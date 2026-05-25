受賞シーズン到来。ここまでの成果を振り返り、真に力を示した選手を検証する時だ。イングランドトップリーグは9か月におよぶ過酷なレースで、高いパフォーマンスを保てるのは一握りのエリートだけ。
そんな中、多くの選手が2025-26シーズンのプレミアリーグベストイレブンから漏れた。
今年のベストイレブンは、アーセナルとマンチェスター・シティの選手中心。的確な補強や新記録を達成した選手も選ばれた。さっそく見ていこう。
受賞シーズン到来。ここまでの成果を振り返り、真に力を示した選手を検証する時だ。イングランドトップリーグは9か月におよぶ過酷なレースで、高いパフォーマンスを保てるのは一握りのエリートだけ。
そんな中、多くの選手が2025-26シーズンのプレミアリーグベストイレブンから漏れた。
今年のベストイレブンは、アーセナルとマンチェスター・シティの選手中心。的確な補強や新記録を達成した選手も選ばれた。さっそく見ていこう。
ダビド・ラヤがいたからこそ、アーセナルは22年ぶりのプレミアリーグ制覇を成し遂げられた。
特に印象的だったのは、8月のマンチェスター・ユナイテッド戦（1-0）での指先セーブ、12月のブライトン戦での飛び出しセーブ、3月のチェルシー戦での2度のセーブ、そしてシーズン終盤のウェストハム戦でマテウス・フェルナンデスのシュートを止めた奇跡的なセーブだ。
38試合中19試合で無失点を達成し、セーブ率70％を記録して3年連続でゴールデン・グローブ賞を獲得。これによりプレミアリーグ歴代トップ10のクリーンシート数に入り、名キーパーの仲間入りを果たした。
右サイドバックにとって飛躍の年ではなかったかもしれないが、ラヤのチームメイトであるユリエン・ティンバーは守備で存在感を示し、攻撃でも9ゴールに絡む活躍でリーグ優勝に貢献。世界最高の右サイドバックの議論に名を連ねた。
もともと強固な守備が評価されていたが、2025-26シーズンは攻撃でも存在感を示し、30試合で9ゴールに絡んだ。
リーズ戦での2ゴール1アシスト、2度のノース・ロンドン・ダービーでのアシスト、3月のチェルシー戦での決勝点がその代表だ。大舞台で真価を発揮する彼は、アルテタ監督にとって欠かせない戦力である。
プレミアリーグ「シーズンベストイレブン」をアーセナルが席巻し、センターバックの右にはウィリアム・サリバが入った。彼はどんな場面でも冷静で、滑らかな動きと洗練された守備でファン・ダイクの正当後継者とされる。
リーグ戦では常に安定し、攻撃的なパートナーのガブリエウ・マガリャンイスと補完し合った。空中戦勝率80％、ボールタッチ数も上位にランクインし、ボールを持った際の落ち着きが数字に表れている。
大一番でも存在感を示し、3月のチェルシー戦では今季唯一のゴールで勝利を決定付けた。
もちろん、サリバを語るにはガブリエウ抜きでは語れない。このブラジル人センターバックは、アーセナル守備の要として攻守両面でチームを牽引し、アルテタ率いるチームを優勝に導いた。多くの人が彼をプレミアリーグ年間最優秀選手に値すると考えたが、このベストイレブンの他のメンバーも異論があるだろう。
守備では圧倒的で、セットプレーでも危険な存在。センターバックながら7得点をマークし、ニューカッスルやボーンマス戦では値千金のゴールを決めた。
負傷で多くの試合を欠場したが、サリバと先発した26試合では15回のクリーンシートを達成。『Opta』によると1.7試合に1回の計算だ。国内屈指の守備陣の要である。
ニコ・オライリーにとって、今シーズンは飛躍の年だった。彼は今夏のワールドカップでイングランド代表の左サイドバックとして先発する予定だ。本来はミッドフィールダーだが、ペップ・グアルディオラ監督の指導で新ポジションに順応した。
2025-26シーズンにプレミアリーグでブレイクした21歳は、カタルーニャの名将の下で現代的な「インバーテッド・サイドバック」として頭角を現し、マンチェスター・シティの攻守で不可欠な存在になった。
