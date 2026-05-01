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世界卓球2026はU-NEXTでライブ配信！31日間無料トライアルで視聴
Yuta Tokuma

世界卓球2026を無料で見るには？

「2026 ITTF世界卓球選手権ファイナルズ ロンドン大会（団体戦）」の無料視聴方法を紹介。

31日間無料トライアルあり
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U-NEXT

４月28日(火)～5月10日(日)に開催する世界卓球2026をU-NEXTがライブ配信！

31日間無料トライアルで視聴！

31日間無料トライアルあり

男女日本代表が出場する「2026 ITTF世界卓球選手権ファイナルズ ロンドン大会（団体戦）」が、4月28日から5月10日にイギリス・ロンドンで開催される。

世界卓球2026はU-NEXTでライブ配信！日本戦は全試合中継31日間無料トライアルで視聴

本記事では、世界卓球2026の無料視聴方法を紹介する。

世界卓球2026｜日程

「2026 ITTF世界卓球選手権ファイナルズ ロンドン大会（団体戦）」は、4月28日に開幕する。5月1日まで予選が行われ、5月2日と3日にシード決定戦を実施。5月4日から本戦(ノックアウトステージ)が行われる。

日本はシード決定戦から出場する。

  • 予選：4月28日（火）～5月1日（金）
  • シード決定戦：5月2日（土） ～5月3日（日）
  • 本戦：5月4日（月） ～5月10日（日）

日本代表選手

男子・女子選手名所属世界ランキング
男子選手張本智和トヨタ自動車WR4
松島輝空個人WR7
宇田幸矢協和キリンWR27
戸上隼輔井村屋グループWR19
篠塚大登東都観光バスWR33
女子選手張本美和木下グループWR6
面手凛日本生命WR118
早田ひな日本生命WR10
橋本帆乃香デンソーWR11
長﨑美柚木下グループWR16

世界卓球2026はU-NEXTでライブ配信！日本戦は全試合中継31日間無料トライアルで視聴

世界卓球2026｜無料視聴方法

世界卓球2026は、テレビ放送は地上波『テレビ東京』、衛星放送『BSテレ東』が連日中継する予定だ。また、『テレ東卓球チャンネル』でも一部試合がライブ配信される。これらは無料で視聴可能だ。

またネット『U-NEXT』では日本戦を全試合ライブ配信される。『U-NEXT』では月額見放題プランで視聴可能。『U-NEXT』には31日間無料トライアルがあり、期間中は見放題作品(卓球W杯含む)が視聴可能となる。

無料トライアルを利用することで、お得に世界卓球2026を視聴できる。

チャンネル形態中継有無
U-NEXTネット日本の全試合をネット独占ライブ配信
テレビ東京地上波5/2～連日中継
BSテレ東衛星放送5/2～連生中継
テレ東卓球チャンネル(YouTube)ネット連日配信見込み
DAZNネット×
Amazonプライムビデオネット×
Leminoネット×

世界卓球2026はU-NEXTでライブ配信！日本戦は全試合中継31日間無料トライアルで視聴

U-NEXT｜視聴方法

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世界卓球2026は『U-NEXT』がライブ・見逃し配信する。『U-NEXT』には31日間無料トライアルがあり、期間中は見放題作品(卓球W杯含む)が視聴可能となる。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶U-NEXT公式ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
  4. 登録完了！
  5. あとは視聴するだけ！

世界卓球2026はU-NEXTでライブ配信！日本戦は全試合中継31日間無料トライアルで視聴

※本ページの情報は2026年4月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。