ミラノ・コルティナ・ダンペッツォ冬季オリンピック2026は、現地時間2026年2月6日(金)に開幕する。

本記事では、ミラノ・コルティナ五輪2026の開会式の開催日時、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

ミラノ・コルティナ五輪2026の開会式はいつ？何時から？

ミラノ・コルティナ五輪2026の開会式は、日本時間2026年2月7日(土)4:00からミラノのサン・シーロ・オリンピックスタジアムで行われる。

イベント 開催日 開始時刻 会場 開会式 2026年2月7日(土) 4:00 サン・シーロ・オリンピックスタジアム(ミラノ)

※日本時間。

※開始時刻は変更となる場合があります。最新情報は大会公式サイトをご確認ください。

ミラノ・コルティナ五輪2026のテレビ放送・ネット配信予定

ミラノ・コルティナ五輪2026は、『NHK』や民放各局による地上波・BSテレビ放送に加え、『TVer』や『NHKプラス(NHK ONE)』でネット配信される。

配信サービス 配信内容 特徴 TVer ネット 民放担当競技のライブ配信・見逃し配信

ほぼ全競技を網羅予定、ハイライト配信あり NHKプラス(NHK ONE) ネット NHK放送競技の同時配信・見逃し配信

予選競技や中継外競技のライブ配信にも対応 NHK 地上波・衛星放送 開会式・閉会式、日本勢注目競技を中心に放送 民放各局 地上波 主要競技を日替わりで生中継

ミラノ・コルティナ五輪2026は、開会式だけでなく連日さまざまな競技が行われる。外出先で中継や見逃し配信を視聴する機会が増えやすいため、通信環境の見直しもポイントとなる。

ミラノ・コルティナ五輪を現地で楽しむ場合、滞在中の通信環境は行動計画を支える重要な要素となる。会場間の移動確認や観戦スケジュールの管理、現地情報の検索など、スマートフォンを活用する機会は多く、安定したネット接続の確保が求められる。

その選択肢として有力なのがeSIMだ。渡航前に設定を完了しておけば、イタリア到着後すぐに通信を開始できる。現地でSIMカードを探したり、Wi-Fi機器を受け取ったりする手間がなく、移動が多い大会期間中でもストレスを抑えられる。

ミラノ・コルティナ五輪2026開会式のオリンピック旗 旗手は？

ミラノ・コルティナ五輪2026の開会式では、オリンピック旗のパレードが予定されている。旗手はミラノ(サン・シーロ)で8人、コルティナで2人が務める。

氏名 国・立場 プロフィール 担当 秋葉忠利 日本 政治家(1999〜2011年に広島市長) ミラノ レベカ・アンドラデ ブラジル 体操競技のメダリスト ミラノ マリヤム・ブカール・ハッサン ナイジェリア 国連グローバル平和アドボケート ミラノ ニコロ・ゴボニ イタリア 作家・活動家(「Still I Rise」CEO兼会長) ミラノ フィリッポ・グランディ イタリア 国連難民高等弁務官(2016〜2025年)/オリンピック難民財団副会長 ミラノ エリウド・キプチョゲ ケニア 男子マラソン金メダリスト(リオ2016/東京2020) ミラノ シンディ・ヌガンバ 難民選手団 難民選手団として初のメダリスト(ボクサー/銅) ミラノ ピタ・タウファトファ トンガ 夏季(テコンドー)と冬季(クロスカントリースキー)の両五輪出場 ミラノ フランコ・ノーネス イタリア クロスカントリースキー金メダリスト(グルノーブル1968) コルティナ マルティナ・バルチェピナ イタリア ショートトラックのメダリスト コルティナ

