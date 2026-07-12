エミリアーノ・マルティネス（7/10）：

スイスの同点弾は防げなかったが、4度の好セーブ。

ニコラス・タグリアフィコ（6/10）：

守備より攻撃に重きを置いたが貢献度は限定的。ファウルを誘いセットプレーを得た。

クリスティアン・ロメロ（7/10）：

アルゼンチンで最も頼れるDFだった。106分の交代まで5回ボールを奪取し、2回インターセプトした。

リサンドロ・マルティネス（8/10）：

攻守で存在感を示し、ドリブル3回成功、最終ラインへ9本パスを送ったほか、重要なクリアも複数決めた。

ナウエル・モリーナ（6/10）：

右サイドを縦横無尽に駆け回り、守備貢献5回を記録。攻撃でのインパクトは薄かったが、85分間ミスはゼロだった。