那須川天心は、「Prime Video Boxing 15」でファン・フランシスコ・エストラーダと対戦する。

本記事では、那須川天心の最新試合のテレビ放送・ネット配信局を紹介する。

那須川天心 最新試合の開催情報

那須川天心は4月11日(土)にWBC世界バンタム級挑戦者決定戦でファン・フランシスコ・エストラーダ（メキシコ）との対戦を予定。試合は両国国技館(東京)で行われる「Prime Video Boxing 15」の5試合目(最終試合)として実施される。大会は、17:00に1試合目が開始予定だ。

「Prime Video Boxing 15」の開催情報

開催日：2026年4月11日(土)

開場：16:00

大会開始：17:00

対戦カード：

【第1試合】132ポンド(59.87kg)契約6回戦

久保寺啓太 vs クリサルディ・ベルトラン

【第2試合】バンタム級10回戦

秋次克真 vs ホセ・カルデロン

【第3試合】フライ級10回戦

高見亨介 vs アンヘル・アヤラ

【第4試合】スーパーフライ級10回戦

坪井智也 vs ペドロ・ゲバラ

【第5試合】WBC世界バンタム級挑戦者決定戦

那須川天心 vs ファン・フランシスコ・エストラーダ

久保寺啓太 vs クリサルディ・ベルトラン 秋次克真 vs ホセ・カルデロン 高見亨介 vs アンヘル・アヤラ 坪井智也 vs ペドロ・ゲバラ 那須川天心 vs ファン・フランシスコ・エストラーダ 会場：両国国技館(東京)

那須川天心 最新試合はどこで見られる？

那須川天心の最新試合が行われる「Prime Video Boxing 15」は、全5試合をネット『Amazonプライムビデオ』が独占ライブ配信。このため、テレビ各局やその他の配信プラットフォームによる中継は行われない。

チャンネル 形態 中継有無 Amazonプライムビデオ ネット 独占ライブ配信 U-NEXT ネット × ABEMA ネット × DAZN ネット × Lemino ネット × 地上波放送 テレビ × 衛星放送 テレビ ×

那須川天心 最新試合の視聴方法は？

Amazon

前述の通り、那須川天心の最新試合などが行われる「Prime Video Boxing 15」は『Amazonプライムビデオ』が独占ライブ配信を実施する。

『Amazonプライムビデオ』は、Amazonプライム会員であれば無料視聴が可能。未加入の方でも30日間のプライム会員無料体験が用意されている。

【Amazon】試合の無料体験視聴方法

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