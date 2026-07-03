GOALがトロント・スタジアムからポルトガルの選手たちを採点する。
【選手採点：ポルトガル】C・ロナウドがついにワールドカップ決勝トーナメント初ゴールを決めるも、主役の座は…
- Getty
GK＆DF
ディオゴ・コスタ（7/10）：
後半開始時に決定的なセーブを見せた。失点に関してはどうしようもなかった。さらにいくつかの大きなセーブを見せた。
ジョアン・カンセロ（6/10）：
失点シーンでは、もっとペリシッチに寄せることができた。
ルベン・ディアス（5/10）：
苦しい試合だった。早い時間にイエローカードを受け、守備陣で不安定に見えた。
レナト・ベイガ（7/10）：
いくつかの見事なぎりぎりのクリアとヘディングを見せた。何度かディアスを救った。
ヌーノ・メンデス（7/10）：
3回のチャンスを作り、自分のサイドを抑え、ボールを回し続けた。
- Getty
MF
ジョアン・ネヴェス（7/10）：
ピッチ中央で忙しく動き回るパフォーマンス。常に走り回り、いくつか重要なタックルも見せた。
ヴィティーニャ（6/10）：
正直に言えば、少し期待外れだった。ボールに多く触れたものの、攻撃的な推進力はほとんど見せられなかった。
ブルーノ・フェルナンデス（4/10）：
大会で最悪の試合。チャンスを一度も作れず、試合に絡むこともできなかった。
- Getty
FW
ラファエウ・レオン（6/10）：
左サイドで常に忙しく動き回る存在。エネルギーにあふれ、常に相手に挑もうとする姿勢を見せたが、決定的な場面ではほとんど貢献できなかった。
クリスティアーノ・ロナウド（6/10）：
特別いいプレーをしたわけではなく、見事なゴールを決めたがオフサイドで取り消され、PKを決め、交代となった。本当に奇妙な試合だった。
ペドロ・ネト（5/10）：
よく走ったが、真の質を発揮することはなかった。期待外れの1時間の後に交代となった。
- Getty
サブ＆監督
ネルソン・セメド（6/10）：
ベンチから右サイドバックとしてまずまずの働き。やることはそれほど多くなかった。
ベルナルド・シウヴァ（6/10）：
ほとんどボールに触れなかったが、豊富な運動量でクロアチアの中盤を油断させなかった
フランシスコ・コンセイソン（5/10）：
ベンチから出場したが実質的なインパクトはなし。
ゴンサロ・ラモス（10/10）：
試合の立役者。ピッチ上でレジェンドと交代し、ヘディングで決勝点を決めた。
ルベン・ネヴェス（評価なし）：
インパクトを残す時間はなかった。
ロベルト・マルティネス（7/10）：
ロナウドを交代させるという勇気ある決断を下し、それが功を奏した。どうにかベスト16入り。