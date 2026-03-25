ドジャースのMLB2026開幕戦はいつ？何時から？試合日程・放送予定

2026年のメジャーリーグ(MLB)がいよいよ開幕し、大谷翔平や山本由伸、佐々木朗希といった日本人スターを擁するムロサンゼルス・ドジャースの初戦に大きな注目が集まっている。

本記事ではドジャースのMLB2026開幕戦の日程や試合開始時間、テレビ放送・ネット配信予定について紹介する。

ドジャースのMLB開幕戦はいつ？何時から？

ロサンゼルス・ドジャースの2026年MLB開幕戦は、日本時間3月27日(金)に行われる。試合開始は午前9時30分のプレイボール予定で、現地時間では3月26日(木)17時30分にスタートするナイトゲームとなる。

対戦相手はアリゾナ・ダイヤモンドバックス。本拠地ドジャー・スタジアムで開催されるホーム開幕戦となり、大谷翔平や山本由伸、佐々木朗希ら日本人スターが揃う注目カードとして大きな関心を集めている。

ドジャース開幕戦の試合概要

項目 内容 日程(日本時間) 2026年3月27日(金) 開始時間(日本時間) 午前9:30 対戦カード ドジャース vs ダイヤモンドバックス 球場 ドジャー・スタジアム

ドジャース開幕戦の放送・配信予定は？

ロサンゼルス・ドジャースの2026年MLB開幕戦は、複数のテレビ・配信サービスで中継される予定となっている。日本時間3月27日(金)のダイヤモンドバックス戦は、地上波はないものの、NHK BSや各種配信サービスで視聴可能となる見込みだ。

特に日本人選手が所属するドジャース戦は注目度が高く、NHKやSPOTV NOW、J SPORTSなどが中継を予定。視聴方法によって実況・解説の有無や視聴環境が異なるため、自分に合ったサービスを選びたい。

ドジャース開幕戦の主な視聴方法

サービス 放送・配信時間 内容 NHK BS 9:00〜 テレビ生中継(日本語実況) SPOTV NOW 9:30〜 ライブ配信(日本語実況・解説付き) J SPORTS 3 9:25〜13:30 CS放送で生中継 MLB.TV 9:30〜 公式配信(英語実況)

ドジャース開幕シリーズの日程

試合 日程(日本時間) 開始時間 第1戦 3月27日(金) 9:30〜 第2戦 3月28日(土) 11:10〜 第3戦 3月29日(日) 10:10〜

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『SPOTV NOW』では2026シーズンもスプリングトレーニングからポストシーズンまで視聴可能となる。レギュラーシーズンは大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希が所属するドジャース戦においては全試合日本語実況・解説付きで配信するほか、日本人選手が出場する試合を中心に1日最大8試合ライブ配信する。

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