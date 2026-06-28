エミリアーノ・マルティネス（6/10）：

ダラス・スタジアムのピッチに芝刈り用の椅子を持ち込めたかもしれない、それほど前半はやることがなかった。後半は、油断していたのかどうかはともかく、タマリにあっさり破られた。

エセキエル・パラシオス（8/10）：

貴重な先発出場を最大限に活かし、開始からの45分間で7回もの守備貢献という印象的な数字を残した。興味深いことに、そのほとんどはヨルダン側のピッチで生まれ、彼のプレスへの献身がアルゼンチンのカウンターのきっかけとなった。右サイドバックのポジションはここまでアルゼンチンの弱点だったが、相手がヨルダンとはいえ、パラシオスはスカローニに考えさせる材料を与えた。

ニコラス・オタメンディ（6/10）：

パラシオスと同様に、ヨルダンがアルゼンチン側のピッチに入り込めなかったため、オタメンディの守備行動のほぼすべては攻撃側で生まれた。前半はパスと空中戦で力強さを見せたが、ヨルダンのゴール時に油断して失点で罰せられた。

マルコス・セネシ（7/10）：

マルティネスのゴールにつながったPKを獲得し、実質的にアルゼンチンの追加のミッドフィルダーとして機能した。パスをつないだ。

ニコラス・タグリアフィコ（6/10）：

攻撃に重きが置かれた試合で、タグリアフィコは多くを提供できず、ヨルダンの得点を止めるために何もできなかった。