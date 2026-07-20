エミリアーノ・マルティネス（9/10）：

数々のセーブを見せ、その多くは簡単なものだったが、いずれも決定的なものだった。しかし、失点についてはどうしようもなく、アルゼンチンが必要としていた最後の一つのセーブをすることができなかった。

ニコラス・タグリアフィコ（8/10）：

ヤマルを封じる素晴らしい仕事をこなし、彼を全体的に無力化させた。フィールド上の誰よりも多くの守備での貢献をしており、それがスペインがそのサイドを攻めることをほぼやめた理由である。

リサンドロ・マルティネス（5/10）：

ゴールから60ヤードの位置でのファウルでつまらないイエローカードをもらった。その数分後、彼は負傷で退場を余儀なくされた。彼が望んでいたような展開ではなかった。

クリスティアン・ロメロ（6/10）：

明らかな負傷で倒れた2人目のアルゼンチンのセンターバック。パートナーより26分長くプレーしたが、奇妙なことに、大きな守備の場面はあまりなかった。

ゴンサロ・モンティエル（7/10）：

守備で非常に重要な働きを数多くこなし、後半序盤にスペインの大きな攻撃を止めた大きなクリアランスが特に目立った。その数分後、モリーナと交代した。