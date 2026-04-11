WBC世界バンタム級挑戦者決定戦の那須川天心vsファン・フランシスコ・エストラーダが、4月11日(土)に行われる。

本記事では、那須川天心vsエストラーダの中継情報を紹介する。

那須川天心vsエストラーダの地上波放送・BS/CS中継はある？

WBC世界バンタム級挑戦者決定戦の那須川天心vsエストラーダは、2026年4月11日(土)17:00開始予定の「Prime Video Boxing 15」の5試合目に開催。会場は両国国技館(東京)、試合数は5試合となっている。

大会の模様は、ネット『Amazonプライムビデオ』で独占ライブ配信。地上波テレビ放送やBS・CS衛星放送、『TVer』によるネット無料配信など、『Amazonプライムビデオ』以外での中継は行われない。

大会：Prime Video Boxing 15 (全5試合)

開始日時：2026年4月11日(土)17:00

会場：両国国技館 (東京)

中継局：Amazonプライムビデオ 独占配信

那須川天心vsエストラーダの見どころは？

2025年11月に行われたWBC世界バンタム級王座決定戦で井上拓真に0-3の判定負けを喫し、キック・MMAの無敗記録が53試合で途切れた那須川天心。再起を図るWBC世界バンタム級挑戦者決定戦では、元世界2階級制覇王者のレジェンド、ファン・フランシスコ・エストラーダ(メキシコ)と対戦する。

帝拳ジムの浜田剛史代表はエストラーダ戦に向けて「また大きく成長した姿を皆様に見せてくれるものと思います」と期待のコメント。経験・実績ともに圧倒的な強豪に立ち向かうこととなる那須川天心としては、テクニックと対応力で攻略にかかる相手に対してどう持ち味を発揮していくかが肝になりそうだ。

試合 出場選手 Prime Video Boxing 15

WBC世界バンタム級挑戦者決定戦 那須川天心(帝拳)

[WBC2位、WBA2位、IBF9位、WBO13位] ファン・フランシスコ・エストラーダ（メキシコ）

[WBC1位、WBO1位、元WBA、WBO世界フライ級王者、元WBA、WBC世界スーパーフライ級王者]

那須川天心vsエストラーダのおすすめ視聴方法

Amazon

前述の通り、那須川天心の最新試合などが行われる「Prime Video Boxing 15」は『Amazonプライムビデオ』が独占ライブ配信を実施する。

『Amazonプライムビデオ』は、Amazonプライム会員であれば無料視聴が可能。未加入の方でも30日間のプライム会員無料体験が用意されている。

【Amazon】試合の無料体験視聴方法

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