「世界卓球2026ロンドン100周年大会」に、男女の日本代表が出場する。

本記事では、世界卓球2026の試合日程や日本人出場予定、中継局を紹介する。

世界卓球2026はいつ開催？

世界卓球2026は4月28日(火)～5月11日(日)に開催。4月28日(火)～5月1日(金)が予選、5月2日(土)～3日(日)が予選シード決め、そして5月4日(月)～11日(日)が本戦となる。大会は団体戦となり、5試合制の3勝先取で勝敗が決定する。

なお、予選はステージ1a(上位グループ)とステージ1b(上位グループ)に分けられており、ステージ1bの予選では56チーム中32チームが決勝トーナメントに進出。ステージ1aは決勝トーナメント進出が確定しており、予選ではシード順が決定する。

日本は男子、女子ともにステージ1a(上位グループ)に振り分けられているため、5月2日(土)に初戦を迎える。

予選：2026年4月28日(火)～5月1日(金)

予選(シード決め)：2026年5月2日(土) ～5月3日(日)

本選：2026年5月4日(月)～5月11日(日)

※日本は予選(シード決め)から出場。

世界卓球2026の中継局は？

世界卓球2026は、ネット『U-NEXT』が日本戦を全試合独占ライブ配信。テレビ放送は地上波『テレビ東京』、衛星放送『BSテレ東』が連日中継する予定だ。また、『テレビ東京』公式サイトによればYouTubeの『テレ東卓球チャンネル』でも一部試合が視聴可能となる見込み。その他、『DAZN』や『ABEMA』、『Amazonプライムビデオ』などでの中継は予定されていない。

なお、いずれのプラットフォームでも日本が初戦を迎える5月2日(土)から中継がスタートする。

チャンネル 形態 中継有無 U-NEXT ネット 日本の全試合をネット独占ライブ配信 テレビ東京 地上波 5/2～連日中継 BSテレ東 衛星放送 5/2～連生中継 テレ東卓球チャンネル(YouTube) ネット 連日配信見込み DAZN ネット × ABEMA ネット × Amazonプライムビデオ ネット × Lemino ネット ×

世界卓球2026の日本人出場予定・試合日程は？

世界卓球2026には、日本から男子代表として張本智和、松島輝空、宇田幸矢、戸上隼輔、篠塚大登、女子代表として張本美和、面手凛、早田ひな、橋本帆乃香、長﨑美柚が出場予定。予選シード決めに当たるステージ1aでは、男子がフランス、ドイツ、台湾、女子がドイツ、フランス、イングランドと同グループとなっている。

世界卓球2026 日本代表選手

男子・女子 選手名 所属 世界ランキング 男子選手 張本智和 トヨタ自動車 WR4 松島輝空 個人 WR7 宇田幸矢 協和キリン WR27 戸上隼輔 井村屋グループ WR19 篠塚大登 東都観光バス WR33 女子選手 張本美和 木下グループ WR6 面手凛 日本生命 WR118 早田ひな 日本生命 WR10 橋本帆乃香 デンソー WR11 長﨑美柚 木下グループ WR16

世界卓球2026 日本の試合日程

【男子】

ラウンド 開始日時 対戦カード 放送・配信 予選シード決め(ステージ1a) 5/2(土)20:30 日本 vs ドイツ ・U-NEXT

・BSテレ東(21:00-) 5/3(日)3:30 日本 vs チャイニーズ・タイペイ ・U-NEXT

・BSテレ東(12:00-) 5/4(月)1:00 日本 vs フランス ・U-NEXT

・BSテレ東(17:56-) ラウンド32 未定 未定 ・U-NEXT

【女子】

ラウンド 開始日時 対戦カード 放送・配信 予選シード決め(ステージ1a) 5/2(土)18:00 日本 vs イングランド ・U-NEXT

・テレビ東京(18:30-) 5/3(日)1:00 日本 vs フランス ・U-NEXT

・テレビ東京(18:30-) 5/3(日)20:30 日本 vs ドイツ ・U-NEXT

・テレビ東京(18:30-) ラウンド32 未定 未定 ・U-NEXT

※すべて日本時間。

※試合日程および対戦カードは変更となる場合があります。最新情報はU-NEXT・TBS・大会公式サイトよりご確認ください。

世界卓球2026のおすすめ視聴方法

U-NEXT

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※本ページの情報は2026年4月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。