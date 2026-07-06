ジョーダン・ピックフォード（9/10）：

前半にヒメネスのシュートを2度見事なセーブで防ぎ、苦戦が続いた今大会でその後も決定的な役割を果たした。

ジャレル・クアンサー（4/10）：

キニョーネスとの対決では好プレーを見せたが、無謀なタックルはレッドカードとなり、チームを不利にした。

エズリ・コンサ（6/10）：

前半はヒメネスに何度か抜き去られ、弱いクリアがキニョーネスの2-1につながる失点の原因に。後半、右サイドバックに移ってからは奮起した。

マーク・グエイ（8/10）：

イングランド代表の守備陣の中核として強さを発揮し、多彩なパスワークも披露した。

ニコ・オライリー（6/10）：

左サイドバックで躍動し、後半立ち上がりに自身も得点を狙った。後半は感情が昂り、時折プレッシャーに苦しそうだった。