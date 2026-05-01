世界卓球2026を無料で見るには？

男女日本代表が出場する「2026 ITTF世界卓球選手権ファイナルズ ロンドン大会（団体戦）」が、4月28日から5月10日にイギリス・ロンドンで開催される。

本記事では、世界卓球2026の無料視聴方法を紹介する。

世界卓球2026｜日程

「2026 ITTF世界卓球選手権ファイナルズ ロンドン大会（団体戦）」は、4月28日に開幕する。5月1日まで予選が行われ、5月2日と3日にシード決定戦を実施。5月4日から本戦(ノックアウトステージ)が行われる。

日本はシード決定戦から出場する。

予選：4月28日（火）～5月1日（金）

シード決定戦：5月2日（土） ～5月3日（日）

本戦：5月4日（月） ～5月10日（日）

日本代表選手

男子・女子 選手名 所属 世界ランキング 男子選手 張本智和 トヨタ自動車 WR4 松島輝空 個人 WR7 宇田幸矢 協和キリン WR27 戸上隼輔 井村屋グループ WR19 篠塚大登 東都観光バス WR33 女子選手 張本美和 木下グループ WR6 面手凛 日本生命 WR118 早田ひな 日本生命 WR10 橋本帆乃香 デンソー WR11 長﨑美柚 木下グループ WR16

世界卓球2026｜無料視聴方法

世界卓球2026は、テレビ放送は地上波『テレビ東京』、衛星放送『BSテレ東』が連日中継する予定だ。また、『テレ東卓球チャンネル』でも一部試合がライブ配信される。これらは無料で視聴可能だ。

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U-NEXT｜視聴方法

U-NEXT

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※本ページの情報は2026年4月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。