侍ジャパン メジャー組はいつ合流する？強化試合の出場可否と最新スケジュールまとめ

侍ジャパンに招集されたメジャーリーガーはいつチームに合流するのか。強化試合への出場はあるのか。本大会を前に、ファンの関心は“メジャー組”の動向に集まっている。
本記事では、侍ジャパンのメジャー組の合流予定日や強化試合への出場について紹介する。
侍ジャパン メジャー組はいつ合流する？
2026年開催のWBCに向け、侍ジャパンのメジャー組はいつチームに加わるのか。井端弘和監督は2月下旬に名古屋で行われる強化試合(2月27日、28日)からの合流を要請しているが、帰国時期は選手ごとに異なる。
菅野智之はメジャー組で唯一、2月14日開始の宮崎事前合宿に参加。菊池雄星は2月21日帰国予定、松井裕樹は2月23日から28日ごろの帰国見通しとされる。鈴木誠也は「2月の最終週」に日本出発予定で、村上宗隆とともに3月頭の大阪合流の可能性もある。
大谷翔平と山本由伸については球団側が「未定」としているが、一部では大谷が2月下旬に帰国し合流する見通しも伝えられている。最終判断はコンディションと球団調整次第だ。
契約や保険、スプリングトレーニングとの兼ね合いがあるため、メジャー組はNPB組より遅れての合流となるケースが多い。井端監督は名古屋からの合流を希望しつつ、3月2日・3日の京セラドーム大阪での強化試合では本格布陣を整える構想を描いている。
|選手名
|所属球団
|合流・帰国予定
|菅野智之
|ロッキーズ
|2月14日開始の宮崎事前合宿に参加済み
|菊池雄星
|エンゼルス
|2月21日帰国予定
|松井裕樹
|パドレス
|2月23日〜28日ごろ帰国見通し
|鈴木誠也
|カブス
|2月最終週に日本出発予定(大阪合流の可能性)
|村上宗隆
|ホワイトソックス
|3月頭の大阪合流の可能性
|大谷翔平
|ドジャース
|未定(2月下旬帰国の可能性あり)
|山本由伸
|ドジャース
|未定(調整状況優先)
侍ジャパン メジャー組の強化試合の出場は？
2026年WBCに向けた侍ジャパンの強化試合で、メジャー組はいつ実戦に立つのか。結論から言えば、2月中の強化試合には出場できない。MLBの規定により、たとえチームに合流していたとしても、2月開催の実戦出場は認められていない。
対象となるのは、2月22日・23日の宮崎でのソフトバンク戦、そして2月27日・28日の名古屋での中日戦。これらはNPB所属選手を中心に、別途選出されるサポートメンバーを加えた布陣で臨む形となる。メジャー組は調整やチーム戦術の共有を進めながらも、ベンチ入りや出場はできない見通しだ。
一方で、3月2日・3日に京セラドーム大阪で行われる強化試合からは状況が変わる。オリックス戦、阪神戦の2連戦が、メジャー組にとって最初の実戦機会となる予定。ここで大谷翔平がDHとして打線をけん引し、山本由伸や吉田正尚が“凱旋”の舞台に立つ可能性が高い。菅野智之は3月2日の登板を示唆しており、村上宗隆、岡本和真、鈴木誠也、菊池雄星らも大阪シリーズに照準を合わせている。
井端弘和監督は、時差調整やチーム適応を考慮し、2月下旬の名古屋からの合流を要請。実戦出場こそできないが、戦術確認や新ルール(ピッチクロック、ピッチコム)への対応を含めた準備期間と位置付けている。
3月6日のWBC初戦を前に、大阪での2連戦は事実上の最終テスト。スタメン構想や継投パターンを固める重要な場となる。もっとも、メジャー組の最終的な出場可否はコンディションや所属球団との調整、保険審査の状況によって変動する可能性があり、直前まで動向を注視する必要がある。
WBC直前練習試合のスケジュールと視聴方法
侍ジャパンは本大会前の最終チェックとして「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026」を実施。宮崎・名古屋でNPB球団と対戦し、戦術確認とメンバー最終選定を進める。実戦を重ねながら仕上げていく流れだ。
ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 宮崎(会場:ひなたサンマリンスタジアム宮崎)
- 2月22日(日)13:00 日本 vs 福岡ソフトバンクホークス
- 2月23日(月)14:00 日本 vs 福岡ソフトバンクホークス
ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋(会場:バンテリンドーム ナゴヤ)
- 2月27日(金)19:00 日本 vs 中日ドラゴンズ
- 2月28日(土)19:00 日本 vs 中日ドラゴンズ
地上波・ネット配信スケジュール
- 2月22日(日)13:00 日本 vs 福岡ソフトバンクホークス テレビ:テレビ朝日系列 配信:Amazonプライムビデオ[30日間無料体験あり]
- 2月23日(月)14:00 日本 vs 福岡ソフトバンクホークス テレビ:TBS系列/BS-TBSリレー放送 配信:Amazonプライムビデオ[30日間無料体験あり]
- 2月27日(金)19:00 日本 vs 中日ドラゴンズ テレビ:TBS系列 配信:Amazonプライムビデオ[30日間無料体験あり]
- 2月28日(土)19:00 日本 vs 中日ドラゴンズ テレビ:テレビ朝日系列 配信:Amazonプライムビデオ[30日間無料体験あり]
WBC直前練習試合ソフトバンク戦・中日戦のおすすめ視聴方法
Amazon
前述の通り、WBC直前練習試合のソフトバンク戦・中日戦は地上波テレビおよびネット『Amazonプライムビデオ』で視聴可能。『Amazonプライムビデオ』に関しては30日間の無料体験期間があり、期間中もソフトバンク戦2連戦や2月27日(金)・28日(土)の侍ジャパンvs中日ドラゴンズ戦などを楽しむことができる。
『Amazonプライムビデオ』は出先でもスマホやタブレットから視聴することができるうえ、2023年WBC制覇の軌跡を収めたドキュメンタリーシリーズ「完全密着侍ジャパン ～WBC全勝優勝の真実～」など関連するオリジナル作品も充実している。
初回30日間無料体験の登録手順
- Amazon Prime登録ページへアクセス
- 「プライムに登録」からお支払い情報などを入力
- 登録完了後、すぐに視聴開始！
※初回30日間の無料体験終了後、キャンセルしない限り月額600円(税込)で自動更新となります。
WBC2026 中継予定・視聴方法は？
Getty Images
