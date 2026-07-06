アリソン・ベッカー（6/10）：

前半、素早く飛び出してエデゴールのシュートを封じた。ブラジルのペナルティエリアに入ってきたボールにほぼ対応した。2失点ともどうしようもなかった。

ダニーロ（3/10）：

経験豊富にもかかわらず、少し力不足に見えた。ヌサとシェルデルップの両方に手を焼き、いくつかのパスやタッチはお粗末だった。2点目ではハーランドを封じ込められなかった。

マルキーニョス（6/10）：

ハーランドがほとんどの時間をガブリエウとの対峙に費やしたため、マルキーニョスはおおむね試合を漂うように過ごすことができた。セットプレーからいくつかの重要なヘディングで競り勝った。

ガブリエウ・マガリャンイス（5/10）：

大いに期待されたハーランドとの対決には常に勝てたわけではなかったが、ノルウェーの先制点で空中戦に敗れるまではほぼ互角に渡り合った。

ドウグラス・サントス（6/10）：

左サイドバックとして守備をしっかりこなし、可能な限り前方のヴィニシウスにボールを供給し、頼れる存在だった。