アカデミー出身の彼は8得点を記録し、鋭いオーバーラップと絶妙なエリアへの飛び込みで攻撃を牽引。その活躍が「シーズン最優秀若手選手賞」につながった。
2クラブで計21ゴール・アシストを記録したアントワーヌ・セメニョは、1月にボーンマスからマンチェスター・シティへ移籍。加入わずか数か月ながら、まるで長年在籍していたかのようにシティのユニフォームに馴染んでいる。
新天地を求める動きが明確になる中、シティが冬の移籍市場で獲得。リヴァプールやマンチェスター・ユナイテッドとの争奪戦を制し、6500万ポンドの契約を結んだ。現代の基準でも割安だ。
前半戦で10得点を挙げていた彼は、加入後すぐさまその価値を示し、プレミアリーグ8試合で5得点をマーク。もはやシティの右サイドは彼なしでは考えられない。
得点を直接演出することは少なかったが、デクラン・ライスは中盤でチームを牽引。アーセナルが22年ぶりのプレミアリーグ制覇を達成する原動力となった。
イングランド代表の彼は文字通り中盤の「エンジン」だった。シーズンを通して走り続け、技術の課題を豊富な運動量でカバー。守備に徹するのではなくボックス・トゥ・ボックスで躍動し、存在感を示した。
さらに、試合の流れを読む鋭い洞察力と絶妙なタイミングのタックルで相手の攻撃を何度も阻んだ。ゴールライン直前で食らいついた守備は、チームに多くの失点を防いだ。
ガブリエウやライスを抑えてプレミアリーグ最優秀選手に選ばれたブルーノ・フェルナンデスは、ベストイレブンに当然入る。評価は分かれるが、ポルトガル人エースがマンチェスター・ユナイテッドで残した個人成績は素晴らしい。
最大のハイライトは、ティエリ・アンリとケヴィン・デ・ブライネが持っていたイングランドトップリーグのシーズン最多アシスト記録21を更新し、プレミアリーグの偉大な選手としての地位を確固たるものにしたことだ。10番としてチームを牽引し、マンチェスター・ユナイテッドのチャンピオンズリーグ復帰の原動力となった。
1月のマイケル・キャリック暫定監督就任後、チームメイトとともに調子を上げ、年明けの18試合で14アシストを記録。最終節ブライトン戦でアシスト新記録を達成した。
昨夏、リヨンのスターだったラヤン・シェルキは3400万ポンドでプレミアリーグに移籍。高い移籍金が「リスク」との声もあったが、今季の活躍でその価値を十分に証明した。
イングランドデビューシーズン、彼はグアルディオラ率いるチームで効果的なエンターテイナーとして疑念を払拭。アシスト数は12でフェルナンデスの次に多く、卓越した足さばきとトリッキーなプレー、広い視野でリーグ屈指の予測不能な選手であることを証明した。
得点力はまだ課題だが、彼のような選手は稀有であり、観客がチケット代を払ってまで試合を観る大きな理由だ。22歳にして、将来プレミアリーグのスーパースターになる素質を十分に備えている。
アーリング・ハーランドにとって今シーズンは最高の年ではなかった。それでもマンチェスター・シティのストライカーはモハメド・サラーからゴールデンブーツを奪還。大きな差をつけてプレミアリーグ得点王に返り咲き、ベストイレブンにも選ばれた。
試合の大半は姿を消したかと思えば、突如現れてネットを揺らす。その戦慄のスタイルで開幕から終盤まで調子を落とさず27得点をマークし、アシストも8回を記録。ペナルティエリア周辺でのプレーもさらに洗練された。
2度の無得点期間がなかったなら、数字はさらに恐ろしいものになっていただろう。プレミアリーグ4年目の今、私たちは彼の得点を当たり前だと感じ始めている。
イゴール・チアゴにとって、今シーズンは人生を変えるものだった。ゴールデンブーツ賞をハーランドと争った活躍が評価され、アンチェロッティ監督率いるブラジル代表でワールドカップに出場する。
前シーズンを膝のケガでほぼ全休したストライカーは、イヴァン・トニーに代わって加入した今季、22得点を挙げて失った時間を取り戻した。
ゴール前での冷静さと正確なPKで、降格候補とされたチームを欧州大会へ導いた。代表入りした1月のエヴァートン戦ではハットトリックを決めた。ブレントフォードは今夏、彼の残留に全力を尽くすだろう。