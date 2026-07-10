GOALがルイス・デ・ラ・フエンテ監督率いるスペイン代表の選手を採点する。
翻訳者：
【選手採点：スペイン】メリーノがまたも決勝点！ベルギーは痛恨のミス…
- AFP
GK＆DF
ウナイ・シモン（6/10）：
2022年カタール大会のグループステージ以来の失点。デ・ケテラーレの絶妙なヘディングには為す術がなかった。しかし終了間際にゴールから飛び出した判断は不可解で、ラポルトに救われた。
ペドロ・ポロ（6/10）：
背後から抜け出し、ペナルティエリア内のダニ・オルモへ低いクロスを送って先制点をアシスト。ジェレミー・ドクへの対応も及第点だった。
パウ・クバルシ（6/10）：
今大会初となる前半の動揺を露呈。デ・ケテラーレに先んじられヘディングで同点弾を許し、直後にはデ・ブライネを倒してイエローカードを受けた。しかし後半は落ち着きを取り戻し、スペインの決勝点につながるミドルシュートを放った。
アイメリック・ラポルテ（7/10）：
ロメル・ルカク投入までは楽に試合を進めたが、アディショナルタイムに決定的なインターセプトを決めて存在感を示した。
マルク・ククレジャ（6/10）：
左サイドで常にフリーの位置を取ったが、攻撃への貢献はこれまでほどではなかった。守備は堅実。
- Getty Images Sport
MF
ロドリ（8/10）：
スペインの攻撃はすべてこの中盤の要を通し、ピンポイントパスでチャンスを創出した。フランスの中盤にとって頭痛の種となる一流選手だ。
ファビアン・ルイス（6/10）：
ペドリを押さえてのサプライズ先発を先制点で正当化した。後半開始からわずか10分で交代するまではまずまずのプレーだった。
- Getty Images Sport
FW
ラミン・ヤマル（6/10）：
スペインの若きスターは複雑な心境だ。彼のタッチは息をのむほど鮮やかで、ポロへの絶妙なパスで先制点をアシストした。クルトワを何度か脅かしたが、自身2点目と初アシストをまだ奪えていないことに、彼自身も失望しているだろう。
ダニ・オルモ（6/10）：
動きは良く、ファビアンのゴールにも絡んだが、後半は決定的なパスやシュートが不足し、もどかしさを残した。
アレックス・バエナ（3/10）：
前半は良いタッチを見せたが、攻撃の脅威がなく、後半早々に交代した。
ミケル・オヤルサバル（4/10）：
最前線で動き回ったが、60分を過ぎてヤマルがスペースを作ってくれるまでまともなシュートチャンスはなかった。鋭角からのシュートはクルトワに防がれ、終了10分前に交代した。
- AFP
サブ＆監督
フェラン・トーレス（5/10）：
この多才なフォワードは56分にバエナに代わって入り、サイドから中央へ移動したが、先発をアピールする活躍はできなかった。
ペドリ（4/10）：
バルセロナのチームメイトであるフェランとの同時交代でファビアンに代わって出場したが、終盤のカウンターを悪いパスで台無しにし、印象を残せなかった。フランス戦での先発が注目される。
ニコ・ウィリアムズ（5/10）：
オヤルサバルの代役として左サイドに入り、ベルギー守備を幾度か脅かした。テキサスでの次戦ではバエナに先んじて起用される可能性がある。
ミケル・メリーノ（7/10）：
スペインの「スーパーサブ」は残り4分で投入され、ほぼ必然的にチームに勝利をもたらした。準決勝ではオルモに先んじて先発するだろうか？
ルイス・デ・ラ・フエンテ（7/10）：
ペドリではなくファビアン・ルイスを先発させた采配が当たり、メリーノ投入も奏功。とはいえ、メリーノはもう少し早く投入してもよかった。今後数日間でより重要な選択が求められる。
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