ミケル・メリーノ

月曜日のワールドカップラウンド16で、スペインはポルトガルを1-0で辛勝した。85分に投入された途中出場のミケル・メリーノが、91分に決勝点をマーク。アーセナル所属のMFが試合を決めた。スペインはチャンスが少ない展開だったが、メリーノが勝敗を分けた。

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GOALがダラス・スタジアムでのポルトガルとスペインの選手たちを採点する。

  • Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ポルトガル

    得点者：なし

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  • Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    GK＆DF

    ディオゴ・コスタ（7/10）：

    前半は左右に素早く反応し、見事な連続セーブ。失点は防ぎようがなかった。

    ジョアン・カンセロ（5/10）：

    前線へ上がり、枠を捉えたシュートを放ったがわずかにバーを越えた。前半にイエローカードを免れたのは幸運だった。残り20分で交代。

    ルベン・ディアス（6/10）：

    磁石のように頭で何度もヘディングクリア。ダニ・オルモのシュートを大きなブロックで阻止したが、トーレスのパスには翻弄された。

    レナト・ベイガ（7/10）：

    ヤマルへのパスを遮断する決定的な介入を見せた。注意深い守備で貢献。

    ヌーノ・メンデス（7/10）：

    見事なロングパスを何本か放ち、ヤマルをほぼ封じ込めた。シュートがディフレクトしてクロスバーを叩くなど、あと一歩のところまで迫ったが、後半開始直後に負傷により途中交代を余儀なくされた。

  • FBL-WC-2026-MATCH93-POR-ESPAFP

    MF

    ジョアン・ネヴェス（6/10）：

    目立った活躍はなかったが、守備面で積極的に動き、懸命に戦った。

    ヴィティーニャ（5/10）：

    クラブでのように試合をコントロールできず、交代まで目立ったチャンスも作れなかった。

    ブルーノ・フェルナンデス（5/10）：

    今回も試合の流れを左右する存在感を示すことはできなかった。

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  • FBL-WC-2026-MATCH93-POR-ESPAFP

    FW

    ペドロ・ネト（5/10）：

    前線への有望でスピードのある突破を見せたが、決定力に欠けた。

    クリスティアーノ・ロナウド（5/10）：

    力強いシュートが枠を外れるなど、チャンスを活かせずもどかしそうだった。彼にとってのW杯キャリアは、これで終わりだろう。

    ジョアン・フェリックス（6/10）：

    時折ポルトガルで最も輝くアタッカーのように見えたが、タッチは良かったものの存在感を失い途中交代。

  • Colombia v Portugal: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    サブ＆監督

    ネルソン・セメド（6/10）：

    メンデスの代役として出場し、ヤマルと対峙したが、及第点だった。

    ディオゴ・ダロト（5/10）：

    トラップミスで好機を1度逃した。

    ラファエウ・レオン（6/10）：

    スピードを生かし力強いドリブルを披露。

    フランシスコ・コンセイソン（評価なし）：

    試合に絡めず。

    ベルナルド・シウヴァ（評価なし）：

    不必要な遅延ファウルで早々にイエローカードを受けた。試合終了間際に同点に追いつくところだった。

    ロベルト・マルティネス（3/10）：

    勢い不足のまま終わったW杯。攻撃陣の刷新が必要だと痛感させる内容だった。辞任報道もあり、彼は奇妙な遺産を残して去る。

  • MIKEL MERINO SPAIN Getty Images

    スペイン

    得点者：ミケル・メリーノ（91分）

  • Pedro PorroGetty

    GK＆DF

    ウナイ・シモン（7/10）：

    大きな仕事はなかった。2度のセーブと、まずまずのボール配給。

    ペドロ・ポロ（8/10）：

    右サイドバックで印象的なプレー。危険なヌーノ・メンデスを楽に抑えた。

    パウ・クバルシ（7/10）：

    前線へ好パスを供給し、ロナウドを十分に抑え込んだ。

    アイメリック・ラポルテ（6/10）：

    決定的な活躍ではないがスペースコントロールは良好。機動性のあるストライカー相手では試される。

    マルク・ククレジャ（7/10）：

    サイドを広げボールを動かし続け、ペドロ・ネトにチャンスを与えなかった。

  • Dani OlmoGetty

    MF

    ペドリ（6/10）：

    85分間、平凡なプレーだった。走り回ってはいたが、試合のテンポをコントロールできなかった。

    ロドリ（8/10）：

    中盤を制し、ポルトガルの中央突破を阻んだ。

    ダニ・オルモ（5/10）：

    スペースがなく、チャンスを2、3回作っただけ。

  • Lamine YamalGetty

    FW

    ラミン・ヤマル（6/10）：

    評価はまちまち。コスタに好セーブを強いたが、本調子には程遠い。

    ミケル・オヤルサバル（6/10）：

    前半に絶好機を逃し、以降はリズムを取り戻せなかった。

    アレックス・バエナ（5/10）：

    時折光るプレーを見せたが、決定的なチャンスは作れなかった。ニコ・ウィリアムズのようなスピードの変化や独創性に欠ける。

  • FBL-WC-2026-MATCH93-POR-ESPAFP

    サブ＆監督

    フェラン・トーレス（8/10）：

    途中出場ながら鋭い動きで試合を活性化し、勝利を決めるアシストを記録した。

    ファビアン・ルイス（評価なし）：

    中盤に新鮮な息吹をもたらしたが、ボールに触れる機会はほとんどなかった。

    ミケル・メリーノ（8/10）：

    91分に決勝弾。スペインのスーパーサブ。

    ボルハ・イグレシアス（評価なし）：

    インパクトを残す時間はなかった。

    ルイス・デ・ラ・フエンテ（8/10）：

    奇妙な試合だった。いつも通りの布陣ながら攻撃の質は低かった。それでも試合をコントロールし、好機を生かして決勝点を奪取。采配は完璧ではなかったが、チームは勝ち進んだ。

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