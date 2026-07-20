GOALがニュージャージーからアルゼンチンの選手たちを採点する。
【選手採点：アルゼンチン】ワールドカップ決勝でメッシは影が薄く、エンソ退場の代償を払う
- AFP
GK＆DF
エミリアーノ・マルティネス（9/10）：
数々のセーブを見せ、その多くは簡単なものだったが、いずれも決定的なものだった。しかし、失点についてはどうしようもなく、アルゼンチンが必要としていた最後の一つのセーブをすることができなかった。
ニコラス・タグリアフィコ（8/10）：
ヤマルを封じる素晴らしい仕事をこなし、彼を全体的に無力化させた。フィールド上の誰よりも多くの守備での貢献をしており、それがスペインがそのサイドを攻めることをほぼやめた理由である。
リサンドロ・マルティネス（5/10）：
ゴールから60ヤードの位置でのファウルでつまらないイエローカードをもらった。その数分後、彼は負傷で退場を余儀なくされた。彼が望んでいたような展開ではなかった。
クリスティアン・ロメロ（6/10）：
明らかな負傷で倒れた2人目のアルゼンチンのセンターバック。パートナーより26分長くプレーしたが、奇妙なことに、大きな守備の場面はあまりなかった。
ゴンサロ・モンティエル（7/10）：
守備で非常に重要な働きを数多くこなし、後半序盤にスペインの大きな攻撃を止めた大きなクリアランスが特に目立った。その数分後、モリーナと交代した。
- Getty Images Sport
MF
ニコ・ゴンサレス（5/10）：
イングランド戦で試合の流れを変えるのに貢献してスタメンに抜擢された。前回の交代と同じくパレデスとハーフタイムで交代させられるまで、これといった働きはできなかった。
アレクシス・マクアリスター（5/10）：
いくつかのファウルとまずまずの守備での貢献はあったが、試合の主導権を握るためにできたことはほとんどなかった。
エンソ・フェルナンデス（3/10）：
退場はまったくもって当然だった。イエローカードをもらっている状態で、それでもクバルシに完全に激突した。さらに悪いことに？最初のイエローは異議によるものだった！もっと賢くならなければならない、特にワールドカップ決勝では。
ロドリゴ・デ・パウル（5/10）：
右サイドでいくつかの良い働きを見せたが、本当に目立つものはなかった。それは主にアルゼンチンがボールを持って何もできなかったからだ。
- AFP
FW
フリアン・アルバレス（5/10）：
走り回ってはいたものの、攻撃面では全く貢献できなかった。試合展開を考えると全て彼の責任とは言えないが、それを変えるための行動もアルバレスは何もしなかった。
リオネル・メッシ（5/10）：
スペインは彼を完全に試合から締め出した。ボールを受ける機会はほとんどなく、受けたとしても多くの場合サイドラインで行き場のない状況だった。これほど静かなメッシのパフォーマンスはなかなか見られるものではなく、それは彼を自分たちにとって都合の良いエリアへ誘導したスペインの能力の高さを物語っている。
- AFP
サブ＆監督
ニコラス・オタメンディ（7/10）：
早い時間帯での投入は、特にセンターバックにとっては決して容易ではない。後半序盤のスペインの決定機で見事なクリアを見せた。守備での貢献は数多く、アルゼンチンを何度も救った。
レアンドロ・パレデス（6/10）：
投入されると、イエローカードをもらい、その後は残り時間ずっと際どいプレーを続けた。フィジカルは強く、時に強すぎるほどだったが、それで実際にボールを奪うことはなかった。
ナウエル・モリーナ（5/10）：
モンティエルと交代した後、スペインは彼のサイドを頻繁に攻めた。決勝点でウィリアムズをマークし切れなかった。
ファクンド・メディナ（6/10）：
安定をもたらすために投入され、すぐに良いクリアを見せた。しかし、アルゼンチンが試合を追いかけざるを得なくなると、それほど役に立たなかった。
ジュリアーノ・シメオネ（3/10）：
失点の場面でマークを外してしまったが、これは決してあってはならないことだ。その後、同点にする決定機を得たが、大きく外してしまった。
マルコス・セネシ（6/10）：
トーレスの決勝点の直前に出場したため、その存在感はすぐに役立たないものとなった。
リオネル・スカローニ（5/10）：
彼のチームはわずかなコントロールすら得られなかった。公平に言えば、特にフェルナンデスが退場となった後は、それを取り戻すためにできることはほとんどなかったが、スペインのやっていることに対する戦術的な答えは見出せなかった。
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