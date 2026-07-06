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Tom Maston

翻訳者：

【選手採点：イングランド】ベリンガム、最高だ！10人で戦った「スリー・ライオンズ」がアステカ・スタジアムを沈黙させる

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メキシコ 対 イングランド

イングランドは日曜日、メキシコを3－2で破り2026年大会の準々決勝進出を決めた。ジュード・ベリンガムが前半に2得点、ハリー・ケインがPKで加点。ジャレル・クアンサの退場で後半大半を10人で戦ったが、スリー・ライオンズは勝利を守り切った。

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GOALがメキシコシティでのイングランド代表選手を採点する。

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    GK＆DF

    ジョーダン・ピックフォード（9/10）：

    前半にヒメネスのシュートを2度見事なセーブで防ぎ、苦戦が続いた今大会でその後も決定的な役割を果たした。

    ジャレル・クアンサー（4/10）：

    キニョーネスとの対決では好プレーを見せたが、無謀なタックルはレッドカードとなり、チームを不利にした。

    エズリ・コンサ（6/10）：

    前半はヒメネスに何度か抜き去られ、弱いクリアがキニョーネスの2-1につながる失点の原因に。後半、右サイドバックに移ってからは奮起した。

    マーク・グエイ（8/10）：

    イングランド代表の守備陣の中核として強さを発揮し、多彩なパスワークも披露した。

    ニコ・オライリー（6/10）：

    左サイドバックで躍動し、後半立ち上がりに自身も得点を狙った。後半は感情が昂り、時折プレッシャーに苦しそうだった。

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  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    MF

    エリオット・アンダーソン（7/10）：

    見事なプレスでボールを奪い返し2点目につながった。効果的なパスと果敢なタックルで今大会ベストパフォーマンス。

    デクラン・ライス（8/10）：

    開始早々に警告を受けたが、すぐに立ち直り中盤で圧倒的な存在感を示した。果敢な走り込みで先制点のきっかけを作った。

    ジュード・ベリンガム（9/10）：

    バックポストへの2度の走り込みで2得点を記録。前半終了間際にはモンテスへのタックルでリードを守った。チームを前へ押し上げたが、数回は行き止まりへ突進してボールを失った。

  • FBL-WC-2026-MATCH92-MEX-ENGAFP

    FW

    ブカヨ・サカ（6/10）：

    サイドを突破し、先制点につながるクロスを供給。常に好調だったわけではないが、退場処分を受けるまで奮闘した。

    ハリー・ケイン（7/10）：

    キャプテンはまたもゴールとアシストを記録したが、この試合での彼の最高の活躍の多くは守備面でのものだった。PKを献上したのは不運だった。

    アンソニー・ゴードン（9/10）：

    そのスピードを活かし、コンゴ民主共和国戦に続き再び印象的な活躍。PKを勝ち取り、レッドカード後もチームに選択肢を与えた。

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  • FBL-WC-2026-MATCH92-MEX-ENGAFP

    サブ＆監督

    ジョン・ストーンズ（7/10）：

    レッドカードによる退場を受けて途中出場し、いくつかの決定的なブロックを見せた。

    ジェド・スペンス（7/10）：

    メキシコの攻勢を前に土壇場のタックルを数回決めた。

    ダン・バーン（7/10）：

    ペナルティエリアへのクロスを跳ね返し、守備にフィジカル強度をもたらした。

    モーガン・ロジャーズ（評価なし）：

    ケインに代わって出場し、前線からの守備に活力を与えた。

    トーマス・トゥヘル（8/10）：

    アステカ・スタジアムでの試合にチームを完璧に準備し、選手たちも応えた。守備を固める交代が奏功した。

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