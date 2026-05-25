受賞シーズン到来。ここまでの成果を振り返り、真に力を示した選手を検証する時だ。イングランドトップリーグは9か月におよぶ過酷なレースで、高いパフォーマンスを保てるのは一握りのエリートだけ。

そんな中、多くの選手が2025-26シーズンのプレミアリーグベストイレブンから漏れた。

今年のベストイレブンは、アーセナルとマンチェスター・シティの選手中心。的確な補強や新記録を達成した選手も選ばれた。さっそく見ていこう。