GOALがダラス・スタジアムでのポルトガルとスペインの選手たちを採点する。
翻訳者：
【選手採点：ポルトガルvsスペイン】ミケル・メリーノは最高のサブ…C・ロナウドの戦いは終わる
- Getty Images Sport
ポルトガル
得点者：なし
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GK＆DF
ディオゴ・コスタ（7/10）：
前半は左右に素早く反応し、見事な連続セーブ。失点は防ぎようがなかった。
ジョアン・カンセロ（5/10）：
前線へ上がり、枠を捉えたシュートを放ったがわずかにバーを越えた。前半にイエローカードを免れたのは幸運だった。残り20分で交代。
ルベン・ディアス（6/10）：
磁石のように頭で何度もヘディングクリア。ダニ・オルモのシュートを大きなブロックで阻止したが、トーレスのパスには翻弄された。
レナト・ベイガ（7/10）：
ヤマルへのパスを遮断する決定的な介入を見せた。注意深い守備で貢献。
ヌーノ・メンデス（7/10）：
見事なロングパスを何本か放ち、ヤマルをほぼ封じ込めた。シュートがディフレクトしてクロスバーを叩くなど、あと一歩のところまで迫ったが、後半開始直後に負傷により途中交代を余儀なくされた。
- AFP
MF
ジョアン・ネヴェス（6/10）：
目立った活躍はなかったが、守備面で積極的に動き、懸命に戦った。
ヴィティーニャ（5/10）：
クラブでのように試合をコントロールできず、交代まで目立ったチャンスも作れなかった。
ブルーノ・フェルナンデス（5/10）：
今回も試合の流れを左右する存在感を示すことはできなかった。
- AFP
FW
ペドロ・ネト（5/10）：
前線への有望でスピードのある突破を見せたが、決定力に欠けた。
クリスティアーノ・ロナウド（5/10）：
力強いシュートが枠を外れるなど、チャンスを活かせずもどかしそうだった。彼にとってのW杯キャリアは、これで終わりだろう。
ジョアン・フェリックス（6/10）：
時折ポルトガルで最も輝くアタッカーのように見えたが、タッチは良かったものの存在感を失い途中交代。
- Getty Images Sport
サブ＆監督
ネルソン・セメド（6/10）：
メンデスの代役として出場し、ヤマルと対峙したが、及第点だった。
ディオゴ・ダロト（5/10）：
トラップミスで好機を1度逃した。
ラファエウ・レオン（6/10）：
スピードを生かし力強いドリブルを披露。
フランシスコ・コンセイソン（評価なし）：
試合に絡めず。
ベルナルド・シウヴァ（評価なし）：
不必要な遅延ファウルで早々にイエローカードを受けた。試合終了間際に同点に追いつくところだった。
ロベルト・マルティネス（3/10）：
勢い不足のまま終わったW杯。攻撃陣の刷新が必要だと痛感させる内容だった。辞任報道もあり、彼は奇妙な遺産を残して去る。
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スペイン
得点者：ミケル・メリーノ（91分）
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GK＆DF
ウナイ・シモン（7/10）：
大きな仕事はなかった。2度のセーブと、まずまずのボール配給。
ペドロ・ポロ（8/10）：
右サイドバックで印象的なプレー。危険なヌーノ・メンデスを楽に抑えた。
パウ・クバルシ（7/10）：
前線へ好パスを供給し、ロナウドを十分に抑え込んだ。
アイメリック・ラポルテ（6/10）：
決定的な活躍ではないがスペースコントロールは良好。機動性のあるストライカー相手では試される。
マルク・ククレジャ（7/10）：
サイドを広げボールを動かし続け、ペドロ・ネトにチャンスを与えなかった。
- Getty
MF
ペドリ（6/10）：
85分間、平凡なプレーだった。走り回ってはいたが、試合のテンポをコントロールできなかった。
ロドリ（8/10）：
中盤を制し、ポルトガルの中央突破を阻んだ。
ダニ・オルモ（5/10）：
スペースがなく、チャンスを2、3回作っただけ。
- Getty
FW
ラミン・ヤマル（6/10）：
評価はまちまち。コスタに好セーブを強いたが、本調子には程遠い。
ミケル・オヤルサバル（6/10）：
前半に絶好機を逃し、以降はリズムを取り戻せなかった。
アレックス・バエナ（5/10）：
時折光るプレーを見せたが、決定的なチャンスは作れなかった。ニコ・ウィリアムズのようなスピードの変化や独創性に欠ける。
- AFP
サブ＆監督
フェラン・トーレス（8/10）：
途中出場ながら鋭い動きで試合を活性化し、勝利を決めるアシストを記録した。
ファビアン・ルイス（評価なし）：
中盤に新鮮な息吹をもたらしたが、ボールに触れる機会はほとんどなかった。
ミケル・メリーノ（8/10）：
91分に決勝弾。スペインのスーパーサブ。
ボルハ・イグレシアス（評価なし）：
インパクトを残す時間はなかった。
ルイス・デ・ラ・フエンテ（8/10）：
奇妙な試合だった。いつも通りの布陣ながら攻撃の質は低かった。それでも試合をコントロールし、好機を生かして決勝点を奪取。采配は完璧ではなかったが、チームは勝ち進んだ。
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