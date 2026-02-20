侍ジャパン メジャー組はいつ合流する？強化試合の出場可否と最新スケジュールまとめ

侍ジャパンに招集されたメジャーリーガーはいつチームに合流するのか。強化試合への出場はあるのか。本大会を前に、ファンの関心は“メジャー組”の動向に集まっている。

本記事では、侍ジャパンのメジャー組の合流予定日や強化試合への出場について紹介する。

侍ジャパン メジャー組はいつ合流する？

2026年開催のWBCに向け、侍ジャパンのメジャー組はいつチームに加わるのか。井端弘和監督は2月下旬に名古屋で行われる強化試合(2月27日、28日)からの合流を要請しているが、帰国時期は選手ごとに異なる。

菅野智之はメジャー組で唯一、2月14日開始の宮崎事前合宿に参加。菊池雄星は2月21日帰国予定、松井裕樹は2月23日から28日ごろの帰国見通しとされる。鈴木誠也は「2月の最終週」に日本出発予定で、村上宗隆とともに3月頭の大阪合流の可能性もある。

大谷翔平と山本由伸については球団側が「未定」としているが、一部では大谷が2月下旬に帰国し合流する見通しも伝えられている。最終判断はコンディションと球団調整次第だ。

契約や保険、スプリングトレーニングとの兼ね合いがあるため、メジャー組はNPB組より遅れての合流となるケースが多い。井端監督は名古屋からの合流を希望しつつ、3月2日・3日の京セラドーム大阪での強化試合では本格布陣を整える構想を描いている。

選手名 所属球団 合流・帰国予定 菅野智之 ロッキーズ 2月14日開始の宮崎事前合宿に参加済み 菊池雄星 エンゼルス 2月21日帰国予定 松井裕樹 パドレス 2月23日〜28日ごろ帰国見通し 鈴木誠也 カブス 2月最終週に日本出発予定(大阪合流の可能性) 村上宗隆 ホワイトソックス 3月頭の大阪合流の可能性 大谷翔平 ドジャース 未定(2月下旬帰国の可能性あり) 山本由伸 ドジャース 未定(調整状況優先)

侍ジャパン メジャー組の強化試合の出場は？

2026年WBCに向けた侍ジャパンの強化試合で、メジャー組はいつ実戦に立つのか。結論から言えば、2月中の強化試合には出場できない。MLBの規定により、たとえチームに合流していたとしても、2月開催の実戦出場は認められていない。

対象となるのは、2月22日・23日の宮崎でのソフトバンク戦、そして2月27日・28日の名古屋での中日戦。これらはNPB所属選手を中心に、別途選出されるサポートメンバーを加えた布陣で臨む形となる。メジャー組は調整やチーム戦術の共有を進めながらも、ベンチ入りや出場はできない見通しだ。

一方で、3月2日・3日に京セラドーム大阪で行われる強化試合からは状況が変わる。オリックス戦、阪神戦の2連戦が、メジャー組にとって最初の実戦機会となる予定。ここで大谷翔平がDHとして打線をけん引し、山本由伸や吉田正尚が“凱旋”の舞台に立つ可能性が高い。菅野智之は3月2日の登板を示唆しており、村上宗隆、岡本和真、鈴木誠也、菊池雄星らも大阪シリーズに照準を合わせている。

井端弘和監督は、時差調整やチーム適応を考慮し、2月下旬の名古屋からの合流を要請。実戦出場こそできないが、戦術確認や新ルール(ピッチクロック、ピッチコム)への対応を含めた準備期間と位置付けている。

3月6日のWBC初戦を前に、大阪での2連戦は事実上の最終テスト。スタメン構想や継投パターンを固める重要な場となる。もっとも、メジャー組の最終的な出場可否はコンディションや所属球団との調整、保険審査の状況によって変動する可能性があり、直前まで動向を注視する必要がある。

WBC直前練習試合のスケジュールと視聴方法

侍ジャパンは本大会前の最終チェックとして「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026」を実施。宮崎・名古屋でNPB球団と対戦し、戦術確認とメンバー最終選定を進める。実戦を重ねながら仕上げていく流れだ。

ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 宮崎(会場:ひなたサンマリンスタジアム宮崎)

2月22日(日)13:00 日本 vs 福岡ソフトバンクホークス

2月23日(月)14:00 日本 vs 福岡ソフトバンクホークス

ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋(会場:バンテリンドーム ナゴヤ)

2月27日(金)19:00 日本 vs 中日ドラゴンズ

2月28日(土)19:00 日本 vs 中日ドラゴンズ

地上波・ネット配信スケジュール

2月22日(日)13:00 日本 vs 福岡ソフトバンクホークス テレビ:テレビ朝日系列 配信:Amazonプライムビデオ[30日間無料体験あり]

2月23日(月)14:00 日本 vs 福岡ソフトバンクホークス テレビ:TBS系列/BS-TBSリレー放送 配信:Amazonプライムビデオ[30日間無料体験あり]

2月27日(金)19:00 日本 vs 中日ドラゴンズ テレビ:TBS系列 配信:Amazonプライムビデオ[30日間無料体験あり]

2月28日(土)19:00 日本 vs 中日ドラゴンズ テレビ:テレビ朝日系列 配信:Amazonプライムビデオ[30日間無料体験あり]

WBC2026 中継予定・視聴方法は？

Getty Images

日本国内において、WBC2026はネット『Netflix』が全試合ライブ配信することが決まっている。日本国内において独占配信することを発表しているため、地上波テレビ放送を含めその他の配信プラットフォームで視聴することはできない。

