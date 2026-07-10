ウナイ・シモン（6/10）：

2022年カタール大会のグループステージ以来の失点。デ・ケテラーレの絶妙なヘディングには為す術がなかった。しかし終了間際にゴールから飛び出した判断は不可解で、ラポルトに救われた。

ペドロ・ポロ（6/10）：

背後から抜け出し、ペナルティエリア内のダニ・オルモへ低いクロスを送って先制点をアシスト。ジェレミー・ドクへの対応も及第点だった。

パウ・クバルシ（6/10）：

今大会初となる前半の動揺を露呈。デ・ケテラーレに先んじられヘディングで同点弾を許し、直後にはデ・ブライネを倒してイエローカードを受けた。しかし後半は落ち着きを取り戻し、スペインの決勝点につながるミドルシュートを放った。

アイメリック・ラポルテ（7/10）：

ロメル・ルカク投入までは楽に試合を進めたが、アディショナルタイムに決定的なインターセプトを決めて存在感を示した。

マルク・ククレジャ（6/10）：

左サイドで常にフリーの位置を取ったが、攻撃への貢献はこれまでほどではなかった。守備は堅実。