日本国内において、WBC2026はネット『Netflix』が全試合ライブ配信することが決まっている。日本国内において独占配信することを発表しているため、地上波テレビ放送を含めその他の配信プラットフォームで視聴することはできない。
Netflixのおすすめ視聴方法
【LYPプレミアム with Netflix】初回実質1カ月無料！Netflixの料金だけでLINEプレミアム機能が使える
LINEのプレミアム特典とNetflixの視聴プランがセットになった『LYPプレミアム with Netflix』であれば、Netflixの月額料金そのままで、LYPプレミアム(LINEのプレミアム特典)を利用することができる。LYPプレミアム会員であれば、Yahoo!ショッピングのポイント還元率アップなどの特典も利用可能となる。
また、「Netflix」単体でも『LYPプレミアム with Netflix』でも同ランクのプランの月額料金は変わらない。「Netflix」に加入するのであれば、実質追加料金なしで「LYPプレミアム」も利用できるようになる『LYPプレミアム with Netflix』経由がおすすめだ。
また、LYPプレミアムとNetflixのどちらも初めて登録する方を対象に、会員費1カ月分相当のPayPayポイントをプレゼントするキャンペーンも終了日未定で実施されている。付与されるPayPayポイントは、初めて登録したプランと同額のポイント。登録の2カ月後の中旬～下旬に、会員費1か月分相当のPayPayポイントを付与される。
■LYPプレミアム with Netflixの登録方法
- 「LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス
- 「プラン詳細を見る」をタップ
- 「お好みのプラン」を選ぶ
- 手順に沿って会員登録完了
【爆アゲセレクション】ドコモ対象料金プランのユーザーならお得！
©NTT DOCOMO
ドコモ対象料金プランのユーザーなら「爆アゲセレクション」を利用してNetflixに申し込んだ場合、月額料金(税抜)の最大20％を毎月dポイント(期間・用途限定)で還元される。
さらに、ドコモは2026年1月16日(金)～3月31日(火)にエントリー不要のキャンペーンを実施。「ドコモ MAX・ドコモ ポイ活 MAX・ドコモ ポイ活 20・ahamo」のいずれかの料金プランに契約中で、キャンペーン期間中にドコモからNetflixに申し込んだ場合、最大3カ月間890pt・合計2,670ポイントが還元される。
「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法は以下の通り。
■爆アゲセレクション経由の加入手順
- 「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス
- 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択
- ドコモの手続きサイトで申し込む
- Netflixで利用登録
※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更
※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり
※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり
※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。
■料金プラン・還元率
|[Netflixプラン]
広告つきスタンダード(月額890円)
|[Netflixプラン]
スタンダード(月額1,590円)
|[Netflixプラン]
プレミアム(月額2,290円)
|[ドコモ回線プラン]
ドコモ MAX
ドコモ ポイ活 MAX
|15％還元(122pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]
|20％還元(290pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]
|20％還元(417pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt]
|[ドコモ回線プラン]
ドコモ ポイ活 20
ahamo
eximo
ギガホ
|ドコモ光契約あり：10％還元(81pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(81pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]
|ドコモ光契約あり：20％還元(290pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(145pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]
|ドコモ光契約あり：20％還元(417pt)
ドコモ光契約なし：10％還元(209pt)
[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ]
|[ドコモ回線プラン]
irumo
ギガライト
その他回線
|-
|ドコモ光契約あり：10％還元(145pt)
ドコモ光契約なし：-
|ドコモ光契約あり：20％還元(209pt)
ドコモ光契約なし：-
|Netflix各プランの特徴
|画質：高画質フルHD
同時視聴可能台数：2台
ダウンロード可能数：1デバイス15作品
視聴可能作品数：一部制限あり
広告：あり
|画質：高画質フルHD
同時視聴可能台数：2台
ダウンロード可能数：1デバイス100作品
視聴可能作品数：無制限
広告：なし
|画質：超画質(4K)
同時視聴可能台数：4台
ダウンロード可能数：1デバイス100作品
視聴可能作品数：無制限
広告：なし
※Netflix各プラン料金はすべて税込。
※還元されるポイントは期間・用途限定。
※「爆アゲセレクション」dポイント還元率はNetflix月額の税抜価格を参照。
※1/16(金)～3/31(火)に加入で適用されるキャンペーンの還元ポイント890ptは、「爆アゲ セレクション」通常還元ポイントとキャンペーン還元ポイントの合算。
