GOALがエティハド・スタジアムでの両チームの選手を採点する。
【選手採点】ハーランドが雪辱果たす。マンチェスター・シティがアーセナル下しプレミアリーグ優勝争いは混沌
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マンチェスター・シティ
得点者：シェルキ（16分）、ハーランド（65分）
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GK＆DF
ジャンルイジ・ドンナルンマ（5/10）：
不用意なタッチでシティの同点弾を許したが、その後2度の好セーブで救った。ハヴァーツのシュートを体を張って止め、オライリーへの素早いパスでハーランドの得点を演出した。
マテウス・ヌネス（6/10）：
攻守のバランスを取り、シェルキへの先制点パス供給。ドンナルンマへのスローインはGKのミスを誘ったが、彼に責任はない。
アブドゥコディル・フサノフ（7/10）：
ハヴァーツを何度も素早く阻止し、レッドカードを回避。ガブリエウのシュートがポストを叩いた直後、ドイツ人選手のシュートを絶妙なタイミングでブロックした。
マーク・グエイ（6/10）：
前線へ飛び出しスルーパスをカットし、アーセナルのカウンターを阻止。ライスを倒してイエローカードを受け、ヘディングはラヤの正面へ。
ニコ・オライリー（7/10）：
ボールを持ったときの華麗な動きと身体能力で、アーセナルのセットプレーの脅威を封じた。
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MF
ロドリ（6/10）：
シティのボール支配を支えたが、動きは鈍く自陣でボールを失う場面も。終盤に負傷交代。
ベルナルド・シウヴァ（7/10）：
シティでのトップチームとの最後の試合で、終始献身的にプレーした。
ラヤン・シェルキ (9/10)：
試合の流れを変えたのは彼だった。セメンヨへのアシストとなる鮮やかなプレーも披露したが、チームメイトのタッチがわずかに決まらなかった。
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FW
アントワーヌ・セメンヨ（5/10）：
シティ攻撃の弱点。ヒンカピエに終始抑えられ、ボールコントロールとラストパスに課題。
アーリング・ハーランド（7/10）：
ラヤをマークした瞬間から存在感を示し、ポスト直撃後も粘り強くプレー。その執念が実り、貴重な決勝点を奪った。
ジェレミー・ドク（8/10）：
モスケラを追い回し、果敢なプレスで決勝点をアシスト。
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サブ＆監督
フィル・フォーデン（なし）：
85分にシェルキと交代。
サヴィーニョ（なし）：
88分に投入された。
ニコ・ゴンサレス（なし）：
終盤にロドリと交代。
ナタン・アケ（評価なし）：
ロスタイムに投入された。
ペップ・グアルディオラ（8/10）：
かつての愛弟子をかわし、10年で7度目のタイトルへ王手をかけた。
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アーセナル
得点者：ハヴァーツ（18分）
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GK＆DF
ダビド・ラヤ（6/10）：
序盤、繋ぎで危ない場面を作ったが、その後は落ち着き、2失点とも防ぎようがなかった。
クリスティアン・モスケラ（6/10）：
ドクとの対決は厳しく、前半の警告でさらに苦しかった。
ウィリアム・サリバ（7/10）：
堅実な守備でハーランドのマークも対応。
ガブリエウ・マガリャンイス（5/10）：
ハーランドと激しく競り合ったが、2失点ともマークを破られた。1失目はシェルキにタックルをかわされ、2失目はハーランドにシュートを許した。後半、ハーランドとの接触で退場にならなかったのは運が良かった。
ピエロ・ヒンカピエ（7/10）：
セメンヨのシュートを好ブロックで阻止。波はあったが、ほぼ封じた。
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MF
マルティン・スビメンディ（6/10）：
ここ数試合は本来のプレーを取り戻している。特に前半は鋭い動きだった。
デクラン・ライス（6/10）：
いつも通り奮闘したが、試合への影響は限定的だった。
マルティン・ウーデゴール（7/10）：
ボールを持ったときの動きは少し錆びていたが、中盤での存在感とプレスは大きかった。後半にはハヴァーツに絶好のチャンスを作った。
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FW
ノニ・マドゥエケ（5/10）：
マドゥエケらしいプレー。時折脅威を見せたが、決定力不足。オライリーとグエイに封じられ、ハーフタイムにマルティネッリと交代。
カイ・ハヴァーツ（5/10）：
同点弾を奪うためにドンナルンマに詰め寄った粘りは見事。最前線に彼を置くことでアーセナルに攻撃の出口とプレスが生じたが、後半に試合を傾ける2度の好機を逃した。
エベレチ・エゼ（6/10）：
12月以来の左サイド先発。シェルキのゴールにつながる場面ではビルドアップでやや弱さを見せたが、狭いエリアでのタッチは素晴らしいものがあった。後半に放った鮮やかなシュートがポストの内側に当たったのは不運だった。
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サブ＆監督
ガブリエウ・マルティネッリ（5/10）：
後半出場も精彩を欠き、ボール保持に課題があり、シティに脅威は与えられなかった。
レアンドロ・トロサール（6/10）：
終盤の素晴らしいクロスはハヴァーツの同点ゴールにつながったはずだった。
ベン・ホワイト（6/10）：
時折オーバーラップし、右サイドの攻撃オプションを増やした。
ヴィクトル・ギェケレシュ（評価なし）：
試合終了間際に途中出場。
ミケル・アルテタ（6/10）：
チームは結果を出すべきだった。攻撃陣はボーンマス戦より改善したが、それでも十分ではなかった。