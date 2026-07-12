GOALがカンザスシティ・スタジアムでのアルゼンチン代表選手たちを採点する。
翻訳者：
【選手採点：アルゼンチン】フリアン・アルバレスが久方ぶりに得点！アルゼンチンをベスト4へ導く
- AFP
GK＆DF
エミリアーノ・マルティネス（7/10）：
スイスの同点弾は防げなかったが、4度の好セーブ。
ニコラス・タグリアフィコ（6/10）：
守備より攻撃に重きを置いたが貢献度は限定的。ファウルを誘いセットプレーを得た。
クリスティアン・ロメロ（7/10）：
アルゼンチンで最も頼れるDFだった。106分の交代まで5回ボールを奪取し、2回インターセプトした。
リサンドロ・マルティネス（8/10）：
攻守で存在感を示し、ドリブル3回成功、最終ラインへ9本パスを送ったほか、重要なクリアも複数決めた。
ナウエル・モリーナ（6/10）：
右サイドを縦横無尽に駆け回り、守備貢献5回を記録。攻撃でのインパクトは薄かったが、85分間ミスはゼロだった。
- Getty Images Sport
MF
アレクシス・マクアリスター（8/10）：
マカリストは身長5フィート9インチながら、長身のスイス代表をかわしアルゼンチンの先制点を奪った。いつもより攻撃的にプレーし、2度の決定機を逃したが、相手にとって脅威だった。
レアンドロ・パレデス（7/10）：
ピッチの隅々まで走り、パスは正確だった。
ロドリゴ・デ・ポール（6/10）：
1対1で3勝したが、スイスの中盤を封じることはほとんどできず、得意のカウンターチャンスも作れなかった。
エンソ・フェルナンデス（7/10）：
パスは正確でチャンスを1回創出した。
- AFP
FW
リオネル・メッシ（8/10）：
彼にしては目立たない試合だったが、巧みなコーナーキックからマクアリスターへのアシストを記録した。しかし、ワールドカップでの自身最多となる9試合連続得点の記録は途絶えた。
フリアン・アルバレス（8/10）：
試合の大半は精彩を欠いたが、試合最大のハイライトとなる一撃でアルゼンチンを準決勝へ導いた。今大会初ゴールで通算5ゴール目。
- AFP
サブ＆監督
ニコラス・ゴンサレス（6/10）：
ペナルティエリア内に何度も侵入したが、決定力に欠けた。
ラウタロ・マルティネス（8/10）：
この試合で唯一の決定機をものにし、試合を決めた。
ゴンサロ・モンティエル（6/10）：
モリーナの代役として投入され、フレッシュな力をもたらしたが、試合の流れを大きく変えることはできなかった。
チアゴ・アルマダ（7/10）：
元MLSのスターは91分に投入され、即座にチームを活性化させた。得点できなかったのは不運だった。
ニコラス・オタメンディ（6/10）：
ロメロに代わって出場。決定的な活躍はなかったが、安定したプレーとベテランの存在感でチームを鼓舞した。
ホセ・ロペス（評価なし）：
試合終了前の9分間のみ出場し、影響を与える時間はなかった。
リオネル・スカローニ（7/10）：
アルゼンチンの内容は説得力に欠け、エンボロの物議を醸した退場に助けられた。それでもスカローニ監督は苦戦するアルバレスを信頼し続け、交代策で延長戦の主導権を握った点は評価できる。
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。