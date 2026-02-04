Goal.com
ミラノ・コルティナ五輪の開会式はいつ？何時から？テレビ放送・ネット配信予定は？

ミラノ・コルティナ五輪2026の開会式はいつ？開始時刻は何時から？テレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介。

ミラノ・コルティナ・ダンペッツォ冬季オリンピック2026は、現地時間2026年2月6日(金)に開幕する。

本記事では、ミラノ・コルティナ五輪2026の開会式の開催日時、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

ミラノ・コルティナ五輪2026の開会式はいつ？何時から？

ミラノ・コルティナ五輪2026の開会式は、日本時間2026年2月7日(土)4:00からミラノのサン・シーロ・オリンピックスタジアムで行われる。

イベント開催日開始時刻会場
開会式2026年2月7日(土)4:00サン・シーロ・オリンピックスタジアム(ミラノ)

※日本時間。
※開始時刻は変更となる場合があります。最新情報は大会公式サイトをご確認ください。

ミラノ・コルティナ五輪2026のテレビ放送・ネット配信予定

ミラノ・コルティナ五輪2026は、『NHK』や民放各局による地上波・BSテレビ放送に加え、『TVer』や『NHKプラス(NHK ONE)』でネット配信される。

配信サービス配信内容特徴
TVerネット民放担当競技のライブ配信・見逃し配信
ほぼ全競技を網羅予定、ハイライト配信あり
NHKプラス(NHK ONE)ネットNHK放送競技の同時配信・見逃し配信
予選競技や中継外競技のライブ配信にも対応
NHK地上波・衛星放送開会式・閉会式、日本勢注目競技を中心に放送
民放各局地上波主要競技を日替わりで生中継

ミラノ・コルティナ五輪2026開会式のオリンピック旗 旗手は？

ミラノ・コルティナ五輪2026の開会式では、オリンピック旗のパレードが予定されている。旗手はミラノ(サン・シーロ)で8人、コルティナで2人が務める。

氏名国・立場プロフィール担当
秋葉忠利日本政治家(1999〜2011年に広島市長)ミラノ
レベカ・アンドラデブラジル体操競技のメダリストミラノ
マリヤム・ブカール・ハッサンナイジェリア国連グローバル平和アドボケートミラノ
ニコロ・ゴボニイタリア作家・活動家(「Still I Rise」CEO兼会長)ミラノ
フィリッポ・グランディイタリア国連難民高等弁務官(2016〜2025年)/オリンピック難民財団副会長ミラノ
エリウド・キプチョゲケニア男子マラソン金メダリスト(リオ2016/東京2020)ミラノ
シンディ・ヌガンバ難民選手団難民選手団として初のメダリスト(ボクサー/銅)ミラノ
ピタ・タウファトファトンガ夏季(テコンドー)と冬季(クロスカントリースキー)の両五輪出場ミラノ
フランコ・ノーネスイタリアクロスカントリースキー金メダリスト(グルノーブル1968)コルティナ
マルティナ・バルチェピナイタリアショートトラックのメダリストコルティナ

