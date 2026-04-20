Goal.com
ライブ
Haaland Cherki Donnarumma Man City GFXGetty/GOAL
GOAL

【選手採点】ハーランドが雪辱果たす。マンチェスター・シティがアーセナル下しプレミアリーグ優勝争いは混沌

プレミアリーグ
特集＆コラム
Player ratings
マンチェスター・シティ 対 アーセナル
マンチェスター・シティ
アーセナル

日曜、アーリング・ハーランドは2月以来のプレミアリーグ得点を記録。その活躍でマンチェスター・シティはアーセナルを2-1で下し、優勝争いの主導権を握った。 マンチェスターでの大一番では、ライアン・シェルキの魔法のようなドリブルでシティが先制。しかしジャンルイジ・ドンナルンマの致命的なミスをカイ・ハヴァーツが突き、一度は同点に追いつかれた。

GOALがエティハド・スタジアムでの両チームの選手を採点する。

  • Haaland Eze Manchester City ArsenalGetty Images

    マンチェスター・シティ

    得点者：シェルキ（16分）、ハーランド（65分）

    • 広告
  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    GK＆DF

    ジャンルイジ・ドンナルンマ（5/10）：

    不用意なタッチでシティの同点弾を許したが、その後2度の好セーブで救った。ハヴァーツのシュートを体を張って止め、オライリーへの素早いパスでハーランドの得点を演出した。

    マテウス・ヌネス（6/10）：

    攻守のバランスを取り、シェルキへの先制点パス供給。ドンナルンマへのスローインはGKのミスを誘ったが、彼に責任はない。

    アブドゥコディル・フサノフ（7/10）：

    ハヴァーツを何度も素早く阻止し、レッドカードを回避。ガブリエウのシュートがポストを叩いた直後、ドイツ人選手のシュートを絶妙なタイミングでブロックした。

    マーク・グエイ（6/10）：

    前線へ飛び出しスルーパスをカットし、アーセナルのカウンターを阻止。ライスを倒してイエローカードを受け、ヘディングはラヤの正面へ。

    ニコ・オライリー（7/10）：

    ボールを持ったときの華麗な動きと身体能力で、アーセナルのセットプレーの脅威を封じた。

  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-ARSENALAFP

    MF

    ロドリ（6/10）：

    シティのボール支配を支えたが、動きは鈍く自陣でボールを失う場面も。終盤に負傷交代。

    ベルナルド・シウヴァ（7/10）：

    シティでのトップチームとの最後の試合で、終始献身的にプレーした。

    ラヤン・シェルキ (9/10)：

    試合の流れを変えたのは彼だった。セメンヨへのアシストとなる鮮やかなプレーも披露したが、チームメイトのタッチがわずかに決まらなかった。

  • FBL-ENG-FACUP-MAN CITY-LIVERPOOLAFP

    FW

    アントワーヌ・セメンヨ（5/10）：

    シティ攻撃の弱点。ヒンカピエに終始抑えられ、ボールコントロールとラストパスに課題。

    アーリング・ハーランド（7/10）：

    ラヤをマークした瞬間から存在感を示し、ポスト直撃後も粘り強くプレー。その執念が実り、貴重な決勝点を奪った。

    ジェレミー・ドク（8/10）：

    モスケラを追い回し、果敢なプレスで決勝点をアシスト。

  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    サブ＆監督

    フィル・フォーデン（なし）：

    85分にシェルキと交代。

    サヴィーニョ（なし）：

    88分に投入された。

    ニコ・ゴンサレス（なし）：

    終盤にロドリと交代。

    ナタン・アケ（評価なし）：

    ロスタイムに投入された。

    ペップ・グアルディオラ（8/10）：

    かつての愛弟子をかわし、10年で7度目のタイトルへ王手をかけた。

  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-ARSENALAFP

    アーセナル

    得点者：ハヴァーツ（18分）

  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    GK＆DF

    ダビド・ラヤ（6/10）：

    序盤、繋ぎで危ない場面を作ったが、その後は落ち着き、2失点とも防ぎようがなかった。

    クリスティアン・モスケラ（6/10）：

    ドクとの対決は厳しく、前半の警告でさらに苦しかった。

    ウィリアム・サリバ（7/10）：

    堅実な守備でハーランドのマークも対応。

    ガブリエウ・マガリャンイス（5/10）：

    ハーランドと激しく競り合ったが、2失点ともマークを破られた。1失目はシェルキにタックルをかわされ、2失目はハーランドにシュートを許した。後半、ハーランドとの接触で退場にならなかったのは運が良かった。

    ピエロ・ヒンカピエ（7/10）：

    セメンヨのシュートを好ブロックで阻止。波はあったが、ほぼ封じた。

  • Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    MF

    マルティン・スビメンディ（6/10）：

    ここ数試合は本来のプレーを取り戻している。特に前半は鋭い動きだった。

    デクラン・ライス（6/10）：

    いつも通り奮闘したが、試合への影響は限定的だった。

    マルティン・ウーデゴール（7/10）：

    ボールを持ったときの動きは少し錆びていたが、中盤での存在感とプレスは大きかった。後半にはハヴァーツに絶好のチャンスを作った。

  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    FW

    ノニ・マドゥエケ（5/10）：

    マドゥエケらしいプレー。時折脅威を見せたが、決定力不足。オライリーとグエイに封じられ、ハーフタイムにマルティネッリと交代。

    カイ・ハヴァーツ（5/10）：

    同点弾を奪うためにドンナルンマに詰め寄った粘りは見事。最前線に彼を置くことでアーセナルに攻撃の出口とプレスが生じたが、後半に試合を傾ける2度の好機を逃した。

    エベレチ・エゼ（6/10）：

    12月以来の左サイド先発。シェルキのゴールにつながる場面ではビルドアップでやや弱さを見せたが、狭いエリアでのタッチは素晴らしいものがあった。後半に放った鮮やかなシュートがポストの内側に当たったのは不運だった。

  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-ARSENALAFP

    サブ＆監督

    ガブリエウ・マルティネッリ（5/10）：

    後半出場も精彩を欠き、ボール保持に課題があり、シティに脅威は与えられなかった。

    レアンドロ・トロサール（6/10）：

    終盤の素晴らしいクロスはハヴァーツの同点ゴールにつながったはずだった。

    ベン・ホワイト（6/10）：

    時折オーバーラップし、右サイドの攻撃オプションを増やした。

    ヴィクトル・ギェケレシュ（評価なし）：

    試合終了間際に途中出場。

    ミケル・アルテタ（6/10）：

    チームは結果を出すべきだった。攻撃陣はボーンマス戦より改善したが、それでも十分ではなかった。

プレミアリーグ
バーンリー crest
バーンリー
BUR
マンチェスター・シティ crest
マンチェスター・シティ
MCI
プレミアリーグ
アーセナル crest
アーセナル
ARS
ニューカッスル crest
ニューカッスル
NEW