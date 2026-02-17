ダルビッシュ有はWBC2026に出場しない理由は？チームに帯同する？

侍ジャパンの精神的支柱として存在感を放ってきたダルビッシュ有。だが、WBC2026に出場しないことが判明し、その理由や今後の関わり方に注目が集まっている。

本記事では、ダルビッシュ有がWBCに出場しない理由、チーム帯同について紹介する。

ダルビッシュ有がWBCに出場しない理由は？

侍ジャパンの柱として幾度も大舞台に立ってきたダルビッシュ有だが、WBC2026には選手として出場しない見通しとなった。最大の理由は、2025年10月に受けた右肘の手術と、その後の長期リハビリにある。

報道によれば、手術は自身2度目の右肘手術で、トミー・ジョン手術、あるいはインターナル・ブレース手術とされる。いずれにしても、復帰までには通常10カ月から12カ月程度を要する。2026年シーズンは年間を通してプレーできない可能性が高く、実戦復帰のメドは大会期間中には立たない状況だ。

WBCは短期決戦である一方、投手には高い出力が求められる舞台。リハビリ過程にある状態での出場は現実的ではなく、本人と所属球団サンディエゴ・パドレス双方にとってもリスクが大きい。結果として、今回は代表ユニフォームを着る機会を見送る形となった。

実力や意欲の問題ではない。長期的なキャリアと右肘の回復を最優先した判断。ダルビッシュ有は、まずは万全の状態で再びマウンドに立つことを目標に、再建のプロセスに専念することになる。

ダルビッシュ有はチームに帯同する？

選手としてWBC2026に出場しないダルビッシュ有だが、侍ジャパンとの関わりが途切れるわけではない。パドレス右腕は「チームアドバイザー(臨時アドバイザー)」として代表に帯同。大会へ向けた強化期間を支える立場で合流している。

宮崎で行われる事前合宿(2月14日〜24日)には全日程で帯同。2月13日に現地入りし、初日からグラウンドで若手投手陣の投球をチェックする姿が確認されている。ブルペンでは変化球の握りや球種の使い分けについて意見を交わすなど、いわゆる「ダル塾」を開講。技術面だけでなく、国際大会を戦う心構えも共有している。

今大会から本格導入されるピッチクロックやピッチコムへの対応、WBC公式球の感覚、メジャーリーグ打者の傾向といった実戦的な情報も提供。MLBで長年プレーしてきた経験値が、国内組にとって大きな武器となる。

背番号「11」のユニホームも用意されたが、キャンプ初日はあえて上着を着用せずパーカー姿でグラウンドへ。実際に戦う選手たちへのリスペクトを示す姿勢が、精神的支柱としての存在感を際立たせている。

マウンドに立たずとも、侍ジャパンにとって不可欠なピース。ダルビッシュ有は、ベンチ外からチームを支えるキーマンとしてWBC2026に関わっていく。

WBC直前練習試合の開催日程は？

侍ジャパンは本大会前の実戦機会として「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026」に臨む。宮崎と名古屋でNPB球団と対戦し、最終チェックを行うスケジュールだ。

日程 開始時間 対戦相手 会場 2月22日(日) 13:00 福岡ソフトバンクホークス ひなたサンマリンスタジアム宮崎 2月23日(月) 14:00 福岡ソフトバンクホークス ひなたサンマリンスタジアム宮崎 2月27日(金) 19:00 中日ドラゴンズ バンテリンドーム ナゴヤ 2月28日(土) 19:00 中日ドラゴンズ バンテリンドーム ナゴヤ

WBC直前練習試合のテレビ放送/ネット配信予定は？

本大会前に実施される侍ジャパンの最終強化ゲームは、地上波放送とストリーミングの両方で視聴できる。宮崎・名古屋で行われる4試合はいずれも全国ネット中継が組まれており、オンラインではライブ配信にも対応する。

日程 対戦相手 テレビ中継 オンライン配信 2月22日(日)13:00 福岡ソフトバンクホークス テレビ朝日系列 Amazonプライムビデオ(30日間無料体験あり) 2月23日(月)14:00 福岡ソフトバンクホークス TBS系列／BS-TBSリレー放送 Amazonプライムビデオ(30日間無料体験あり) 2月27日(金)19:00 中日ドラゴンズ TBS系列 Amazonプライムビデオ(30日間無料体験あり) 2月28日(土)19:00 中日ドラゴンズ テレビ朝日系列 Amazonプライムビデオ(30日間無料体験あり)

WBC直前練習試合のおすすめ視聴方法

Amazon

前述の通り、WBC直前練習試合のソフトバンク戦・中日戦はともに地上波テレビおよびネット『Amazonプライムビデオ』で視聴可能。『Amazonプライムビデオ』に関しては30日間の無料体験期間があり、期間中もソフトバンク戦2連戦や2月27日(金)・28日(土)の侍ジャパンvs中日ドラゴンズ戦などを楽しむことができる。

『Amazonプライムビデオ』は出先でもスマホやタブレットから視聴することができるうえ、2023年WBC制覇の軌跡を収めたドキュメンタリーシリーズ「完全密着侍ジャパン ～WBC全勝優勝の真実～」など関連するオリジナル作品も充実している。

初回30日間無料体験の登録手順

Amazon Prime登録ページへアクセス 「プライムに登録」からお支払い情報などを入力 登録完了後、すぐに視聴開始！

※初回30日間の無料体験終了後、キャンセルしない限り月額600円(税込)で自動更新となります。

