世界卓球2026はどこで見られる？視聴方法まとめ

「2026 ITTF世界卓球選手権ファイナルズ ロンドン大会（団体戦）」が、4月28日から5月10日にイギリス・ロンドンで開催。男女の日本代表が出場する。
本記事では、世界卓球2026の放送/配信予定、視聴方法を紹介する。
世界卓球2026｜概要
レギュレーション
大会には男女各64チームが出場する。
競技は3つのステージで構成。まず予選（ステージ1B）は4チームずつ14組に分かれて行われ、各グループの1位（14チーム）と、2位のうち成績上位の6チーム、さらに残った2位のなかでプレーオフを勝ち抜いた4チームが決勝トーナメントに進出する。
続いてランキング上位チーム（上位7チーム+開催国=8チーム）によるシード決定戦（ステージ1A）を実施。この8チームと予選を勝ち上がった24チームの計32チームによって本戦（ステージ2）が争われる。なお本戦はノックアウト方式トーナメントで実施される。
日本は男女ともシード決定戦から参戦する。
試合形式今大会の試合形式は、5試合すべてシングルスで実施。3試合先取制で行われる。ダブルスは実施しない。
大会日程
- 予選：4月28日（火）～5月1日（金）
- シード決定戦：5月2日（土） ～5月3日（日）
- 本戦：5月4日（月） ～5月10日（日）
会場
- 予選：Copper Box Arena
- シード決定戦：OVO Arena Wembley
- 本戦：OVO Arena Wembley
日本代表選手
|男子・女子
|選手名
|所属
|世界ランキング
|男子選手
|張本智和
|トヨタ自動車
|WR4
|松島輝空
|個人
|WR7
|宇田幸矢
|協和キリン
|WR27
|戸上隼輔
|井村屋グループ
|WR19
|篠塚大登
|東都観光バス
|WR33
|女子選手
|張本美和
|木下グループ
|WR6
|面手凛
|日本生命
|WR118
|早田ひな
|日本生命
|WR10
|橋本帆乃香
|デンソー
|WR11
|長﨑美柚
|木下グループ
|WR16
世界卓球2026｜どこで見られる？
世界卓球2026は、ネット『U-NEXT』が日本戦を全試合独占ライブ配信。テレビ放送は地上波『テレビ東京』、衛星放送『BSテレ東』が連日中継する予定だ。また、『テレ東卓球チャンネル』でも一部試合がライブ配信される。
その他、『DAZN』や『ABEMA』、『Amazonプライムビデオ』などでの中継は予定されていない。
なお、いずれのプラットフォームでも日本が初戦を迎える5月2日(土)から中継がスタートする。
|チャンネル
|形態
|中継有無
|U-NEXT
|ネット
|日本の全試合をネット独占ライブ配信
|テレビ東京
|地上波
|5/2～連日中継
|BSテレ東
|衛星放送
|5/2～連生中継
|テレ東卓球チャンネル(YouTube)
|ネット
|連日配信見込み
|DAZN
|ネット
|×
|ABEMA
|ネット
|×
|Amazonプライムビデオ
|ネット
|×
|Lemino
|ネット
|×
世界卓球2026｜視聴方法
U-NEXT
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※本ページの情報は2026年4月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。