エミリアーノ・マルティネス（6/10）：

イングランドのゴールに関しては、ほとんどどうすることもできなかった。そのゴールに至るまでの55分間には、もう少し楽な場面もあったが、実際には大したことをする必要はなかった。

ニコラス・タグリアフィコ（6/10）：

2人のサイドバックのうち、より優れた選手。イングランドはマドゥエケの代わりにロジャーズを起用して戦術を変えたが、タグリアフィコは実際にはほとんど脅威にさらされることはなかった。

リサンドロ・マルティネス（6/10）：

前半にやや必要だったイエローカードを受け、少し落ち着くことができた。

クリスティアン・ロメロ（7/10）：

マルティネスと同様、後半早々にイエローカードを受けてしまった。それ以外は概ね安定したプレーを見せた。

ナウエル・モリーナ（4/10）：

ゴードンのゴールシーンでは完全にボールに気を取られ、イングランドのウインガーに背後を取られてしまった。前半、イングランドは彼の守備陣を徹底的に攻め立てていたにもかかわらず、この失点につながった。