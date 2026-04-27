「世界卓球2026ロンドン100周年大会」に、男女の日本代表が出場する。
本記事では、世界卓球2026の試合日程や日本人出場予定、中継局を紹介する。
世界卓球2026はいつ開催？
世界卓球2026は4月28日(火)～5月11日(日)に開催。4月28日(火)～5月1日(金)が予選、5月2日(土)～3日(日)が予選シード決め、そして5月4日(月)～11日(日)が本戦となる。大会は団体戦となり、5試合制の3勝先取で勝敗が決定する。
なお、予選はステージ1a(上位グループ)とステージ1b(上位グループ)に分けられており、ステージ1bの予選では56チーム中32チームが決勝トーナメントに進出。ステージ1aは決勝トーナメント進出が確定しており、予選ではシード順が決定する。
日本は男子、女子ともにステージ1a(上位グループ)に振り分けられているため、5月2日(土)に初戦を迎える。
- 予選：2026年4月28日(火)～5月1日(金)
- 予選(シード決め)：2026年5月2日(土) ～5月3日(日)
- 本選：2026年5月4日(月)～5月11日(日)
※日本は予選(シード決め)から出場。
世界卓球2026の中継局は？
世界卓球2026は、ネット『U-NEXT』が日本戦を全試合独占ライブ配信。テレビ放送は地上波『テレビ東京』、衛星放送『BSテレ東』が連日中継する予定だ。また、『テレビ東京』公式サイトによればYouTubeの『テレ東卓球チャンネル』でも一部試合が視聴可能となる見込み。その他、『DAZN』や『ABEMA』、『Amazonプライムビデオ』などでの中継は予定されていない。
なお、いずれのプラットフォームでも日本が初戦を迎える5月2日(土)から中継がスタートする。
|チャンネル
|形態
|中継有無
|U-NEXT
|ネット
|日本の全試合をネット独占ライブ配信
|テレビ東京
|地上波
|5/2～連日中継
|BSテレ東
|衛星放送
|5/2～連生中継
|テレ東卓球チャンネル(YouTube)
|ネット
|連日配信見込み
|DAZN
|ネット
|×
|ABEMA
|ネット
|×
|Amazonプライムビデオ
|ネット
|×
|Lemino
|ネット
|×
世界卓球2026の日本人出場予定・試合日程は？
世界卓球2026には、日本から男子代表として張本智和、松島輝空、宇田幸矢、戸上隼輔、篠塚大登、女子代表として張本美和、面手凛、早田ひな、橋本帆乃香、長﨑美柚が出場予定。予選シード決めに当たるステージ1aでは、男子がフランス、ドイツ、台湾、女子がドイツ、フランス、イングランドと同グループとなっている。
世界卓球2026 日本代表選手
|男子・女子
|選手名
|所属
|世界ランキング
|男子選手
|張本智和
|トヨタ自動車
|WR4
|松島輝空
|個人
|WR7
|宇田幸矢
|協和キリン
|WR27
|戸上隼輔
|井村屋グループ
|WR19
|篠塚大登
|東都観光バス
|WR33
|女子選手
|張本美和
|木下グループ
|WR6
|面手凛
|日本生命
|WR118
|早田ひな
|日本生命
|WR10
|橋本帆乃香
|デンソー
|WR11
|長﨑美柚
|木下グループ
|WR16
世界卓球2026 日本の試合日程
【男子】
|ラウンド
|開始日時
|対戦カード
|放送・配信
|予選シード決め(ステージ1a)
|5/2(土)20:30
|日本 vs ドイツ
|・U-NEXT
・BSテレ東(21:00-)
|5/3(日)3:30
|日本 vs チャイニーズ・タイペイ
|・U-NEXT
・BSテレ東(12:00-)
|5/4(月)1:00
|日本 vs フランス
|・U-NEXT
・BSテレ東(17:56-)
|ラウンド32
|未定
|未定
|・U-NEXT
【女子】
|ラウンド
|開始日時
|対戦カード
|放送・配信
|予選シード決め(ステージ1a)
|5/2(土)18:00
|日本 vs イングランド
|・U-NEXT
・テレビ東京(18:30-)
|5/3(日)1:00
|日本 vs フランス
|・U-NEXT
・テレビ東京(18:30-)
|5/3(日)20:30
|日本 vs ドイツ
|・U-NEXT
・テレビ東京(18:30-)
|ラウンド32
|未定
|未定
|・U-NEXT
※すべて日本時間。
※試合日程および対戦カードは変更となる場合があります。最新情報はU-NEXT・TBS・大会公式サイトよりご確認ください。
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※本ページの情報は2026年4月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。