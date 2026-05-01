世界卓球2026を無料で見るには？

男女日本代表が出場する「2026 ITTF世界卓球選手権ファイナルズ ロンドン大会（団体戦）」が、4月28日から5月10日にイギリス・ロンドンで開催される。
本記事では、世界卓球2026の無料視聴方法を紹介する。
世界卓球2026｜日程
「2026 ITTF世界卓球選手権ファイナルズ ロンドン大会（団体戦）」は、4月28日に開幕する。5月1日まで予選が行われ、5月2日と3日にシード決定戦を実施。5月4日から本戦(ノックアウトステージ)が行われる。
日本はシード決定戦から出場する。
- 予選：4月28日（火）～5月1日（金）
- シード決定戦：5月2日（土） ～5月3日（日）
- 本戦：5月4日（月） ～5月10日（日）
日本代表選手
|男子・女子
|選手名
|所属
|世界ランキング
|男子選手
|張本智和
|トヨタ自動車
|WR4
|松島輝空
|個人
|WR7
|宇田幸矢
|協和キリン
|WR27
|戸上隼輔
|井村屋グループ
|WR19
|篠塚大登
|東都観光バス
|WR33
|女子選手
|張本美和
|木下グループ
|WR6
|面手凛
|日本生命
|WR118
|早田ひな
|日本生命
|WR10
|橋本帆乃香
|デンソー
|WR11
|長﨑美柚
|木下グループ
|WR16
世界卓球2026｜無料視聴方法
世界卓球2026は、テレビ放送は地上波『テレビ東京』、衛星放送『BSテレ東』が連日中継する予定だ。また、『テレ東卓球チャンネル』でも一部試合がライブ配信される。これらは無料で視聴可能だ。
またネット『U-NEXT』では日本戦を全試合ライブ配信される。『U-NEXT』では月額見放題プランで視聴可能。『U-NEXT』には31日間無料トライアルがあり、期間中は見放題作品(卓球W杯含む)が視聴可能となる。
無料トライアルを利用することで、お得に世界卓球2026を視聴できる。
|チャンネル
|形態
|中継有無
|U-NEXT
|ネット
|日本の全試合をネット独占ライブ配信
|テレビ東京
|地上波
|5/2～連日中継
|BSテレ東
|衛星放送
|5/2～連生中継
|テレ東卓球チャンネル(YouTube)
|ネット
|連日配信見込み
|DAZN
|ネット
|×
|Amazonプライムビデオ
|ネット
|×
|Lemino
|ネット
|×
U-NEXT｜視聴方法
U-NEXT
世界卓球2026は『U-NEXT』がライブ・見逃し配信する。『U-NEXT』には31日間無料トライアルがあり、期間中は見放題作品(卓球W杯含む)が視聴可能となる。
U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。
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- ▶U-NEXT公式ページへアクセス
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- 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
- 登録完了！
- あとは視聴するだけ！
※本ページの情報は2026年4月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。