世界卓球2026はどこで見られる？視聴方法まとめ

「2026 ITTF世界卓球選手権ファイナルズ ロンドン大会（団体戦）」が、4月28日から5月10日にイギリス・ロンドンで開催。男女の日本代表が出場する。

本記事では、世界卓球2026の放送/配信予定、視聴方法を紹介する。

世界卓球2026｜概要

レギュレーション

大会には男女各64チームが出場する。

競技は3つのステージで構成。まず予選（ステージ1B）は4チームずつ14組に分かれて行われ、各グループの1位（14チーム）と、2位のうち成績上位の6チーム、さらに残った2位のなかでプレーオフを勝ち抜いた4チームが決勝トーナメントに進出する。

続いてランキング上位チーム（上位7チーム+開催国=8チーム）によるシード決定戦（ステージ1A）を実施。この8チームと予選を勝ち上がった24チームの計32チームによって本戦（ステージ2）が争われる。なお本戦はノックアウト方式トーナメントで実施される。

日本は男女ともシード決定戦から参戦する。

試合形式

大会日程

予選：4月28日（火）～5月1日（金）

シード決定戦：5月2日（土） ～5月3日（日）

本戦：5月4日（月） ～5月10日（日）

会場

予選：Copper Box Arena

シード決定戦：OVO Arena Wembley

本戦：OVO Arena Wembley

日本代表選手

男子・女子 選手名 所属 世界ランキング 男子選手 張本智和 トヨタ自動車 WR4 松島輝空 個人 WR7 宇田幸矢 協和キリン WR27 戸上隼輔 井村屋グループ WR19 篠塚大登 東都観光バス WR33 女子選手 張本美和 木下グループ WR6 面手凛 日本生命 WR118 早田ひな 日本生命 WR10 橋本帆乃香 デンソー WR11 長﨑美柚 木下グループ WR16

今大会の試合形式は、5試合すべてシングルスで実施。3試合先取制で行われる。ダブルスは実施しない。

世界卓球2026｜どこで見られる？

世界卓球2026は、ネット『U-NEXT』が日本戦を全試合独占ライブ配信。テレビ放送は地上波『テレビ東京』、衛星放送『BSテレ東』が連日中継する予定だ。また、『テレ東卓球チャンネル』でも一部試合がライブ配信される。

その他、『DAZN』や『ABEMA』、『Amazonプライムビデオ』などでの中継は予定されていない。

なお、いずれのプラットフォームでも日本が初戦を迎える5月2日(土)から中継がスタートする。

チャンネル 形態 中継有無 U-NEXT ネット 日本の全試合をネット独占ライブ配信 テレビ東京 地上波 5/2～連日中継 BSテレ東 衛星放送 5/2～連生中継 テレ東卓球チャンネル(YouTube) ネット 連日配信見込み DAZN ネット × ABEMA ネット × Amazonプライムビデオ ネット × Lemino ネット ×

世界卓球2026｜視聴方法

U-NEXT

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※本ページの情報は2026年4月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。