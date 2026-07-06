GOALがメキシコシティでのイングランド代表選手を採点する。
翻訳者：
【選手採点：イングランド】ベリンガム、最高だ！10人で戦った「スリー・ライオンズ」がアステカ・スタジアムを沈黙させる
- Getty Images Sport
GK＆DF
ジョーダン・ピックフォード（9/10）：
前半にヒメネスのシュートを2度見事なセーブで防ぎ、苦戦が続いた今大会でその後も決定的な役割を果たした。
ジャレル・クアンサー（4/10）：
キニョーネスとの対決では好プレーを見せたが、無謀なタックルはレッドカードとなり、チームを不利にした。
エズリ・コンサ（6/10）：
前半はヒメネスに何度か抜き去られ、弱いクリアがキニョーネスの2-1につながる失点の原因に。後半、右サイドバックに移ってからは奮起した。
マーク・グエイ（8/10）：
イングランド代表の守備陣の中核として強さを発揮し、多彩なパスワークも披露した。
ニコ・オライリー（6/10）：
左サイドバックで躍動し、後半立ち上がりに自身も得点を狙った。後半は感情が昂り、時折プレッシャーに苦しそうだった。
- Getty Images Sport
MF
エリオット・アンダーソン（7/10）：
見事なプレスでボールを奪い返し2点目につながった。効果的なパスと果敢なタックルで今大会ベストパフォーマンス。
デクラン・ライス（8/10）：
開始早々に警告を受けたが、すぐに立ち直り中盤で圧倒的な存在感を示した。果敢な走り込みで先制点のきっかけを作った。
ジュード・ベリンガム（9/10）：
バックポストへの2度の走り込みで2得点を記録。前半終了間際にはモンテスへのタックルでリードを守った。チームを前へ押し上げたが、数回は行き止まりへ突進してボールを失った。
- AFP
FW
ブカヨ・サカ（6/10）：
サイドを突破し、先制点につながるクロスを供給。常に好調だったわけではないが、退場処分を受けるまで奮闘した。
ハリー・ケイン（7/10）：
キャプテンはまたもゴールとアシストを記録したが、この試合での彼の最高の活躍の多くは守備面でのものだった。PKを献上したのは不運だった。
アンソニー・ゴードン（9/10）：
そのスピードを活かし、コンゴ民主共和国戦に続き再び印象的な活躍。PKを勝ち取り、レッドカード後もチームに選択肢を与えた。
- AFP
サブ＆監督
ジョン・ストーンズ（7/10）：
レッドカードによる退場を受けて途中出場し、いくつかの決定的なブロックを見せた。
ジェド・スペンス（7/10）：
メキシコの攻勢を前に土壇場のタックルを数回決めた。
ダン・バーン（7/10）：
ペナルティエリアへのクロスを跳ね返し、守備にフィジカル強度をもたらした。
モーガン・ロジャーズ（評価なし）：
ケインに代わって出場し、前線からの守備に活力を与えた。
トーマス・トゥヘル（8/10）：
アステカ・スタジアムでの試合にチームを完璧に準備し、選手たちも応えた。守備を固める交代が奏功した。
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