那須川天心は次戦、「Prime Video Boxing 15」のWBC世界バンタム級挑戦者決定戦に臨む。

本記事では、那須川天心の次戦日程や対戦相手、中継予定を紹介する。

那須川天心 次戦はいつ？日程・対戦相手

那須川天心は「Prime Video Boxing 15」のWBC世界バンタム級挑戦者決定戦で、ファン・フランシスコ・エストラーダ（メキシコ）と対戦する。

「Prime Video Boxing 15」は、両国国技館(東京)で4月11日(土)17:00に開始予定。当日は全5試合が行われ、那須川天心vsファン・フランシスコ・エストラーダは最終戦として組まれている。那須川天心戦のゴングは21:00～22:00頃と予想されるが、他カードの進行状況によって大きく前後する可能性がある。

ファン・フランシスコ・エストラーダは、 WBC・WBO1位、元WBA・WBO世界フライ級王者、元WBA・WBC世界スーパーフライ級王者と2階級制覇のレジェンド。那須川天心の真価が試されるビッグマッチとして注目を集めている。

「Prime Video Boxing 15」では那須川天心vsファン・フランシスコ・エストラーダのほか、スーパーフライ級10回戦の坪井智也vsペドロ・ゲバラ、フライ級10回戦の高見亨介vsアンヘル・アヤラなども行われる。

大会名：Prime Video Boxing 15

開催日時：2026年4月11日(土)17:00

メインカード：WBC世界バンタム級挑戦者決定戦 那須川天心 vs ファン・フランシスコ・エストラーダ

会場：両国国技館(東京)

那須川天心 次戦の中継スケジュールは？

那須川天心vsファン・フランシスコ・エストラーダなどが行われる「Prime Video Boxing 15」は、ネット『Amazonプライムビデオ』で独占ライブ配信。このため、その他のプラットフォームや地上波などでの放送はない。

「Prime Video Boxing 15」は、4月11日(土)17:00に配信開始予定となっている。

Prime Video Boxing 15の視聴方法は？

Amazon

前述の通り、「Prime Video Boxing 15」は『Amazonプライムビデオ』が独占ライブ配信を実施する。

『Amazonプライムビデオ』は、Amazonプライム会員であれば無料視聴が可能。未加入の方でも30日間のプライム会員無料体験が用意されている。

【Amazon】試合の無料体験視聴方法

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。