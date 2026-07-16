55分にイングランドに先制を許したメッシ率いるチームは、終盤に2ゴールを決め、2-1で逆転勝利を収め、2大会連続のワールドカップ決勝進出を果たした。メッシは両ゴールのアシストを記録したが、この日の主役は彼ではなく、チームメイトたちの活躍だった。
GOALがアトランタでの両チーム選手全員を採点する。
55分にイングランドに先制を許したメッシ率いるチームは、終盤に2ゴールを決め、2-1で逆転勝利を収め、2大会連続のワールドカップ決勝進出を果たした。メッシは両ゴールのアシストを記録したが、この日の主役は彼ではなく、チームメイトたちの活躍だった。
GOALがアトランタでの両チーム選手全員を採点する。
得点者：エンソ・フェルナンデス（86分）、ラウタロ・マルティネス（91分）
エミリアーノ・マルティネス（6/10）：
イングランドのゴールに関しては、ほとんどどうすることもできなかった。そのゴールに至るまでの55分間には、もう少し楽な場面もあったが、実際には大したことをする必要はなかった。
ニコラス・タグリアフィコ（6/10）：
2人のサイドバックのうち、より優れた選手。イングランドはマドゥエケの代わりにロジャーズを起用して戦術を変えたが、タグリアフィコは実際にはほとんど脅威にさらされることはなかった。
リサンドロ・マルティネス（6/10）：
前半にやや必要だったイエローカードを受け、少し落ち着くことができた。
クリスティアン・ロメロ（7/10）：
マルティネスと同様、後半早々にイエローカードを受けてしまった。それ以外は概ね安定したプレーを見せた。
ナウエル・モリーナ（4/10）：
ゴードンのゴールシーンでは完全にボールに気を取られ、イングランドのウインガーに背後を取られてしまった。前半、イングランドは彼の守備陣を徹底的に攻め立てていたにもかかわらず、この失点につながった。
エンソ・フェルナンデス（8/10）：
試合の流れを変えるゴールを決め、そこからは時間の問題だった。アルゼンチンは長い間、起爆剤を必要としていた。フェルナンデスこそが、その起爆剤となったのだ。
アレクシス・マクアリスター (7/10):
2度ゴールにあと一歩まで迫ったものの、いずれもポストに阻まれた。2度目のチャンスはアルゼンチンの決勝点に直結したので、彼にとってはそれで十分だろう。
レアンドロ・パレデス（6/10）：
ボールを持っている時も持っていない時も、試合の流れを作る役割をしっかりと果たしていたが、アルゼンチンは中盤にもっと攻撃的な要素が必要だったため、最初に交代させられた。
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ジュリアーノ・シメオネ (5/10):
概して、彼は少々厄介な存在だった。メッシのためにスペースを作るのが彼の主な役割であることを考えれば、それも当然だろう。ただ、彼自身で何かを生み出すだけの能力が欠けていた。
フリアン・アルバレス (5/10):
前半は泥臭いプレーが多く、後半はまずまずのゴールチャンスがいくつかあった。努力はあったものの、質の高いプレーを見せたのは他の攻撃陣だった。
リオネル・メッシ（8/10）：
何度か魔法のような瞬間が訪れたが、どれも彼のためのものではなかった。フェルナンデスの素晴らしいゴールをアシストしたと記録された後、彼は決勝点となるゴールで、マルティネスへの完璧なクロスという最も難しい役割を果たした。
ニコラス・ゴンザレス（7/10）：
途中出場するとすぐにアルゼンチンの最初の決定機に絡んだが、ピックフォードが体格を生かしてブロックした。その後もヘディングシュートのチャンスがあったが、枠を外れた。チームに活気を与えたのは間違いないが、試合の流れを変えるような決定力はなかった。
ゴンサロ・モンティエル（6/10）：
終盤に交代出場した選手の一人として登場したため、特に目立った活躍はなかった。
ニコラス・オタメンディ（6/10）：
イエローカードによる混乱を避けるため、リサンドロ・マルティネスを交代させたのは理にかなった判断だった。
ロドリゴ・デ・ポール（6/10）：
期待通りの活躍を見せた。エネルギーと粘り強さを発揮したのだ。その活躍でイエローカードも受けた。
ラウタロ・マルティネス（9/10）：
