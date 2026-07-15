GOALでは、両チームの選手たちを採点する。
【選手採点：フランスvsスペイン】ロドリがラ・ロハを牽引…エンバペとオリーセの影は薄く…
- Getty Images Sport
フランス
得点者：なし
- AFP
GK＆DF
マイク・メニャン（5/10）：
あまり多くを防げなかったが、敗戦の責任は問えない。
ジュール・クンデ（5/10）：
ククレジャに多くのスペースを与え、ペナルティにつながるボールを送り込ませてしまった。
ダヨ・ウパメカノ（6/10）：
スペインの危険な攻撃を何度か阻止した。
ウィリアム・サリバ（評価なし）：
ボールを持っては良かったが、30分に負傷して退いた。
リュカ・ディーニュ（2/10）：
ヤマルを蹴って明白なペナルティを与え、最終的に交代させられる前にスペインにさらにいくつかのチャンスを献上した。
- Getty Images Sport
MF
オーレリアン・チュアメニ（6/10）：
ボールを激しく奪い合い、彼らの中でも信頼できる選手の一人だった。
アドリアン・ラビオ（4/10）：
開始9分でイエローカードを受け、立ち直れなかった。今大会ではもっと良い試合をしてきたが、ハーフタイムで交代する前はボールを持っていても持っていなくても精彩を欠いていた。
マイケル・オリーセ（3/10）：
スペインの守備の穴を突くのに苦労した。ワールドカップにおける明らかに彼の最も精彩を欠いたパフォーマンスだった。
- AFP
FW
ウスマン・デンベレ（3/10）：
ボールキープが雑で、スペインの守備を突破する方法を見出せなかった。
キリアン・エンバペ（3/10）：
シュートはわずか1本で、何も生み出せなかった。
ブラッドリー・バルコラ（4/10）：
60分頃に交代させられるまで、やや行き詰まった存在だった。
- AFP
サブ＆監督
マクサンス・ラクロワ（4/10）：
30分後にサリバと交代。ポロが2点目のために抜け出した際、反応が遅れた。
マヌ・コネ（4/10）：
ハーフタイムにラビオに代わって出場。スペインがリードを広げるのをただ立って見ていた。
デジレ・ドゥエ（5/10）：
遠距離から2本の実りのないシュートを放った。
テオ・エルナンデス（6/10）：
ディニュよりも奮闘したが、逆転への火をつけるためにできることはほとんどなかった。
ラヤン・シェルキ（5/10）：
フランスが封じ込められたため、何かを作り出す機会はほとんどなかった。
ディディエ・デシャン（3/10）：
ワールドカップのレジェンドにとって悲しい退き方だ。彼のチームは終始劣勢で、多くの人が優勝候補と見なしていたチームの影に過ぎなかった。
- Getty Images Sport
スペイン
得点者：オヤルサバル（22分）、ポロ（58分）
- AFP
GK＆DF
ウナイ・シモン（7/10）：
深刻なセーブを強いられる場面はなかったが、前半にはエンバペがゴールに向かって走り込むのを阻止するために、ゴールラインから飛び出す見事なプレーを見せた。
ペドロ・ポロ（8/10）：
序盤、相手に危ない場面が何度かあったものの、守備面でもボール保持時でも徐々に調子を上げていった。スペインの2点目を決めるなど、素晴らしい落ち着きぶりを見せた。
パウ・クバルシ（9/10）：
試合展開を的確に読み、自陣ペナルティエリア付近で常にブロックやインターセプトを成功させた。また、卓越したプレーの中で、ドリブル能力も何度も披露した。
アイメリック・ラポルト（8/10）：
自身の経験をすべて発揮し、母国を相手にスペインの守備陣を統率した。身体能力と冷静さを兼ね備えたプレーを見せた。
マルク・ククレジャ（8/10）：
イエローカードを受けた後、見事にオリーセとデンベレの両方を封じ込めたレアル・マドリーの新左サイドバックの判断力は素晴らしかった。
- Getty Images Sport
MF
ファビアン・ルイス（7/10）：
中盤ではうまく連携を見せたが、リスクの高いパスの中には決まらなかったものもあった。前半、ウパメカノに至近距離からのシュートをブロックされた場面では、得点できたはずだと感じているかもしれない。
ロドリ（9/10）：
2024年のバロンドール受賞者は、またしても圧倒的なパフォーマンスで試合を支配した。タックルで勝利を収め、パスで試合のテンポを維持し、スペインのあらゆるプレーをうまくコントロールした。
ダニ・オルモ（9/10）：
狭いスペースでも素晴らしいプレーを見せ、ボールを持って前進するだけでなく、ゴールに背を向けた状態でも繊細なタッチを披露し、特に2点目のゴールをアシストした。
- Getty
FW
ラミン・ヤマル (8/10)：
試合を通してディーニュを翻弄し続けた彼の戦術を象徴するような、知的なプレーでPKを獲得した。際どいオフサイドでゴールが取り消されたのは不運だった。
ミケル・オヤルサバル（8/10）：
常に積極的に攻撃に関わっていたわけではないが、彼のペナルティキックは止めようがなく、時折深く下がって数的優位を作り出し、巧みなタッチでスペインの攻撃を活性化させた。
アレックス・バエナ (6/10):
スペインの左サイドで堅実なプレーを見せたものの、最終局面で目立ったプレーはほとんどなかった。
- AFP
サブ＆監督
フェラン・トーレス（5/10）：
オヤルサバルに代わって出場後、3点目を決める絶好のチャンスでヘディングシュートを放ったが、枠を外れた。
ミケル・メリーノ（6/10）：
オルモに代わって出場したため、彼の終盤の活躍はここでは必要とされなかった。
ペドリ（6/10）：
短い出場時間の中で、目を引くドリブルを何度か披露した。
マルコス・ジョレンテ（評価なし）：
最後の数分間はポロを休ませた。
ニコ・ウィリアムズ（評価なし）：
バエナに代わって出場した後、左サイドを何度か駆け上がった。
ルイス・デ・ラ・フエンテ（9/10）：
彼のチームは、多くの人が大会最強と見ていた相手チームを完全に圧倒した。選手たちはほとんどミスを犯さず、彼は才能あふれる選手たちの能力を最大限に引き出す手腕を改めて証明した。
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。