55分にイングランドに先制を許したメッシ率いるチームは、終盤に2ゴールを決め、2-1で逆転勝利を収め、2大会連続のワールドカップ決勝進出を果たした。メッシは両ゴールのアシストを記録したが、この日の主役は彼ではなく、チームメイトたちの活躍だった。
GOALがアトランタでの両チーム選手全員を採点する。
55分にイングランドに先制を許したメッシ率いるチームは、終盤に2ゴールを決め、2-1で逆転勝利を収め、2大会連続のワールドカップ決勝進出を果たした。メッシは両ゴールのアシストを記録したが、この日の主役は彼ではなく、チームメイトたちの活躍だった。
GOALがアトランタでの両チーム選手全員を採点する。
得点者：ゴードン（55分）
ジョーダン・ピックフォード（5/10）：
アルゼンチンがボールを支配し続けたにもかかわらず、実際には1時間近くほとんどやることがなかったが、ニコ・ゴンサレスからの一本を含む素晴らしいセーブをいくつか見せた後、エンソ・フェルナンデスに完璧に打ち破られ、その後メッシの見事なクロスに完全に虚を突かれた。
リース・ジェームズ（7/10）：
ノルウェー戦での印象的なカメオ出場の後、先発に戻り、終盤に交代するまで終始岩のように堅実だった。
ジョン・ストーンズ（5/10）：
ストーンズにとっては非常に残念だった。「最終クォーター」で数々の大きなインターセプトを見せたが、決勝点の場面でラウタロを完全に見失った。
マーク・グエイ（6/10）：
ストーンズと同様、後半に押し寄せるアルゼンチンの攻撃を跳ね返すのに貢献したが、どちらの失点についても責められるものではなかった。
ジェド・スペンス（7/10）：
オライリーを差し置いて起用されたことを見事なパフォーマンスで完全に正当化し、その白眉はアルゼンチンのシメオネがゴール前に抜け出した後、シュートを打たせないための決定的なスライディングタックルだった。
デクラン・ライス（7/10）：
このアーセナルの名手は試合出場が大きく危ぶまれていたが、最近の病気の影響を全く見せず、終盤に交代するまで中盤で真剣なプレーを見せた。彼はロジャーズにボールを預け、そのクロスからゴードンが得点する場面に絡んだほか、イングランドの数少ない枠内シュートの一つも放った。
エリオット・アンダーソン（5/10）：
序盤のもみ合いに深く関わりすぎてしまい、ハーフタイム直前にメッシへの拙いタックルで警告を受けた。彼の運動量は非の打ちどころがないが、「最後の4分の1」でイングランドへのプレッシャーを和らげるためにボールを足元に収めることはできなかった。
ジュード・ベリンガム（5/10）：
このレアル・マドリーのスーパースターは、序盤にイングランドを動揺させようとするアルゼンチンの試みにも全く動じなかったが、いくつかの良い動き出しを見せ、ファウルを誘ったにもかかわらず、試合を支配することができず、当然のことながら終了間際にメッシと衝突して激高した。
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モーガン・ロジャーズ（7/10）：
右ウイングでの意外な起用だったが、これはひらめきのある采配だと証明された。ロジャーズがクロスを送り込み、ゴードンがそこからデッドロックを破ったのだ。この夜のイングランドで比較的優れたアタッカーの一人だったが、それほど大きな意味を持つわけではない。
ハリー・ケイン（4/10）：
先制点にある程度関与した。というのも、彼のロングボールをタグリアフィコがライスの進路へと流し込んだからだ。しかし、これはイングランドのエースにとって本当にひどい夜であり、得点の気配すら全く見せることはなかった。
アンソニー・ゴードン（7/10）：
左サイドで休むことなく働き、モリーナの背後への見事な走り込みの末に、その努力は人生で最も重要なゴールという形で報われた。残り18分で交代した。
エズリ・コンサ（5/10）：
イングランドが逃げ切りを図る中、終盤にゴードンに代わって投入されたが、力になれなかった。
ダン・バーン（評価なし）：
残りわずか8分でジェームズに代わって投入されたが、イングランドの全てが崩れる中、急ごしらえのストライカーとしてプレーせざるを得なくなった。
ニコ・オライリー（評価なし）：
バーンとの二枚替えの一環で、多才なマンチェスター・シティの選手がライスに代わって投入された。
マーカス・ラッシュフォード（評価なし）：
アディショナルタイム6分で投入された。
イヴァン・トニー（評価なし）：
もう一人の苦し紛れの終盤の交代。
トーマス・トゥヘル（3/10）：
このドイツ人監督は、ほぼ守備計画を完璧に的中させ、スペンスとロジャーズの両者を起用したことが功を奏し、イングランドを勝利に近い状況へと導いた。しかし、トゥヘルは終盤の交代でこの試合を投げ捨て、イングランドから勢いを全て奪い、アルゼンチンが同点に追いついた瞬間に敗北を不可避なものにしてしまった。彼が今、契約を全うできるのか気になるところだ。