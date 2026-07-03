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Thomas Hindle

【選手採点：ポルトガル】C・ロナウドがついにワールドカップ決勝トーナメント初ゴールを決めるも、主役の座は…

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クリスティアーノ・ロナウド
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ポルトガル 対 クロアチア
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ゴンサロ・ラモスがポルトガルとクロアチアの混沌とした試合の終了間際に決勝点を決め、ロベルト・マルティネス率いるチームが2-1で辛くも勝利し、ワールドカップ決勝トーナメント1回戦進出を果たした。クロアチアが先制したが、ポルトガルは逆転した。ロナウドはPKで1点を決め、ラモスと交代し、そのラモスがこの試合最大の場面を演出した。

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GOALがトロント・スタジアムからポルトガルの選手たちを採点する。

  • Nuno MendesGetty

    GK＆DF

    ディオゴ・コスタ（7/10）：

    後半開始時に決定的なセーブを見せた。失点に関してはどうしようもなかった。さらにいくつかの大きなセーブを見せた。

    ジョアン・カンセロ（6/10）：

    失点シーンでは、もっとペリシッチに寄せることができた。

    ルベン・ディアス（5/10）：

    苦しい試合だった。早い時間にイエローカードを受け、守備陣で不安定に見えた。

    レナト・ベイガ（7/10）：

    いくつかの見事なぎりぎりのクリアとヘディングを見せた。何度かディアスを救った。

    ヌーノ・メンデス（7/10）：

    3回のチャンスを作り、自分のサイドを抑え、ボールを回し続けた。

    • 広告
  • Bruno FernandesGetty

    MF

    ジョアン・ネヴェス（7/10）：

    ピッチ中央で忙しく動き回るパフォーマンス。常に走り回り、いくつか重要なタックルも見せた。

    ヴィティーニャ（6/10）：

    正直に言えば、少し期待外れだった。ボールに多く触れたものの、攻撃的な推進力はほとんど見せられなかった。

    ブルーノ・フェルナンデス（4/10）：

    大会で最悪の試合。チャンスを一度も作れず、試合に絡むこともできなかった。

  • Cristiano RonaldoGetty

    FW

    ラファエウ・レオン（6/10）：

    左サイドで常に忙しく動き回る存在。エネルギーにあふれ、常に相手に挑もうとする姿勢を見せたが、決定的な場面ではほとんど貢献できなかった。

    クリスティアーノ・ロナウド（6/10）：

    特別いいプレーをしたわけではなく、見事なゴールを決めたがオフサイドで取り消され、PKを決め、交代となった。本当に奇妙な試合だった。

    ペドロ・ネト（5/10）：

    よく走ったが、真の質を発揮することはなかった。期待外れの1時間の後に交代となった。

  • Roberto Martinez Getty

    サブ＆監督

    ネルソン・セメド（6/10）：

    ベンチから右サイドバックとしてまずまずの働き。やることはそれほど多くなかった。

    ベルナルド・シウヴァ（6/10）：

    ほとんどボールに触れなかったが、豊富な運動量でクロアチアの中盤を油断させなかった

    フランシスコ・コンセイソン（5/10）：

    ベンチから出場したが実質的なインパクトはなし。

    ゴンサロ・ラモス（10/10）：

    試合の立役者。ピッチ上でレジェンドと交代し、ヘディングで決勝点を決めた。

    ルベン・ネヴェス（評価なし）：

    インパクトを残す時間はなかった。

    ロベルト・マルティネス（7/10）：

    ロナウドを交代させるという勇気ある決断を下し、それが功を奏した。どうにかベスト16入り。

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