マイク・メニャン（5/10）：

あまり多くを防げなかったが、敗戦の責任は問えない。

ジュール・クンデ（5/10）：

ククレジャに多くのスペースを与え、ペナルティにつながるボールを送り込ませてしまった。

ダヨ・ウパメカノ（6/10）：

スペインの危険な攻撃を何度か阻止した。

ウィリアム・サリバ（評価なし）：

ボールを持っては良かったが、30分に負傷して退いた。

リュカ・ディーニュ（2/10）：

ヤマルを蹴って明白なペナルティを与え、最終的に交代させられる前にスペインにさらにいくつかのチャンスを献上した。