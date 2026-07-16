ジョーダン・ピックフォード（5/10）：

アルゼンチンがボールを支配し続けたにもかかわらず、実際には1時間近くほとんどやることがなかったが、ニコ・ゴンサレスからの一本を含む素晴らしいセーブをいくつか見せた後、エンソ・フェルナンデスに完璧に打ち破られ、その後メッシの見事なクロスに完全に虚を突かれた。

リース・ジェームズ（7/10）：

ノルウェー戦での印象的なカメオ出場の後、先発に戻り、終盤に交代するまで終始岩のように堅実だった。

ジョン・ストーンズ（5/10）：

ストーンズにとっては非常に残念だった。「最終クォーター」で数々の大きなインターセプトを見せたが、決勝点の場面でラウタロを完全に見失った。

マーク・グエイ（6/10）：

ストーンズと同様、後半に押し寄せるアルゼンチンの攻撃を跳ね返すのに貢献したが、どちらの失点についても責められるものではなかった。

ジェド・スペンス（7/10）：

オライリーを差し置いて起用されたことを見事なパフォーマンスで完全に正当化し、その白眉はアルゼンチンのシメオネがゴール前に抜け出した後、シュートを打たせないための決定的なスライディングタックルだった。