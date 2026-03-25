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【SPOTV NOW】年間プランが期間限定で実質50%オフ！3/31まで早期割引キャンペーンを実施中
Aoi Fujimiya

ドジャースのMLB2026開幕戦はいつ？何時から？試合日程・放送予定

ドジャースのMLB2026開幕戦はいつ？何時から？試合日程・対戦カード・テレビ放送・ネット配信予定まとめ｜大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希の出場予定試合

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2026年のメジャーリーグ(MLB)がいよいよ開幕し、大谷翔平や山本由伸、佐々木朗希といった日本人スターを擁するムロサンゼルス・ドジャースの初戦に大きな注目が集まっている。

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本記事ではドジャースのMLB2026開幕戦の日程や試合開始時間、テレビ放送・ネット配信予定について紹介する。

ドジャースのMLB開幕戦はいつ？何時から？

ロサンゼルス・ドジャースの2026年MLB開幕戦は、日本時間3月27日(金)に行われる。試合開始は午前9時30分のプレイボール予定で、現地時間では3月26日(木)17時30分にスタートするナイトゲームとなる。

対戦相手はアリゾナ・ダイヤモンドバックス。本拠地ドジャー・スタジアムで開催されるホーム開幕戦となり、大谷翔平や山本由伸、佐々木朗希ら日本人スターが揃う注目カードとして大きな関心を集めている。

ドジャース開幕戦の試合概要

項目内容
日程(日本時間)2026年3月27日(金)
開始時間(日本時間)午前9:30
対戦カードドジャース vs ダイヤモンドバックス
球場ドジャー・スタジアム

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ドジャース開幕戦の放送・配信予定は？

ロサンゼルス・ドジャースの2026年MLB開幕戦は、複数のテレビ・配信サービスで中継される予定となっている。日本時間3月27日(金)のダイヤモンドバックス戦は、地上波はないものの、NHK BSや各種配信サービスで視聴可能となる見込みだ。

特に日本人選手が所属するドジャース戦は注目度が高く、NHKやSPOTV NOW、J SPORTSなどが中継を予定。視聴方法によって実況・解説の有無や視聴環境が異なるため、自分に合ったサービスを選びたい。

ドジャース開幕戦の主な視聴方法

サービス放送・配信時間内容
NHK BS9:00〜テレビ生中継(日本語実況)
SPOTV NOW9:30〜ライブ配信(日本語実況・解説付き)
J SPORTS 39:25〜13:30CS放送で生中継
MLB.TV9:30〜公式配信(英語実況)

ドジャース開幕シリーズの日程

試合日程(日本時間)開始時間
第1戦3月27日(金)9:30〜
第2戦3月28日(土)11:10〜
第3戦3月29日(日)10:10〜

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SPOTV NOW』では、2026年3月31日(火)までの期間限定で早期割引キャンペーンを実施している。

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SPOTV NOW』では2026シーズンもスプリングトレーニングからポストシーズンまで視聴可能となる。レギュラーシーズンは大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希が所属するドジャース戦においては全試合日本語実況・解説付きで配信するほか、日本人選手が出場する試合を中心に1日最大8試合ライブ配信する。

【3月31日まで】早期割引キャンペーンの参加方法

  1. 「SPOTV NOW」の登録ページから希望するプランを選択
  2. 会員登録、またはSNSアカウント(Facebook・Apple・Yahoo!)を用いてログイン
  3. 各種情報を入力し、登録完了後すぐに視聴可能！

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