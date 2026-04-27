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世界卓球2026はU-NEXTでライブ配信！31日間無料トライアルで視聴
Tsutomu Maeda

世界卓球2026はいつ？試合日程・日本人出場予定・テレビ/ネット中継局

世界卓球2026はいつ開催？張本智和・張本美和・早田ひなら日本人選手の出場予定や試合日程、テレビ放送・ネット配信中継局を紹介。

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４月28日(火)～5月10日(日)に開催する世界卓球2026をU-NEXTがライブ配信！

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「世界卓球2026ロンドン100周年大会」に、男女の日本代表が出場する。

世界卓球2026はU-NEXTでライブ配信！日本戦は全試合中継31日間無料トライアルで視聴

本記事では、世界卓球2026の試合日程や日本人出場予定、中継局を紹介する。

世界卓球2026はいつ開催？

世界卓球2026は4月28日(火)～5月11日(日)に開催。4月28日(火)～5月1日(金)が予選、5月2日(土)～3日(日)が予選シード決め、そして5月4日(月)～11日(日)が本戦となる。大会は団体戦となり、5試合制の3勝先取で勝敗が決定する。

なお、予選はステージ1a(上位グループ)とステージ1b(上位グループ)に分けられており、ステージ1bの予選では56チーム中32チームが決勝トーナメントに進出。ステージ1aは決勝トーナメント進出が確定しており、予選ではシード順が決定する。

日本は男子、女子ともにステージ1a(上位グループ)に振り分けられているため、5月2日(土)に初戦を迎える。

  • 予選：2026年4月28日(火)～5月1日(金)
  • 予選(シード決め)：2026年5月2日(土) ～5月3日(日)
  • 本選：2026年5月4日(月)～5月11日(日)

※日本は予選(シード決め)から出場。

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世界卓球2026の中継局は？

世界卓球2026は、ネット『U-NEXT』が日本戦を全試合独占ライブ配信。テレビ放送は地上波『テレビ東京』、衛星放送『BSテレ東』が連日中継する予定だ。また、『テレビ東京』公式サイトによればYouTubeの『テレ東卓球チャンネル』でも一部試合が視聴可能となる見込み。その他、『DAZN』や『ABEMA』、『Amazonプライムビデオ』などでの中継は予定されていない。

なお、いずれのプラットフォームでも日本が初戦を迎える5月2日(土)から中継がスタートする。

チャンネル形態中継有無
U-NEXTネット日本の全試合をネット独占ライブ配信
テレビ東京地上波5/2～連日中継
BSテレ東衛星放送5/2～連生中継
テレ東卓球チャンネル(YouTube)ネット連日配信見込み
DAZNネット×
ABEMAネット×
Amazonプライムビデオネット×
Leminoネット×

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世界卓球2026の日本人出場予定・試合日程は？

世界卓球2026には、日本から男子代表として張本智和、松島輝空、宇田幸矢、戸上隼輔、篠塚大登、女子代表として張本美和、面手凛、早田ひな、橋本帆乃香、長﨑美柚が出場予定。予選シード決めに当たるステージ1aでは、男子がフランス、ドイツ、台湾、女子がドイツ、フランス、イングランドと同グループとなっている。

世界卓球2026 日本代表選手

男子・女子選手名所属世界ランキング
男子選手張本智和トヨタ自動車WR4
松島輝空個人WR7
宇田幸矢協和キリンWR27
戸上隼輔井村屋グループWR19
篠塚大登東都観光バスWR33
女子選手張本美和木下グループWR6
面手凛日本生命WR118
早田ひな日本生命WR10
橋本帆乃香デンソーWR11
長﨑美柚木下グループWR16

世界卓球2026 日本の試合日程

【男子】

ラウンド開始日時対戦カード放送・配信
予選シード決め(ステージ1a)5/2(土)20:30日本 vs ドイツU-NEXT
・BSテレ東(21:00-)
5/3(日)3:30日本 vs チャイニーズ・タイペイU-NEXT
・BSテレ東(12:00-)
5/4(月)1:00日本 vs フランスU-NEXT
・BSテレ東(17:56-)
ラウンド32未定未定U-NEXT

【女子】

ラウンド開始日時対戦カード放送・配信
予選シード決め(ステージ1a)5/2(土)18:00日本 vs イングランドU-NEXT
・テレビ東京(18:30-)
5/3(日)1:00日本 vs フランスU-NEXT
・テレビ東京(18:30-)
5/3(日)20:30日本 vs ドイツU-NEXT
・テレビ東京(18:30-)
ラウンド32未定未定U-NEXT

※すべて日本時間。
※試合日程および対戦カードは変更となる場合があります。最新情報はU-NEXT・TBS・大会公式サイトよりご確認ください。

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世界卓球2026のおすすめ視聴方法

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※本ページの情報は2026年4月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。