米国男子PGAツアーのメジャートーナメント第3戦「全米オープンゴルフ2026」が、2026年度も開催される。

本記事では、全米オープンゴルフ2026の大会日程やテレビ放送・ネット配信予定、日本人出場選手を紹介する。

全米オープンゴルフ2026はいつ？大会日程

全米オープンゴルフ2026は、2026年6月18日(木)～21日(日)にシネコックヒルズ・ゴルフカントリークラブ(アメリカ・ニューヨーク州)で開催。18日(木)・19日(金)に予選ラウンド、20日(土)・21日(日)に決勝ラウンドが開催予定だ。

開催日 ラウンド 6/18(木) 1日目/予選ラウンド 6/19(金) 2日目/予選ラウンド 6/20(土) 3日目/決勝ラウンド 6/21(日) 最終日/決勝ラウンド

全米オープンゴルフ2026の中継予定

全米オープンゴルフ2026は、ネット配信は『U-NEXT』が独占ライブ配信を予定。テレビ放送は衛星放送『ゴルフネットワーク』での生中継が予定されている。

なお、『U-NEXT』は「月額プラン」にて最大4Chのマルチチャンネル配信を実施。チャンネルの内容はCh1が「国際映像」、Ch2～Ch4が「特定グループ」となる。なお、配信は日本語解説付きでの配信を予定しており、実況・解説の情報は配信開始の6時間前までに配信ページに記載。日本語解説以外の時間帯は英語音声での配信となる。

また、「ワールドゴルフパック」でのみ「日本勢徹底マークLIVE」の配信を視聴することが可能だ。

チャンネル 形態 放送・配信時間 U-NEXT

(31日間無料体験) ネット 【1日目】6/18(木)21:00～6/19(金)8:00

【2日目】6/19(金)21:00～6/20(土)8:00

【3日目】6/20(土)21:00～6/21(日)8:00

【最終日】6/21(日)21:00～6/22(月)8:00 ゴルフネットワーク 衛星放送 【1日目】6/19(金)0:30～9:00

【2日目】6/20(土)0:30～9:00

【3日目】6/21(日)0:00～9:00

【最終日】6/21(日)23:00～6/22(月)8:00

※すべて日本時間。

※開始時間、中継内容が変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

全米オープンゴルフ2026の日本人出場選手一覧

日本勢では、松山英樹と久常涼に加え、大岩龍一、大西魁斗、佐藤大平が日本地区最終予選会を通過して全米オープンゴルフ2026への出場を予定。松山英樹は世界ランク19位、久常涼は60位で世界ランキング上位60人に入り、出場権を獲得している。

日本人出場選手

選手名 世界ランク 出場資格 松山英樹 19位 世界ランキング上位60人 久常涼 60位 世界ランキング上位60人 大岩龍一 - 予選会通過者など 大西魁斗 - 予選会通過者など 佐藤大平 - 予選会通過者など

※世界ランキングは2026年5月17日時点。

全米オープンゴルフ2026のおすすめ視聴方法

U-NEXT

全米オープンゴルフ2026は『U-NEXT』が全ラウンドを独占生配信する。「ワールドゴルフパック」だけではなく、「月額プラン」でも視聴可能だ。『U-NEXT』では「月額プラン」に31日間の無料トライアル期間を設けており、期間中は全米オープンゴルフ2026を含む見放題作品を視聴することができる。

「日本勢徹底マークLIVE」を配信する「ワールドゴルフパック」に申し込む場合、「月額プラン(31日間無料トライアル)」とのセット加入がおすすめ。月額プランが無料トライアルの対象となるだけでなく、トライアル特典として付与される600円分のポイントが「ワールドゴルフパック」の支払いに充当可能に。これを利用することで、「ワールドゴルフパック」が実質600円引きとなる。

U-NEXT「月額プラン」無料トライアル登録方法

U-NEXT「ワールドゴルフパック」のお得な登録方法

U-NEXTワールドゴルフパックで主要大会を配信！

「ワールドゴルフパック」は、『U-NEXT』が2025年12月25日(木)から提供する新プラン。これまでも『U-NEXT』の「月額プラン」で提供されてきたPGAツアーや海外男子メジャーはもちろん、新たに2026シーズンから独占ライブ配信するLPGAツアーなど海外女子メジャー全5大会を視聴することができる。一方、全米プロゴルフ選手権やJLPGAツアー、ステップアップツアーは月額プランでのみ視聴可能だ。

「ワールドゴルフパック」は、月額2,600円(税込)で提供。また、一部ゴルフコンテンツを配信する「月額プラン」は月額2,189円(税込)で提供されている。「月額プラン」に加入している場合、特典として毎月付与される1,200円分のポイントを「ワールドゴルフパック」の支払いに充当することができる。

『U-NEXT』の配信大会および各プランの視聴可能コンテンツは以下の通り。

大会 ワールドゴルフパック 月額プラン PGAツアー(PGAツアー・チャンピオンズ含む/米国男子) 〇 × LPGAツアー(米国女子) 〇 × 全米プロゴルフ選手権 × 〇 全米プロゴルフ選手権 〇 〇 全米オープンゴルフ選手権 〇 〇 全英オープンゴルフ選手権 〇 〇 シェブロン選手権 〇 〇 全米女子プロゴルフ選手権 〇 〇 全米女子オープン 〇 〇 エビアン選手権 〇 〇 AIG全英女子オープン 〇 〇 DPワールドツアー(欧州男子) 〇 × LET(欧州女子) 〇 × アジアンツアー・インターナショナルシリーズ 〇 × ニュージーランドオープン 〇 × JLPGAツアー × 〇 ステップ・アップ・ツアー × 〇 TGL 〇 × 各海外ツアーの過去大会映像 〇 ×

※権利上の理由により、配信されない大会がある場合がございます。

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※本ページに記載の情報は、2026年6月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。