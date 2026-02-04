ミラノ・コルティナ・ダンペッツォ冬季オリンピック2026は、現地時間2026年2月6日(金)に開幕する。
本記事では、ミラノ・コルティナ五輪2026の開会式の開催日時、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
ミラノ・コルティナ五輪2026の開会式はいつ？何時から？
ミラノ・コルティナ五輪2026の開会式は、日本時間2026年2月7日(土)4:00からミラノのサン・シーロ・オリンピックスタジアムで行われる。
|イベント
|開催日
|開始時刻
|会場
|開会式
|2026年2月7日(土)
|4:00
|サン・シーロ・オリンピックスタジアム(ミラノ)
※日本時間。
※開始時刻は変更となる場合があります。最新情報は大会公式サイトをご確認ください。
ミラノ・コルティナ五輪2026のテレビ放送・ネット配信予定
ミラノ・コルティナ五輪2026は、『NHK』や民放各局による地上波・BSテレビ放送に加え、『TVer』や『NHKプラス(NHK ONE)』でネット配信される。
|配信サービス
|配信内容
|特徴
|TVer
|ネット
|民放担当競技のライブ配信・見逃し配信
ほぼ全競技を網羅予定、ハイライト配信あり
|NHKプラス(NHK ONE)
|ネット
|NHK放送競技の同時配信・見逃し配信
予選競技や中継外競技のライブ配信にも対応
|NHK
|地上波・衛星放送
|開会式・閉会式、日本勢注目競技を中心に放送
|民放各局
|地上波
|主要競技を日替わりで生中継
外出中の視聴に最適！おすすめ通信サービスは？
ミラノ・コルティナ五輪2026は、開会式だけでなく連日さまざまな競技が行われる。外出先で中継や見逃し配信を視聴する機会が増えやすいため、通信環境の見直しもポイントとなる。
U-NEXT MOBILE(ユーネクストモバイル)
動画配信サービスと通信が一体となった設計が特徴で、スポーツ関連コンテンツもまとめて楽しみたいユーザー向け。月間20GBに加え、動画視聴に使えるポイントが毎月付与されるため、通信費とエンタメ費用を一元管理しやすい。
ミラノ・コルティナ五輪の現地観戦や海外渡航にはeSIMが便利！
ミラノ・コルティナ五輪を現地で楽しむ場合、滞在中の通信環境は行動計画を支える重要な要素となる。会場間の移動確認や観戦スケジュールの管理、現地情報の検索など、スマートフォンを活用する機会は多く、安定したネット接続の確保が求められる。
その選択肢として有力なのがeSIMだ。渡航前に設定を完了しておけば、イタリア到着後すぐに通信を開始できる。現地でSIMカードを探したり、Wi-Fi機器を受け取ったりする手間がなく、移動が多い大会期間中でもストレスを抑えられる。
ミラノ・コルティナ五輪の現地観戦・海外旅行におすすのeSIM
TRAVeSIM(トラベシム)
TRAVeSIMは、海外渡航時に便利なプリペイド型eSIMサービスだ。世界140か国に対応し、契約期間の縛りや事務手数料はなく、QRコードを読み込むだけで利用を開始できる。
VOYAGEESIM(ボヤージeSIM)
VOYAGEESIMは、オンライン完結で利用できるプリペイド型eSIMサービス。ヨーロッパ42カ国に対応し、日本語サポートも用意されている。
TORA eSIM(トラeSIM)
TORA eSIMは、渡航前に購入・設定を済ませておけば、現地到着後すぐに通信が利用できる。小容量から無制限まで、滞在期間や利用スタイルに応じた選択が可能だ。
ミラノ・コルティナ五輪2026開会式のオリンピック旗 旗手は？
ミラノ・コルティナ五輪2026の開会式では、オリンピック旗のパレードが予定されている。旗手はミラノ(サン・シーロ)で8人、コルティナで2人が務める。
|氏名
|国・立場
|プロフィール
|担当
|秋葉忠利
|日本
|政治家(1999〜2011年に広島市長)
|ミラノ
|レベカ・アンドラデ
|ブラジル
|体操競技のメダリスト
|ミラノ
|マリヤム・ブカール・ハッサン
|ナイジェリア
|国連グローバル平和アドボケート
|ミラノ
|ニコロ・ゴボニ
|イタリア
|作家・活動家(「Still I Rise」CEO兼会長)
|ミラノ
|フィリッポ・グランディ
|イタリア
|国連難民高等弁務官(2016〜2025年)/オリンピック難民財団副会長
|ミラノ
|エリウド・キプチョゲ
|ケニア
|男子マラソン金メダリスト(リオ2016/東京2020)
|ミラノ
|シンディ・ヌガンバ
|難民選手団
|難民選手団として初のメダリスト(ボクサー/銅)
|ミラノ
|ピタ・タウファトファ
|トンガ
|夏季(テコンドー)と冬季(クロスカントリースキー)の両五輪出場
|ミラノ
|フランコ・ノーネス
|イタリア
|クロスカントリースキー金メダリスト(グルノーブル1968)
|コルティナ
|マルティナ・バルチェピナ
|イタリア
|ショートトラックのメダリスト
|コルティナ