GOALがダラスでのアルゼンチンの選手たちを採点する。
【選手採点：アルゼンチン】メッシがW杯の歴史に名を刻む…ラウタロ・マルティネスが得点の重荷を軽減
- AFP
GK＆DF
エミリアーノ・マルティネス（6/10）：
ダラス・スタジアムのピッチに芝刈り用の椅子を持ち込めたかもしれない、それほど前半はやることがなかった。後半は、油断していたのかどうかはともかく、タマリにあっさり破られた。
エセキエル・パラシオス（8/10）：
貴重な先発出場を最大限に活かし、開始からの45分間で7回もの守備貢献という印象的な数字を残した。興味深いことに、そのほとんどはヨルダン側のピッチで生まれ、彼のプレスへの献身がアルゼンチンのカウンターのきっかけとなった。右サイドバックのポジションはここまでアルゼンチンの弱点だったが、相手がヨルダンとはいえ、パラシオスはスカローニに考えさせる材料を与えた。
ニコラス・オタメンディ（6/10）：
パラシオスと同様に、ヨルダンがアルゼンチン側のピッチに入り込めなかったため、オタメンディの守備行動のほぼすべては攻撃側で生まれた。前半はパスと空中戦で力強さを見せたが、ヨルダンのゴール時に油断して失点で罰せられた。
マルコス・セネシ（7/10）：
マルティネスのゴールにつながったPKを獲得し、実質的にアルゼンチンの追加のミッドフィルダーとして機能した。パスをつないだ。
ニコラス・タグリアフィコ（6/10）：
攻撃に重きが置かれた試合で、タグリアフィコは多くを提供できず、ヨルダンの得点を止めるために何もできなかった。
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MF
レアンドロ・パレデス（6/10）：
基本的にはロドリゴ・デ・パウルの役割を担った。ボールタッチの回数が非常に多く、パスの精度も驚くほど高かった。後半にかけて存在感を増していった。
ニコ・パス（7/10）：
コモの主力選手をめぐる移籍の駆け引きが多く取り沙汰されているが、ヨルダン戦ではその片鱗を見せた。10番として起用されたパスは、ピッチの左サイドでその脅威の大半を発揮し、ドリブルでディフェンダーを抜き去り、いくつかの決定的なパスを通した。
ジオバニ・ロ・チェルソ（8/10）：
なんという。フリーキック。ロ・チェルソは飢えたように試合に臨み、見事なパス回しの締めくくりとして7分にゴールを決めたが、これは取り消された。それから14分も経たないうちに、彼はその埋め合わせを十二分にし、素晴らしいセットプレーを決めてアルゼンチンに先制点をもたらした。
ジュリアーノ・シメオネ（6/10）：
幅とスピードをもたらしたが、それほど効果的ではなかった。
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FW
フリアン・アルバレス（5/10）：
アルバレスは、クラブシーズン終盤に負った怪我の影響をまだ受けているようだ。一晩中タッチが冴えず、パスやリンクプレーのつなぎにおいてひどい出来だった。彼はアルゼンチンがピッチ全体でプレスをかけるのを助けることで、わずかながらそれを埋め合わせた。
ラウタロ・マルティネス（8/10）：
ついに！ ワールドカップ9試合目の出場で、インテルのスターはPKを叩き込み、それが28歳の彼に火をつけたようだった。明確な得点機会でロ・チェルソをオフサイドの位置にパスしてしまった最初の3分間を彼は悔やむだろうが、全体としては、ボックスに到達してヨルダンの守備を罰することにおいて効果的だった。1点以上に値する活躍で、驚いたことにアルバレスではなく彼がメッシのために交代させられた。
- AFP
サブ＆監督
リオネル・メッシ（9/10）：
2006年以来となるワールドカップでの途中出場で、ほとんど目立たないほどだったが、彼の一瞬の魔法がすべてを変えた。その後は再びメッシらしさを見せ、それはヨルダンにとって最悪の悪夢となった。
アレクシス・マクアリスター（7/10）：
30分間の出場で必要な泥臭い仕事をこなし、パスも正確だった。
ティアゴ・アルマダ（6/10）：
運動量とスピードを見せたが、大きなインパクトは残せなかった。
バレンティン・バルコ（6/10）：
大いに期待される若手がワールドカップでアルゼンチンの公式戦デビューを果たした。21歳にとって大きな瞬間だったが、それ以外ではピッチ上で比較的目立たなかった。
ホセ・ロペス（評価なし）：
インパクトを残すには時間が足りなかった。
リオネル・スカローニ（7/10）：
ヨルダンに失点したこと、特にアルゼンチンの失点の仕方には激怒するだろう。しかし全体として見れば、攻撃面、そしておそらく守備面でもいくつかの答えを見出した。