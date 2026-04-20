【選手採点】ハーランドが雪辱果たす。マンチェスター・シティがアーセナル下しプレミアリーグ優勝争いは混沌

ジャンルイジ・ドンナルンマ（5/10）：

不用意なタッチでシティの同点弾を許したが、その後2度の好セーブで救った。ハヴァーツのシュートを体を張って止め、オライリーへの素早いパスでハーランドの得点を演出した。

マテウス・ヌネス（6/10）：

攻守のバランスを取り、シェルキへの先制点パス供給。ドンナルンマへのスローインはGKのミスを誘ったが、彼に責任はない。

アブドゥコディル・フサノフ（7/10）：

ハヴァーツを何度も素早く阻止し、レッドカードを回避。ガブリエウのシュートがポストを叩いた直後、ドイツ人選手のシュートを絶妙なタイミングでブロックした。

マーク・グエイ（6/10）：

前線へ飛び出しスルーパスをカットし、アーセナルのカウンターを阻止。ライスを倒してイエローカードを受け、ヘディングはラヤの正面へ。

ニコ・オライリー（7/10）：

ボールを持ったときの華麗な動きと身体能力で、アーセナルのセットプレーの脅威を封じた。