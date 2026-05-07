【世界卓球2026】女子日本代表の次戦はいつ？準々決勝ウクライナ戦の開始時間・テレビ放送・ネット配信予定まとめ

「世界卓球2026ロンドン大会」は決勝トーナメントに突入し、日本女子代表は準々決勝進出をかけた重要な戦いへ臨む。予選ラウンドを3戦全勝で突破した日本は、第2シードとしてノックアウトステージに進出しており、メダル獲得へ向けて注目度が高まっている。

張本美和、早田ひなを中心とした日本女子代表は、ここまで安定した戦いを継続。ドイツとのシード決定戦でも3-1で勝利を収めるなど、優勝候補の一角として存在感を示している。

本記事では、世界卓球女子の準々決勝について紹介する。

世界卓球女子次戦(準々決勝)はいつ？何時から？

「世界卓球2026ロンドン大会」は決勝トーナメント準々決勝へ突入し、日本女子代表はベスト4進出をかけた大一番に臨む。ここまで日本は予選ラウンドを3戦全勝で突破し、ノックアウトステージでも安定した戦いを見せている。

張本美和、早田ひならを擁する日本女子代表の次戦は、日本時間2026年5月8日(金)18:00開始予定のウクライナ戦。準々決勝ではメダル獲得を左右する重要な戦いとなり、世界上位国とのハイレベルな対戦が続いていく。

なお、女子団体準々決勝は5月7日(木)〜8日(金)にかけて開催され、中国vs韓国、ドイツvs香港など注目カードも組まれている。日本はベスト4進出をかけ、勢いに乗るウクライナとの一戦に挑む。

試合 対戦カード 開始時間(日本時間) 準々決勝 中国 vs 韓国 5月7日(木)18:00〜 準々決勝 ドイツ vs 香港 5月8日(金)01:00〜 準々決勝 ウクライナ vs 日本 5月8日(金)18:00〜 準々決勝 フランス vs ルーマニア 5月9日(土)01:00〜

世界卓球2026女子準々決勝のテレビ放送/ネット配信予定は？

「世界卓球2026ロンドン大会」は、日本国内でテレビ放送とインターネット配信の両方に対応している。大会前半は配信サービスが中心となり、決勝トーナメントが近づくにつれて地上波・BSでの中継も本格化していく流れだ。

ネット視聴では『U-NEXT』が日本代表戦をライブ配信。大会初日から決勝まで視聴可能となっており、リアルタイム配信に加えて見逃し視聴にも対応している。なお、4月28日〜5月1日に行われる一部ラウンドはテレビ中継がなく、配信限定での実施となる。

テレビ放送はテレビ東京系列とBSテレ東が担当。日本戦を中心に放送枠が組まれており、注目カードは夜帯を中心に中継される見込みとなっている。

また、テレ東卓球チャンネル(YouTube)では一部試合の配信も予定。大会を通して視聴する場合は、テレビ放送とネット配信を併用することで幅広く試合をチェックできる。

日程 曜日 テレビ東京 BSテレ東 U-NEXT配信 5月7日 (木) 未定 未定 17:50 5月8日 (金) 未定 未定 17:50 5月9日 (土) 未定 未定 17:50 5月10日 (日) 未定 未定 18:50

※テレビ放送の5月6日以降の詳細スケジュールは随時更新予定。※日本人選手の勝敗次第で放送時間の変更・放送日の追加などの場合があります。

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世界卓球2026｜関連情報

※本ページの情報は2026年5月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。