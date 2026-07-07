ディオゴ・コスタ（7/10）：

前半は左右に素早く反応し、見事な連続セーブ。失点は防ぎようがなかった。

ジョアン・カンセロ（5/10）：

前線へ上がり、枠を捉えたシュートを放ったがわずかにバーを越えた。前半にイエローカードを免れたのは幸運だった。残り20分で交代。

ルベン・ディアス（6/10）：

磁石のように頭で何度もヘディングクリア。ダニ・オルモのシュートを大きなブロックで阻止したが、トーレスのパスには翻弄された。

レナト・ベイガ（7/10）：

ヤマルへのパスを遮断する決定的な介入を見せた。注意深い守備で貢献。

ヌーノ・メンデス（7/10）：

見事なロングパスを何本か放ち、ヤマルをほぼ封じ込めた。シュートがディフレクトしてクロスバーを叩くなど、あと一歩のところまで迫ったが、後半開始直後に負傷により途中交代を余儀なくされた。