試合を決める選手。彼は長年にわたり、ゴールを決められるタイプの選手であることを証明してきたが、まさにその通り、アルゼンチンをワールドカップ決勝に導く大きなゴールを決めた。
リオネル・スカローニ（8/10）：
交代選手起用は完璧だった。アルゼンチンは試合を追いかけたが、その戦い方は正しかった。イングランドが守備に徹したことも、アルゼンチンが終盤に主導権を握るのに役立った。
得点者：ゴードン（55分）
ジョーダン・ピックフォード（5/10）：
アルゼンチンがボールを支配し続けたにもかかわらず、実際には1時間近くほとんどやることがなかったが、ニコ・ゴンサレスからの一本を含む素晴らしいセーブをいくつか見せた後、エンソ・フェルナンデスに完璧に打ち破られ、その後メッシの見事なクロスに完全に虚を突かれた。
リース・ジェームズ（7/10）：
ノルウェー戦での印象的なカメオ出場の後、先発に戻り、終盤に交代するまで終始岩のように堅実だった。
ジョン・ストーンズ（5/10）：
ストーンズにとっては非常に残念だった。「最終クォーター」で数々の大きなインターセプトを見せたが、決勝点の場面でラウタロを完全に見失った。
マーク・グエイ（6/10）：
ストーンズと同様、後半に押し寄せるアルゼンチンの攻撃を跳ね返すのに貢献したが、どちらの失点についても責められるものではなかった。
ジェド・スペンス（7/10）：
オライリーを差し置いて起用されたことを見事なパフォーマンスで完全に正当化し、その白眉はアルゼンチンのシメオネがゴール前に抜け出した後、シュートを打たせないための決定的なスライディングタックルだった。
デクラン・ライス（7/10）：
このアーセナルの名手は試合出場が大きく危ぶまれていたが、最近の病気の影響を全く見せず、終盤に交代するまで中盤で真剣なプレーを見せた。彼はロジャーズにボールを預け、そのクロスからゴードンが得点する場面に絡んだほか、イングランドの数少ない枠内シュートの一つも放った。
エリオット・アンダーソン（5/10）：
序盤のもみ合いに深く関わりすぎてしまい、ハーフタイム直前にメッシへの拙いタックルで警告を受けた。彼の運動量は非の打ちどころがないが、「最後の4分の1」でイングランドへのプレッシャーを和らげるためにボールを足元に収めることはできなかった。
ジュード・ベリンガム（5/10）：
このレアル・マドリーのスーパースターは、序盤にイングランドを動揺させようとするアルゼンチンの試みにも全く動じなかったが、いくつかの良い動き出しを見せ、ファウルを誘ったにもかかわらず、試合を支配することができず、当然のことながら終了間際にメッシと衝突して激高した。
モーガン・ロジャーズ（7/10）：
右ウイングでの意外な起用だったが、これはひらめきのある采配だと証明された。ロジャーズがクロスを送り込み、ゴードンがそこからデッドロックを破ったのだ。この夜のイングランドで比較的優れたアタッカーの一人だったが、それほど大きな意味を持つわけではない。
ハリー・ケイン（4/10）：
先制点にある程度関与した。というのも、彼のロングボールをタグリアフィコがライスの進路へと流し込んだからだ。しかし、これはイングランドのエースにとって本当にひどい夜であり、得点の気配すら全く見せることはなかった。
アンソニー・ゴードン（7/10）：
左サイドで休むことなく働き、モリーナの背後への見事な走り込みの末に、その努力は人生で最も重要なゴールという形で報われた。残り18分で交代した。
エズリ・コンサ（5/10）：
イングランドが逃げ切りを図る中、終盤にゴードンに代わって投入されたが、力になれなかった。
ダン・バーン（評価なし）：
残りわずか8分でジェームズに代わって投入されたが、イングランドの全てが崩れる中、急ごしらえのストライカーとしてプレーせざるを得なくなった。
ニコ・オライリー（評価なし）：
バーンとの二枚替えの一環で、多才なマンチェスター・シティの選手がライスに代わって投入された。
マーカス・ラッシュフォード（評価なし）：
アディショナルタイム6分で投入された。
イヴァン・トニー（評価なし）：
もう一人の苦し紛れの終盤の交代。
トーマス・トゥヘル（3/10）：
このドイツ人監督は、ほぼ守備計画を完璧に的中させ、スペンスとロジャーズの両者を起用したことが功を奏し、イングランドを勝利に近い状況へと導いた。しかし、トゥヘルは終盤の交代でこの試合を投げ捨て、イングランドから勢いを全て奪い、アルゼンチンが同点に追いついた瞬間に敗北を不可避なものにしてしまった。彼が今、契約を全うできるのか気になるところだ。