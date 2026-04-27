世界卓球2026の地上波テレビ放送・ネット配信予定は？放送局・配信サービス・視聴方法

世界卓球2026の開催が迫る中、日本国内でのテレビ放送やネット配信の視聴方法に注目が集まっている。男女シングルスやダブルス、団体戦など、世界トップレベルの戦いが繰り広げられる大会だけに、どこで見られるのかは多くのファンにとって重要なポイントとなる。

本記事では、世界卓球2026の地上波テレビ放送の有無やネット配信について紹介する。

世界卓球2026はいつ？

「世界卓球2026(2026 ITTF世界卓球選手権ファイナルズ ロンドン大会)」は、2026年4月28日(火)から5月10日(日)にかけて開催される。団体戦形式で行われる本大会は、卓球発祥の地とされるイギリス・ロンドンを舞台に実施される記念大会となる。

大会は予選グループリーグからスタートし、前半と後半で会場を分けて進行。前半はコッパー・ボックス・アリーナ、後半および決勝トーナメントはOVOアリーナ・ウェンブリーで行われる。

日本代表は男女ともに世界ランキング上位によりシードされ、予選後半ステージからの出場が予定されている。グループリーグを経て本選トーナメントへ進出し、世界一を懸けた戦いが繰り広げられる。

なお、女子決勝は5月9日(土)、男子決勝は最終日の5月10日(日)に開催予定。1926年の第1回大会から100周年を迎える節目の大会としても注目が集まる。

項目 内容 開催期間 2026年4月28日(火)〜5月10日(日) 大会形式 団体戦 予選(前半) 4月28日〜5月1日(コッパー・ボックス・アリーナ) 予選(後半) 5月2日〜5月3日(OVOアリーナ・ウェンブリー) 決勝トーナメント 5月4日〜5月10日(OVOアリーナ・ウェンブリー) 女子決勝 2026年5月9日(土) 男子決勝 2026年5月10日(日) 開催地 イギリス・ロンドン

世界卓球2026に出場する日本人選手は？

世界卓球2026(団体戦)に臨む日本代表は、男子5名・女子5名の計10名で構成される。今回のメンバーは、世界ランキング上位の主力と勢いのある若手が融合した編成となっており、「新生・日本」としての戦いぶりに注目が集まる。

男子は張本智和を中心に、全日本王者の松島輝空や国内選考会を勝ち抜いた宇田幸矢が名を連ねる。さらに戸上隼輔、篠塚大登といった実力者も加わり、岸川聖也監督が「歴代最強」と評する布陣が完成した。

女子は張本美和を軸に、若手の面手凛が初の世界選手権代表入り。加えて早田ひな、橋本帆乃香、長﨑美柚といった実績ある選手が選出され、攻撃力と戦術の幅を兼ね備えた構成となっている。

前回大会で主力を担った選手の一部が外れたことで、世代交代の色が強まった今大会。新たな顔ぶれがどこまで世界と戦えるかが、大きな焦点となる。

男子代表 張本智和 松島輝空 宇田幸矢 戸上隼輔 篠塚大登

女子代表 張本美和 面手凛 早田ひな 橋本帆乃香 長﨑美柚



世界卓球2026のテレビ放送/ネット配信予定は？

世界卓球2026(ロンドン大会)は、日本国内では地上波放送とネット配信の両方で視聴可能となる。大会前半は配信中心、後半はテレビ中継が加わる構成となっており、視聴手段を使い分けることが重要となる。

ネット配信では『U-NEXT』が日本戦の全試合を独占ライブ配信。大会初日の2026年4月28日から決勝まで全日程をカバーし、見逃し配信にも対応する。特にステージ1B(4月28日〜5月1日)は配信限定となり、テレビ中継は行われない。

テレビ放送はテレビ東京系列およびBSテレ東で実施され、日本代表が登場する5月2日以降の試合が中心。地上波はゴールデン帯を軸に編成され、BSでは昼間や夜帯など幅広い時間帯で放送される。

また、テレビ東京 卓球チャンネル(YouTube)では一部海外試合も配信予定。大会全体を網羅するには配信との併用が有効となる。

以下にテレビ放送およびU-NEXTの配信スケジュールを整理する。

日程 曜日 テレビ東京 BSテレ東 U-NEXT配信 5月2日 (土) 18:30 21:00 17:50 5月3日 (日) 18:30 12:00 20:20 5月4日 (月・祝) 20:30 17:56 17:50 5月5日 (火・祝) 18:25 21:00 17:50 5月6日 (水) 未定 未定 17:50 5月7日 (木) 未定 未定 17:50 5月8日 (金) 未定 未定 17:50 5月9日 (土) 未定 未定 17:50 5月10日 (日) 未定 未定 18:50

※テレビ放送の5月6日以降の詳細スケジュールは随時更新予定

世界卓球2026のおすすめ視聴方法

U-NEXT

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※本ページの情報は2026年4月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。