GOALがニュージャージーからブラジルの選手たちを採点する。
【選手採点：ブラジル】セレソンがノルウェーの前に敗れる…苦戦したのは？
- Getty Images Sport
GK＆DF
アリソン・ベッカー（6/10）：
前半、素早く飛び出してエデゴールのシュートを封じた。ブラジルのペナルティエリアに入ってきたボールにほぼ対応した。2失点ともどうしようもなかった。
ダニーロ（3/10）：
経験豊富にもかかわらず、少し力不足に見えた。ヌサとシェルデルップの両方に手を焼き、いくつかのパスやタッチはお粗末だった。2点目ではハーランドを封じ込められなかった。
マルキーニョス（6/10）：
ハーランドがほとんどの時間をガブリエウとの対峙に費やしたため、マルキーニョスはおおむね試合を漂うように過ごすことができた。セットプレーからいくつかの重要なヘディングで競り勝った。
ガブリエウ・マガリャンイス（5/10）：
大いに期待されたハーランドとの対決には常に勝てたわけではなかったが、ノルウェーの先制点で空中戦に敗れるまではほぼ互角に渡り合った。
ドウグラス・サントス（6/10）：
左サイドバックとして守備をしっかりこなし、可能な限り前方のヴィニシウスにボールを供給し、頼れる存在だった。
- AFP
MF
ブルーノ・ギマランイス（4/10）：
時折すばらしいパスを見せ、特にPK獲得につながるビルドアップは印象的だったが、彼のPKはミスとなり、最終的にそれが非常に大きな代償となった。
カゼミーロ（5/10）：
ノルウェーのミッドフィルダーに置き去りにされ、守備面で時折つかまってしまったが、ボールを持った際にはおおむね有効に使った。前半終盤にマルティネッリへのアシストとなるはずだったが、フォワードはクロスに合わせられなかった。
ガブリエウ・マルティネッリ（6/10）：
中央の役割から流れる傾向にあり、ブラジル左サイドでヴィニシウスとうまく連携した。後半半ばでネイマールと交代した。
- AFP
FW
ラヤン（5/10）：
ボールを持っていないときは懸命に動いたが、ボールを持つとノルウェーを意味のある形で脅かすだけの質を欠いた。後半半ばで交代。
マテウス・クーニャ（5/10）：
アイエルを出し抜いてブラジルの最初のPKを獲得したのは良かったが、それ以外のプレーには決定力がまったく欠けていた。1時間経過前にエンドリッキと交代。
ヴィニシウス・ジュニオール（8/10）：
大会序盤からの電光石火のような調子を維持し、マーカーを頻繁にかわして、自分自身や他の選手のためにチャンスを作り出した。
- AFP
サブ＆監督
エンドリッキ（4/10）：
最初の関与で得点すべきだったが、タッチが悪く、ボールを枠外に押し出してしまった。その後、先制点につながる展開でシェルデルップへの拙いチャレンジを犯した。
ネイマール（5/10）：
ペナルティエリア内で1度ドリブルを試みたが、それ以外はほとんど何も生み出せなかった。イエローカードを受け、アディショナルタイムに得点したが、これが彼の代表最後の出場となるかもしれない。
ダニーロ・サントス（5/10）：
後半半ばでマルティネッリと交代して出場したが、特筆すべきことはなかった。
エデルソン（5/10）：
アンチェロッティが期待したであろうディフェンス前での安定感を提供できなかった。
カルロ・アンチェロッティ（5/10）：
意外にも、ボールポゼッションを支配するよりもプレッシャーを受け止める形でチームを組み立て、最終的にはその代償を払うことになった。もっとも、一部の拙い決定力を彼の責任にすることはできないが。
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