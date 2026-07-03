ディオゴ・コスタ（7/10）：

後半開始時に決定的なセーブを見せた。失点に関してはどうしようもなかった。さらにいくつかの大きなセーブを見せた。

ジョアン・カンセロ（6/10）：

失点シーンでは、もっとペリシッチに寄せることができた。

ルベン・ディアス（5/10）：

苦しい試合だった。早い時間にイエローカードを受け、守備陣で不安定に見えた。

レナト・ベイガ（7/10）：

いくつかの見事なぎりぎりのクリアとヘディングを見せた。何度かディアスを救った。

ヌーノ・メンデス（7/10）：

3回のチャンスを作り、自分のサイドを抑え、ボールを回し続けた。